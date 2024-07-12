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Охлаждающие напитки для лета: рецепты со всего мира

Охлаждающие напитки для лета: рецепты со всего мира, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 21:44 Фото: pixabay
Когда жара становится невыносимой, освежающие напитки – лучший способ утолить жажду и поднять настроение. Zakon.kz собрал рецепты охлаждающих напитков со всего мира, которые помогут насладиться летом в знойные дни.

Почему стоит готовить домашние освежающие напитки

Когда вы готовите освежающие напитки дома, вы полностью контролируете ингредиенты, которые используете, а также экономите деньги и заботитесь тем самым о своем о здоровье. К тому же приготовление домашних напитков – это возможность проявить креативность, экспериментируя со вкусами, а также способ снизить количество отходов, используя перерабатываемые ингредиенты и упаковку. Процесс приготовления может быть увлекательным и зачастую занимает минимальное время.

Как выбрать лучшие ингредиенты

  1. Используйте сезонные фрукты и овощи.
  2. Выбирайте натуральные продукты.
  3. Ищите яркие и плотные плоды без повреждений.
  4. Поддерживайте местных производителей.
  5. Экспериментируйте с травами и специями (например, мяты или базилика).
  6. Делайте напитки из фильтрованной воды или качественных чаев.

Освежающие напитки для лета: рецепты и идеи

Рецепт домашнего кваса

  • 4 столовые ложки сахарного песка,
  • 0,5 чайной ложки сухих дрожжей,
  • 3 столовые ложки квасного экстракта,
  • 1-1,5 литра воды.

Способ приготовления кваса, как и других напитков прост. Заливаем все ингредиенты одним литром теплой или холодной водой и ставим на окно. Через 2-4 часа квас будет готов.

Советы по подаче и хранению

Подавать напитки лучще охлажденными и со льдом. При этом используйте прозрачные стаканы или кувшины, чтобы показать красивый цвет напитка. Добавьте свежую мяту, ломтики лимона или апельсина для аромата и красоты.

Водичка с лимоном

  • 1 лимон,
  • 1-2 литра воды.

Польза лимонной воды для здоровья

Лимонная вода улучшает пищеварение, гидратацию и обогащает организм витамином C. Благодаря антиоксидантам способствует детоксикации организма, а также снижает риск образования камней в почках. Регулярное употребление лимонной воды – отличный способ поддерживать общее здоровье.

Домашний лимонад с мятой

  • 2-3 лимона,
  • 1/2 стакана сахара (по вкусу),
  • 4 стакана воды (минеральной или фильтрованной),
  • пучок свежей мяты,
  • 1 огурец (по вкусу),
  • Лед.

Способ приготовления

Выжмите сок из лимонов и процедите его, чтобы убрать косточки. Затем смешайте ингредиенты в кувшин и добавьте сахар и стакан воды. Добавьте оставшуюся воду и тщательно перемешайте, пока сахар не растворится. Порежьте или просто положите листья мяты в кувшин и дайте настояться 10-15 минут. Подавать лимонад можно со льдом, украсив дольками лимона и свежей мятой.

Вариации и добавки для вкуса лимонада

  • Клубника,
  • Лайм,
  • Базилик,
  • Имбирь.

Также в супермаркетах доступны разные вкусы сиропов для лимонада. Они позволяют быстро и удобно разнообразить домашние напитки, придавая им уникальные ароматы и сладость и ничем не отличаются от лимонадов, которые продаются в кафе.

Арбузный смузи

  • 2 чашки арбуза (нарезанного и очищенного),
  • 1/2 чашки йогурта (по желанию),
  • 1-2 столовые ложки меда или сахара (по вкусу),
  • лед (по желанию),
  • лимонный сок (по желанию).

Нарежьте арбуз на кубики и удалите семена. Поместите арбуз, йогурт, мед и лед в блендер и измельчите до получения однородной массы. После подавайте в охлажденных стаканах, украсив мятой или долькой лимона.

Мятный чай с имбирем

  • 1 пучок свежей мяты,
  • 1-2 см свежего имбиря,
  • 2 стакана горячей воды,
  • мед или сахар,
  • лимон (по желанию).

Ингредиенты и подготовка

При готовке напитков импровизируйте и сочетайте разные вкусы. Не бойтесь пробовать новые комбинации и находить свои идеальные рецепты. Добавление кубиков льда особенно актуально летом, чтобы утолить жажду и насладиться каждым глотком.

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