Школьные каникулы в Алматы: как удивить детей купанием и летними развлечениями посреди осени

Осенние каникулы – повод для родителей задуматься, чем удивить детей и как организовать семейный досуг. Куда сходить в Алматы, чтобы школьники отдохнули от уроков и получили новые впечатления – в материале Zakon.kz.

Для мамы двоих детей из Алматы Анар Токсамбаевой поиск интересных семейных развлечений – задача знакомая. Она часто бывает в торговых центрах Aport, а в этот раз нашла там вариант, который заинтересовал всю семью: аквапарки Hawaii/Miami и SanRemo с водными аттракционами, SPA-зонами и специальной программой для детей на осенних каникулах.

Ведь когда у детей каникулы, каждому родителю хочется, чтобы дети не просто сидели дома с телефонами, а проводили время активно, получали эмоции и потом еще долго вспоминали, как здорово все прошло.

"Как мама двух детей, я знаю: осенние каникулы – это одновременно радость и небольшой квест на выживание. Детям не нужно в школу, они полны энергии, планов и идей. А у меня появляется важная задача – придумать, чем занять этих маленьких энерджайзеров, чтобы всем было весело, никто не скучал, а я сама не нуждалась в отпуске после отпуска. Поэтому каждый год я начинаю поиски места, где можно провести целый день всей семьей, получить массу впечатлений и желательно не услышать ни разу: "Мааам, а что мы будем делать дальше?" – рассказывает Анар.

Поэтому в этом году отличным выбором для семейного развлечения и отдыха становятся аквапарки Hawaii/Miami и SanRemo, которые находятся в моллах Aport, и является достопримечательностью Алматы, создавая максимальный комфорт для отдыха в любое время года.

Лето посреди осени: бассейны, горки и теплая вода

С наступлением осени купальники обычно отправляются на дальнюю полку, а привычные летние развлечения сменяются прогулками в парках и походами в кино. Но кто сказал, что купальный сезон обязательно должен заканчиваться вместе с летом?

В аквапарках Hawaii/Miami и SanRemo можно продолжать наслаждаться водными развлечениями независимо от погоды за окном. Здесь есть волновые бассейны, джакузи, детские водные зоны и экстремальные горки. Для малышей это возможность почувствовать себя участниками настоящего приключения, а для родителей – провести время вместе с ними и отвлечься от повседневных забот.

Особого внимания заслуживает термальный бассейн под открытым небом, который работает круглый год.

"Мне нравится сама идея: на улице осень, уже прохладно, а ты можешь оказаться в теплой воде и почувствовать себя так, словно лето еще не закончилось. Здесь есть термальный бассейн под открытым небом, который работает круглый год. Представляете: на улице осень, свежий воздух, а ты лежишь в теплой воде и понимаешь, что жизнь определенно удалась. Для детей это тоже необычно. Они получают совсем другие впечатления, чем от привычного похода в торговый центр или на игровую площадку", – делится Анар.

Возможность совместить водные аттракционы и отдых в теплой воде делает такой вариант особенно интересным для семейного досуга во время школьных каникул.

Пока дети развлекаются, у мамы тоже есть время на отдых

В семейных поездках и выходных родители нередко становятся главными организаторами досуга: нужно проследить, чтобы дети поели, не заскучали, успели попробовать все интересное и при этом не устали раньше времени. Поэтому возможность уделить внимание и собственному отдыху становится приятным бонусом.

Фото: SANREMO Resort&Spa

В SPA-зонах Hawaii/Miami и SanRemo можно посетить сауны, расслабиться в джакузи, выбрать массаж, пилинг или другую уходовую процедуру. Всего здесь представлено семь видов саун.

Для тех, кто хочет совместить отдых с уходом за собой, действует предложение Happy Hours: с 10:00 до 15:00 предоставляется скидка 20% на SPA-услуги.

"Мне кажется, мамы особенно хорошо понимают, как важно иногда переключиться и немного побыть не только организатором семейных дел, но и просто человеком, которому тоже нужен отдых. Когда планируешь день для всей семьи, здорово, если в программе найдется место и для таких моментов", – отмечает Анар.

На территории аквапарков также работает детский центр Kids Club, где маленькие гости могут провести время за играми и развлечениями под присмотром сотрудников. Это еще одна возможность разнообразить семейный день. При этом родителям стоит заранее уточнить возрастные ограничения, условия посещения детского центра и правила пребывания детей в разных зонах.

Хэллоуин на каникулах: квесты, фотозоны и театральное представление

В этом году отдых в Hawaii/Miami и SanRemo решили дополнить специальной программой на осенние каникулы. С 24 октября по 1 ноября пространство аквапарков украшают в стиле Хэллоуина, а для посетителей организуют тематические развлечения.

"Детям ведь мало просто куда-то прийти. Им хочется, чтобы происходило что-то интересное, чтобы можно было участвовать, играть, фотографироваться и потом рассказывать об этом друзьям. Поэтому мне понравилась идея объединить обычный поход в аквапарк с целой праздничной программой. Мне особенно нравится формат, когда ребенок не просто приходит куда-то развлечься, а становится участником настоящего приключения", – говорит Анар.

В течение дня юных гостей ждут квесты, игры и интерактивные активности. Также запланирована театральная постановка, в которой дети смогут не только наблюдать за происходящим, но и включаться в действие.

Тематические фотозоны позволят сделать семейные снимки на память. А хэллоуинские декорации добавят привычному отдыху атмосферу праздника. Поэтому для родителей – это повод немного отойти от привычного сценария выходного дня и вместе с детьми окунуться в праздничную атмосферу.

Бургер в подарок: еще один повод отправиться в аквапарк

В программе есть и приятный бонус для маленьких посетителей. С 24 октября по 1 ноября каждому ребенку обещают подарить бургер.

"Признаюсь, иногда семейные переговоры проще вести не с помощью логических аргументов: иногда достаточно сказать детям, что их ждет что-то вкусное, и обсуждение планов на день сразу становится намного проще. Сначала рассказываешь про бассейны и горки, потом про квесты, а когда упоминаешь еще и подарок, дети уже готовы собираться", – с улыбкой рассказывает Анар.

В результате семейный день можно наполнить сразу несколькими занятиями: покататься на водных горках, поплавать в бассейнах, поучаствовать в праздничных играх, сделать фотографии в тематических зонах и присоединиться к театральному представлению.

Перед посещением стоит уточнить условия акции и детали праздничной программы.

Как провести осенние каникулы всей семьей и не зависеть от погоды

Фото: SANREMO Resort&Spa

По словам Анар Токсамбаевой, главное в семейном отдыхе – найти место, где каждый сможет выбрать занятие по душе. Детям нужны движение, игры и новые впечатления, а взрослым – возможность расслабиться и провести время с близкими без необходимости постоянно придумывать, чем заняться дальше.

В Hawaii/Miami и SanRemo можно составить программу на целый день: начать с бассейнов и горок, сделать перерыв на еду, поучаствовать в тематических мероприятиях и, если позволяет расписание семьи, уделить время SPA-зоне.

"Для меня идеальный отдых – это когда дети вечером возвращаются домой довольными и еще по дороге наперебой рассказывают, что им понравилось больше всего. А ты понимаешь, что день прошел не зря: вы все вместе провели время, получили новые впечатления и хотя бы ненадолго отвлеклись от привычных дел", – говорит Анар.

Осенние каникулы не обязательно проводить дома или ждать подходящей погоды для прогулок. Иногда достаточно выбрать место, где летнее настроение сохраняется даже в разгар осени, а развлечения найдутся для каждого члена семьи.

Аквапарки Hawaii/Miami и SanRemo в торговых центрах Aport предлагают совместить водный отдых, SPA-процедуры и праздничную программу для детей. Остается взять купальники, полотенца и зарядить телефон – ведь яркие моменты семейных каникул наверняка захочется сохранить на фотографиях.

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