Популярные fashion-блогеры Казахстана

Мы привыкли узнавать о моде из глянцевых журналов. Однако многие инфлюенсеры давно перебрались в Instagram. Корреспондент Zakon.kz подскажет, где искать fashion-вдохновение.

Все любят красиво одеваться. Но, увы, не всем дано чувство стиля. Часто, листая ленту в Instagram, всплывают модники, которые вдохновляют своим стилем. Предлагаем подписаться на топ-5 самых популярных казахстанских fashion-блогеров.

Лилия Рах

Лилия Рах – эталон красоты. Она успешно комбинирует, казалось бы, несочетаемые вещи. Нередко появляется на публике в накидках с национальными элементами. Откровенные платья, строгие костюмы, джинсовые сапоги – байер учит своих подписчиков не стесняться быть собой. На ее странице можно обвести в кружочек дельные советы по тому, как выглядеть сногсшибательно каждый день.

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Мира Берген

Мира Берген, словно жемчужина, полна загадок. Нежность, женственность, недосказанность – ее конек. Fashion-блогер снимает видео о стильных тенденциях и приемах. Рассказывает, как правильно собрать капсульный гардероб. Устраивает шопинг, делает обзор новинок и может подсказать вам, где проходят скидки на классные вещи.

Асем Крешпо

Асем Крешпо известна своим талантом создавать эксцентричные, но в то же время изящные образы. Она является воплощением классического, одновременно игривого скандинавского стиля. Модница считает, чтобы выглядеть дорого, необязательно тратить много денег на люксовую одежду. Главное, чтобы изделия были качественными и подчеркивали ваши достоинства.

Мади Бекдаир

Мади Бекдаир не только сам выглядит превосходно, но и любит преображать желающих стать еще лучше. Он мастер перевоплощения. Порой его изменения настолько кардинальны, что героинь просто не узнать. Из невзрачных женщин представительницы прекрасного пола превращаются в красоток. Так что, если вы хотите что-то в себе поменять, то вам точно к модному ревизору.

Алима Болатбек

Алима Болатбек — икона стиля. У нее всегда куча фото и видео с нестандартными идеями для различных образов, множество лайфхаков по сочетанию вещей, а еще уроки для начинающих стилистов. Она дает советы шопоголикам, на что тратить деньги, а за какими трендами лучше не гоняться.

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У этих стильных блогеров огромная армия подписчиков, которые прислушиваются к их советам и с интересом следят за обновлением модного контента. Но все они обращают внимание на то, что у каждого человека своя изюминка, и любой при желании может притягивать восхищенные взгляды окружающих.