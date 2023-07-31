Трендовая обувь осени-зимы 2023-2024

Красивая стильная обувь станет завершающим штрихом повседневного или праздничного образа. Мода переменчива и преподносит своим почитателям новые интересные сюрпризы. Давайте рассмотрим, что дизайнеры предлагают женщинам и мужчинам.

Общие тенденции

Тренды порадуют широкой цветовой палитрой. Причем коллекции именитых модельеров значительно различаются. По мнению Burberry и Sportmax, must have следующего сезона - белый. В то же время Roberto Cavalli и Versace уделили внимание неоновым цветам.

В моде будет обувь с цветочными мотивами и клетчатыми принтами.

Не менее разнообразны и текстуры. Можно подобрать пару из материала "под крокодила", со змеиным и хищным рисунком.

Также дизайнеры решили сделать акцент на любимых многими девушками каблуках. Они представлены самыми разными формами: "трапеция", "блок", "рюмка", "клеш", "столбик" и др.

Никуда не исчезла и платформа. Она даже стала выше и выразительнее.

В следующем сезоне будет модным обилие аксессуаров. Особенно популярны в коллекциях ведущих дизайнеров Т-образные ремешки. При этом их ширина значения не имеет. Шнуровка придает изделиям утонченность и изящество. Она может быть декоративной или функциональной, объединять элементы обуви или обвивать ее сверху.

Если ранее в тренде были удобные домашние тапочки, то теперь предпочтение следует отдавать эффектной обуви, украшенной глиттером, стразами, перьями и брошками. В качестве визуального акцента также применяется мягкий переливчатый атлас или мерцающие металлизированные оттенки. Яркую женскую пару для похода на вечеринку можно присмотреть в коллекциях Giambattista Valli, Moschino и Roberto Cavalli.

Тренды на сезон "осень-зима 2023-2024"

Наступающий сезон "осень-зима 2023-2024" преподносит модницам новые оригинальные модели женской обуви. В них гармонично сплелись разные стили и направления, рождая нескучные, смелые решения. На пике будут:

комбинированная обувь с меховыми и другими вставками;

маскулинность, грубые сапоги;

яркие пары - для настроения в слякотную погоду;

"стеганая" обувь, которая станет отличным дополнением куртке-"дутику";

сапоги до колена.

Дизайнеры активно использовали разнообразный декор. Среди трендовой отделки особое место занимает мех. Он может быть с пушистым, кудрявым или коротким ворсом, надписями и принтами. Также для украшения применяются шипы, застежки, цепи и заклепки.

Обувь в стиле футуризм создана для творческих и неординарных женщин, готовых подчеркнуть свою индивидуальность. На пике моды будут высокие сапоги из блестящего материала: металлизированной кожи, с использованием пайеток.

Конечно, женской обувью в милитари или маскулинном стиле давно уже никого не удивишь. Тем не менее она не сдает своих позиций. В модных коллекциях сезона "осень-зима 2023-2024 гг." представлены удобные и практичные грубые ботинки и армейские сапоги. В таких не страшны грязь, слякоть и морозы.

Мужская модная обувь

При создании обуви на холодный сезон 2023-2024 гг. дизайнеры руководствовались принципами практичности и комфорта при носке. Для зимней городской слякоти отличным решением могут стать ботфорты. Они еще не стали привычными и больше подойдут мужчине, который не боится выделиться из толпы. Популярный вариант – классические ботинки и туфли на шнурках. Учитывая комфортность при носке, все больше мужчин предпочитают остановить свой выбор на паре в военном стиле.