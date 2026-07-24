Где живут самые ядовитые змеи планеты и есть ли они в Казахстане

Змеи остаются одними из самых загадочных и пугающих обитателей планеты. Они встречаются как на суше, так и в воде, а среди тысяч видов есть как смертельно ядовитые, так и практически безвредные для человека, сообщает Zakon.kz.

Издание РБК Life составило рейтинг самых ядовитых змей. В его основу лег показатель SC LD50 (subcutaneous LD50) – доза яда, вызывающая гибель 50% лабораторных животных при подкожном введении.

Так, самой ядовитой змеей в мире считается тайпан Маккоя – эндемик Австралии. Его яд обладает самой высокой токсичностью среди всех известных змей, однако для человека он сравнительно менее опасен из-за скрытного образа жизни и редких встреч с людьми. С 2024 года зарегистрировано всего 11 случаев укусов.

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На втором месте находится восточная коричневая змея, которая ежегодно становится причиной большинства смертельных укусов в Австралии.

Несмотря на крайне токсичный яд, она обычно избегает людей и нападает лишь при угрозе.

Фото: pixabay

Третье почетное место занимает морская змея Дюбуа. Этот вид распространен в тропических водах Северной Австралии, Папуа – Новой Гвинеи, Новой Каледонии и некоторых районах Юго-Восточной Азии. Она населяет мелководные коралловые рифы, лагуны и прибрежные участки моря. Несмотря на чрезвычайно токсичный яд, морская змея Дюбуа редко нападает на людей. Обычно она не проявляет агрессию, однако опасна для дайверов, рыбаков и серферов.

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В первую десятку также вошли прибрежный тайпан, желтобрюхая морская змея, южнокитайский многополосый крайт, чернополосая морская змея, носатая энгидрина, тигровая змея и филиппинская кобра.

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Эксперты также подчеркивают, что токсичность яда не всегда означает наибольшую опасность для человека. На тяжесть последствий влияют количество впрыснутого яда, размер змеи, скорость оказания медицинской помощи и наличие противоядия. Поэтому менее токсичные виды, такие как черная мамба или королевская кобра, также могут представлять смертельную угрозу.

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Что касается Казахстана, то здесь есть ядовитые змеи, но их относительно немного: из почти 20 обитающих в стране видов пресмыкающихся реальную опасность для человека представляют всего три основных вида семейства гадюковых.

Обыкновенный щитомордник: Самая распространенная ядовитая змея в стране. Обитает в степях, полупустынях, а также в каменистых и горных районах (включая окрестности Алматы). Имеет бурый или серый окрас с темными поперечными пятнами.

Восточная степная гадюка: Встречается на большей части территории Казахстана, преимущественно в равнинных степях и полупустынях. Отличается характерным зигзагообразным узором на спине.

Обыкновенная гадюка: Обитает в основном на севере, северо-востоке и в лесных зонах Восточного Казахстана. Любит более влажные места, кустарники и лесные опушки.

Укусы этих змей болезненны, но для здорового взрослого человека обычно не смертельны.

5 июля мы рассказывали, что змея заползла во двор частного дома в Алматинской области. Прибывшие на место сотрудники ДЧС поймали пресмыкающееся и выпустили на волю.