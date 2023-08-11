Топ-10, что нужно успеть сделать дома до наступления осени

Близится осень. На смену жаркой погоде придет похолодание. Дождливых дней и прохладных ночей станет больше. Самое время подготовить жилище к смене сезона, чтобы встретить ненастную пору в тепле и комфорте. Zakon.kz составил чек-лист того, что нужно сделать дома до наступления холодов.

До наступления сильных холодов, дождей и порывистого ветра необходимо тщательно подготовить дом или квартиру к изменениям погоды. Ведь в пасмурный или дождливый вечер хочется уютно устроиться, завернувшись в плед с чашкой теплого чая или кофе, и наблюдать за сверкающими каплями на стекле. Хорошо, когда в этот момент дома царит покой и ощущение уюта, ведь сильный сквозняк и холодные полы могут сильно испортить атмосферу комфорта и спокойствия.

Чек-лист на осень

1. Как можно лучше утеплитесь

Первым делом до отопительного сезона необходимо осмотреть все дверные и оконные проемы на наличие щелей, и, если нужно, как можно надежнее заделать. Если дом недостаточно хорошо отапливается, следует заранее позаботиться об обогревателе или установить кондиционер с функцией обогрева. Нелишним станет покупка теплых пуховых или шерстяных одеял.

2. Проверьте радиаторы и батареи

Необходимо проверить на целостность, отсутствие свищей и незатянутых деталей радиаторов отопления и батарей. Ведь наличие возможных протечек при подключении или при первых морозах доставит много хлопот и непредвиденных затрат. При этом несколько дней придется мерзнуть, ожидая их починки. Пострадать могут не только домочадцы, но и соседи, с которыми ваши батареи закольцованы.

3. Покрасьте батареи

Если ваши батарею подразумевают сезонную покраску для их обновления, не забудьте их покрасить. Пока сезон отопления не стартовал, есть возможность преобразить металлические конструкции. Для начала тщательно очистите поверхность – поможет в этом железная щетка. Затем помойте, высушите и, наконец, покрасьте батареи специальной краской.

4. Перебрать гардероб

Август – тот месяц, когда стоит перебрать гардероб и посмотреть, что из одежды прошлых сезонов можно оставить, а что уже безнадежно вышло из моды. Что-то вы однозначно будете продолжать носить, а вот в чем сомневаетесь, пора отдать, выкинуть или перешить. Смело отправляйте в утиль все те вещи, которые больше вам не близки. Промониторьте все полки – обязательно найдется одежда и обувь, которая нуждается в химчистке или ремонте.

5. Чистка ковров

Самое время почистить ковры, ведь пушистое и мягкое покрытие во время похолодания не только не даст замерзнуть, но и создаст приятные тактильные ощущения ногам. Пока на улице еще тепло, их можно помыть из шланга или с помощью мойки высокого давления. Это позволит сэкономить на услугах профессионалов. Летом сушка ковра в домашних условиях более эффективна. Перед тем как высушить ковры на улице или во дворе дома, убедитесь в наличии места для сушки и благоприятном прогнозе погоды. Иначе дождь сделает вашу попытку бессмысленной. Если такой возможности нет, отдайте ковровые изделия в химчистку.

6. Генеральная уборка

Полную уборку помещения целесообразно проводить несколько раз в год. Чаще всего капитальную уборку жилого помещения проводят весной и осенью. Когда вы уже закончили с разбором завалов вещей, сортировкой содержимого шкафов и антресолей, приступите к наведению чистоты в жилище, удалению пыли из всех труднодоступных мест. Не забудьте про вентиляционные решетки в квартире, ведь там со временем скапливаются внушительные лохмотья пыли и копоть.

Полная уборка касается не только квартиры или дома, но и сооружений на даче. В последних теплых лучах можно просушить все, что отсырело, и с комфортом помыть окна.

Фото: pexels

7. Оцените работоспособность оконной системы

Прежде чем озадачиться чистотой окон, следует провести визуальную оценку их состояния и проверить работоспособность фурнитуры. Осмотрите все элементы: если какой-то из них работает неправильно, вполне возможно, что нужно выполнить регулировку. Например, если створка затирает или неплотно закрывается рама. В случае, если окна тяжело открываются или не работает функция проветривания, придется воспользоваться услугами профессионалов для устранения недочетов.

8. Окна до блеска

В завершение уборки тщательно помойте окна, натрите стекла до блеска, а особое внимание уделите уплотнителям и резинкам, которые служат для герметичного закрывания. Их лучше обработать силиконовой смазкой. Чистые и нарядные шторы с воздушной тулью завершат процесс наведения чистоты. В доме появится чудесное ощущение легкости, и даже осенняя погода будет только радовать. Кстати, многие хозяйки на время отопительного периода меняют длинные тюли на занавески длиной до батарей. Так в комнату зайдет больше тепла от отопительной системы в морозные дни.

9. Убираем летний инвентарь

Если вы живете в доме или таунхаусе, когда столбик термометра окончательно застыл на отметке ниже +17°C, самое время подумать о консервации пляжного инвентаря. В первую очередь стоит привести в порядок бассейн, если он есть: осушить, если это предполагается, основательно почистить и проверить все оборудование. Разборные конструкции рационально проверить на предмет повреждений и определить на хранение в сарай или гараж.

10. Пересадите домашние растения

Наведения порядка в месте жительства или расширение его пространства находимо и вашим комнатным растениям. Поэтому поспешите закупить свежий грунт, новые горшки и займитесь пересадкой. Желательно, чтобы новая емкость для цветов была оформлена в едином стиле.

Причину, по которой пересадка необходима, можно увидеть невооруженным глазом – растение стало явно крупнее вазона. Главная проблема заключается в том, что корневище и земля вокруг него становятся настолько объемными и плотными, что вода не проникает глубоко внутрь горшка. При пересадке избегайте чрезмерного утрамбовывания грунта.

Также эта процедура необходима некоторым видам растений, которые не впадают зимой в спячку, а, наоборот, цветут и прибавляют в росте. Среди них, к примеру, пуансеттия (известная как "рождественский цветок"), азалия, цикламен, орхидея и гузмания. Если пересаживать эти сорта в августе или сентябре, то у них останется время, чтобы прийти в себя после пересадки и адаптироваться к новому горшку со свежим грунтом. И в нужное время зимой эти растения будут готовы к цветению.