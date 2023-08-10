Топ-10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе

Пока лето отыгрывает свой последний аккорд, надо запастить позитивом и солнечным теплом, дабы легче справиться с грядущей серостью дней и первыми заморозками. Zakon.kz составил программу-минимум, которую стоит постараться выполнить, пока жаркий сезон не закончился.

Искупаться

Особенно тем, кто под напором рабочих задач так и не выбрался в отпуск. Тем более что лететь за тридевять земель ради этого не обязательно. Достаточно выбрать устраивающий по цене и сервису развлекательный комплекс, зону отдыха, СПА, аквапарк или бассейн в собственном городе. Проведя день у воды с семьей или друзьями, вы наберетесь впечатлений на год вперед, до следующего купального сезона. А легкий загар и воспоминания о водной прохладе поднимут настроение длинными осенними вечерами.

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Собрать особый альбом с фотографиями

Если за июнь-июль вы не успели накопить достаточно ярких летних фото, самое время этим заняться. И неважно, насколько эстетичными, правильными с точки зрения композиции получатся эти кадры, главное – запечатлеть на них живые эмоции. Подойдут как симпатичные глазу селфи на фоне искрящейся от солнца зелени, так и групповые снимки с памятных мероприятий и прогулок. Прикупите новенький альбом, распечатайте фотографии и соберите из всего этого целую книгу летних воспоминаний. Особое удовольствие испытаете, когда будете "перечитывать" ее зимой.

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Снять видео-привет в будущее

Заручитесь поддержкой друзей и запишите уморительный ролик-послание, в котором каждый из вас попробует развеселить себя самого из холодных будней. Договоритесь не смотреть его до, скажем, 15 ноября. Готово. В указанную дату вы сможете прикоснуться к настоящей "капсуле времени".

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Завести сундучок с "сокровищами"

Просто выберите из имеющихся или купите милую шкатулку. Сложите в нее привезенные с моря ракушки и камушки, билеты в кино на просмотренные летом фильмы, подаренные открытки, засушенные цветы – словом, все, что посчитаете нужным. Лишь бы ассоциировалось с самым жарким временем года.

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Запустить воздушного змея

Детское, на первый взгляд, развлечение способно порадовать и вполне взрослых, серьезных людей. Запуск в воздух парящих, причудливых фигур – прекрасная идея для выходного с семьей. Как раз и фотоальбом пополните.

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Сходить на пикник

Что нужно сделать в августе, так это отправиться в парк на пикник, прихватив с собой мягкий плед, любимые вкусности и холодный чай в термосе. Заранее составьте список подвижных игр или возьмите любимую "настолку". Впрочем, на пикник можно пойти и в одиночку, в приятной "компании" книги, которую никак не доходили руки прочитать.

Фото: Zakon.kz

Устроить вечер пляжных комедий

Согласитесь, осенью и зимой незамысловатые романтическо-приключенческие сюжеты воспринимаются не так органично, как летом. Вдобавок в августе нужно не забыть пересмотреть старые, любимые фильмы, на которые обычно не хватает времени.

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Сварить варенье

Что еще нужно успеть в августе? Однозначно, сварить хотя бы пару баночек варенья. Да, в магазине у дома можно найти какой угодно джем, уже готовый. Но домашние заготовки все-таки обладают особенным вкусом, теплом и способностью скрасить чаепитие долгой зимой.

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Составить план на год

Многим людям еще со школьной скамьи ощущение прихода чего-то нового навевает вовсе не январь или март, а сентябрь, с которого традиционно стартует учебный год. Вот и распишите себе собственный "учебный план". Давно хотели освоить гитару или коньки, научиться печь пирог по бабушкиному рецепту или побывать наконец в театре? Начните "грызть гранит" новых наук с 1 сентября.

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Обновить ежедневник

Пометки по работе или учебе всегда приятнее делать в опрятном, пахнущем книжным магазином блокноте. И даже если сейчас это покажется мелочью, в сентябре, разбираясь в дедлайнах и цифрах, вы, вероятно, не пожалеете о покупке.