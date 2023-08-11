Топ-5 интересных казахстанских сериалов

Многие из нас подсаживаются на сериалы. Но просмотренное не всегда оправдывает наши ожидания. Как же выбрать то, что зацепит и оставит приятное послевкусие? Корреспондент Zakon.kz сделал подборку из пяти лучших казахстанских сериалов.

Пусть казахские сериалы не такие популярные, как, допустим, турецкие. Но они достаточно серьезно зарекомендовали себя и их смотрят с большим интересом не только казахстанцы. А те, что попали в список, считаются одними из самых любимых и рекомендуются к просмотру.



"Күйеу бала" (2021)

Күйеу бала с казахского языка на русский переводится как зять. События в сериале разворачиваются вокруг зятьев. Из-за карантина они остаются без работы. К примеру, тамада лишается своего свадебного бизнеса. Устроившись в школу простым руководителем музыкального кружка, он получает предложение баллотироваться на пост акима. И с поддержкой народа выигрывает гонку кандидатов.

В фильме восхищает чистое, живописное село Актерек Алматинской области, в котором снят сериал. В нем показывается жизнь сельчан, то, как они чтят казахские традиции и развивают свой аул. Особенно актуально освещаются проблемы семейных ценностей. Легкий и смешной сюжет способен приятно удивить каждого.

"5:32" (2021)

"5:32" основан на реальных событиях, произошедших в 1990-х годах. Он о полицейских, раскрывших серии жестоких убийств и задержавших маньяков. Внимание, сериал не рекомендован слабонервным и лицам до 21 года! В нем очень много крови, а от некоторых персонажей даже бегут мурашки по телу. Остросюжетные мотивы до последнего сохраняют интриги об убийцах, которые безжалостно расправляются со своей жертвой. В видео присутствует ненормативная лексика.

Однако и в этом сериале не обошлось без любви. Здесь разворачивается драма вокруг одной пары.

В отзывах пишут, что от увиденного жизнь зрителя не будет прежней, он поменяет свои взгляды на многие, казалось бы, банальные вещи.

"Жат бауыр" (2023)

Драма "Жат бауыр" очень близка к современным реалиям. В ней младший сын пожилой бизнесвумен крадет деньги ее фирмы и балует свою супругу. Но впоследствии жизнь достаточно жестоко обходится с ним: от него уходит жена и он оказывается в инвалидном кресле. Однако семья не оставляет его в трудный момент.

Сериал снимали в Алматы в наши дни, поэтому панорама города оставляет в душе горожанина неизгладимое впечатление.

"Шекер" (2020)

Главный герой мини-сериала "Шекер", что с казахского на русский переводится, как сахар, – алматинский студент, которому грозят отчислением. Для решения проблемы и восстановления на учебе ему нужны большие деньги. Парень боится обращаться за помощью к строгой семье. Чтобы заработать самостоятельно, оказывается втянутым в наркоторговлю. Он устраивается курьером в интернет-магазин "синтетики". Легкий доход кружит голову молодому человеку. Он намеревается сделать дорогие подарки родным.

Фото: salemsocial.kz

С появлением денег на него обращают внимание девушка мечты и нечестный полицейский. Запретный мир создает студенту больше проблем, чем простое отчисление из вуза.

"Сержан Братан" (2021)

Веб-хит "Сержан Братан" про лихие 90-е. Авторитетный рэкетир Сержан держит в страхе весь район. Его ненавидят и уважают лишь из страха. Наступает период, когда бандиты массово "легализовываются" и герой фильма решает примкнуть к ним. Однако происходит несчастный случай – он впадает в кому. 23 года проводит во сне. А когда неожиданно просыпается, осознает, что на дворе уже 2021 год. Сам он постарел, его жена превратилась в настоящую тетеньку, двое детей выросли. И самое невероятное – мир изменился до неузнаваемости. В новых условиях Сержану нужно найти свое место под солнцем. Интересно наблюдать за тем, как он адаптируется к реальности и будет налаживать отношения с семьей. Сериал забавный, местами трогательный и подающий пример.

По официальным данным, ежегодно в Казахстане производят около 50 отечественных сериалов в самых разных жанрах. Особенно популярными в стране являются комедии и мелодрамы. Производство также продают за границу, в частности, Кыргызстан, Узбекистан, Россию и Татарстан. В последнее время заинтересованность к нашим сериалам проявили в Индонезии и Малайзии.

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