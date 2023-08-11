Как сделать прогулки полезными для здоровья

Многие находят отговорки для занятия спортом. Однако, как уверяют специалисты, в тренировку можно превратить даже обычную прогулку, сообщает Zakon.kz.

По информации специалиста по спортивной медицине Алексея Калинчева, ходьба – лучший способ вернуть к полноценной жизни человека, перенесшего сердечную катастрофу.

"Сердце – это мышца, и, как любая мышечная ткань, оно нуждается в регулярных тренировках. Оптимальной нагрузкой является ходьба, которая улучшает и развивает коллатеральное кровоснабжение". Алексей Калинчев

Коллатерали – это ответвления кровеносных сосудов. Если они находятся "в рабочем состоянии", то способны взять на себя кровоснабжение сердечной мышцы, в случае когда артерии поражены атеросклерозом.

15 часов нагрузки средней интенсивности в неделю увеличивают поток крови через коллатеральную сеть примерно на 40%. И это можно рассматривать как профилактику ишемии.

Врач отмечает, что регулярные прогулки корректируют и артериальное давление: 30 минут ходьбы могут снизить его на 10 мм рт. ст. Это эффект, сопоставимый с лекарственной терапией. При артериальной гипертонии 1-й степени ходьба позволяет обойтись без препаратов.

"У ходящих людей наблюдается снижение уровня плохого холестерина. Правда, для того чтобы достичь этого, шагать придется регулярно и интенсивно (до легкого чувства мышечной усталости)". Алексей Калинчев

Кроме того, ходьба помогает бороться с избыточным весом, который вредит сердцу. Причем помогает даже эффективнее, чем бег.

Один из экспериментов показал: люди, ежедневно в течение 3 месяцев занимавшиеся ходьбой, похудели в среднем на 3 кг, тогда как бегуны потеряли около 2. Исследователи полагают, что последние уставали сильнее, потому свободное время проводили пассивно, а также больше ели, чтобы возместить затраченные калории.

Прогулка хороша не только для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она еще и мощное средство реабилитации, рекомендованное на всех этапах восстановления пациентов после инсульта и инфаркта (дозированные нагрузки снижают риск повторного инфаркта на 25%).

Важное условие, как сказано в публикации АиФ, к тренировкам можно приступать только после разрешения лечащего врача, который определит интенсивность занятий и рассчитает допустимый пульс.

"Начинается все с 10-минутных прогулок по ровной местности в комфортном для больного темпе. Первые 100-150 м нужно проходить медленно, чтобы дыхание не сбивалось. Это подготовит к нагрузке сердечно-сосудистую и легочную системы. Далее темп увеличивается". Алексей Калинчев

Эндокринолог добавил, что оптимальный темп ходьбы для людей с заболеваниями сердца и сосудов – 70-90 шагов в минуту (3-4 км/ч).

Для пациентов со стенокардией – 60-70 шагов в минуту (2,5-3 км/ч). 90-110 шагов в минуту (4-5 км/ч) – это для людей, у которых нет проблем со здоровьем.

"Ежедневно к занятиям надо добавлять 1–2 минуты, чтобы к концу первого месяца продолжительность прогулки составляла 25-30 минут. При хорошей переносимости каждые 3-5 дней следует постепенно увеличивать нагрузку либо за счет увеличения дистанции, либо ускорения темпа ходьбы". Алексей Калинчев

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