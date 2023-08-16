Партнерские роды: с кем чаще всего рожают казахстанки

Партнерские роды в Казахстане перестали быть модной тенденцией и являются обычной практикой, сообщает Zakon.kz.

Женщины осознали, насколько существенно получать поддержку во время родов, и предпочитают иметь рядом человека, готового оказывать непрерывную помощь.

В Казахстане существует стандарт оказания акушерско-гинекологической помощи.

"Согласно данному стандарту при наличии условий в родильном отделении беременная женщина с регулярной родовой деятельностью может быть госпитализирована в отдельную индивидуальную родильную палату. Для оказания психологической поддержки беременной на роды каждой женщины допускается партнер (член семьи или близкий человек), без клинических проявлений острых инфекционных заболеваний, в чистой одежде и сменной обуви", – рассказали в Министерстве здравоохранения РК.

Согласно исследованиям ВОЗ, присутствие партнера на родах благоприятно влияет на здоровье как мамы, так и ребенка. Женщина легко переносит родовой процесс, чувствует себя более спокойно и расслабленно, и процесс рождения проходит мягче.

В Казахстане согласно статистике женщины чаще всего хотят рожать со своими матерями. Во время родов важна как практическая помощь, так и психологическая поддержка.

"Eсли женщина приедет на роды одна, то без помощи она не останется. С ней рядом обязательно будет находиться опытная акушерка, которая расскажет о дыхательных техниках для облегчения боли, при необходимости поможет женщине перемещаться по родильному боксу, принесет воды и сделает массаж", – отметили в ведомстве.

Однако многим важно чувствовать поддержку именно близкого человека. Принятие решения о партнерских родах должно быть совместным, добровольным и осознанным.

Формат присутствия партнера на родах оговаривается с роженицей заранее, при составлении плана родов. Женщина обсуждает с врачом, хочет ли, чтобы близкий человек был с ней на всем протяжении родов, или, например, только во время схваток.

Чем может помочь партнер в родах

замерять продолжительность схваток и временные интервалы между ними,

держать роженицу за руку,

дать воды,

вытереть пот,

помочь женщине правильно дышать в родах и принимать родовые позы,

делать обезболивающий и расслабляющий массаж,

сопроводить в уборную или в душевую, позвать врача при необходимости,

оказывать психологическую поддержку.

Сразу после рождения малыша выкладывают маме на живот, укрывают теплым одеялом, надевают на ребенка теплую шапочку, обеспечивают контакт кожа к коже в течение первого часа жизни, после чего по желанию партнера он может взять ребенка на руки. Если роды прошли без осложнений, партнер может сопроводить маму и ребенка в палату.

Ранее акушер-гинеколог Джульсанам Мамедова рассказала, что нужно знать каждой беременной.