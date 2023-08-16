Топ-10 игр на свежем воздухе

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ребенок от одного года до пяти лет должен двигаться в день не менее трех часов. У деток постарше и подростков на интенсивные и умеренные физические нагрузки ежедневно отводится от 60 минут, сообщает Zakon.kz.

Однако социальные опросы показывают – эти цифры значительно ниже. Что негативно сказывается на развитии подрастающего поколения.

Много пользы

Некоторые родители не осознают всю серьезность ежедневных прогулок с детьми. А ведь в процессе ребенок учится правильно двигаться, получает первые коммуникативные навыки. Ученые перечисляют такие плюсы от игр на свежем воздухе:

Обучение. Уже давно доказано, что в игровой форме ребенку легче воспринимать новую информацию, усваивать необходимый материал. Таким способом он задействует все органы чувств. Разные игры развивают мелкую моторику, учат анализировать ситуацию и быстро принимать решения. Ребенок больше думает, познает мир и экспериментирует. При этом все происходит непринужденно.

Эмоциональное развитие. В процессе игр ребенок избавляется от накопившихся негативных эмоций, становится более раскрепощенным. Ему легче подружиться с другими детьми. В то же время он осознает, что необходимо придерживаться установленных правил, никого не обижать, а иногда даже уступать в каких-то вопросах. Так он становится дисциплинированным, честным, справедливым, умеющим сочувствовать и помогать друзьям.

Физическое развитие. Активное движение благотворно сказывается на всем организме. Оно способствует усилению иммунитета (ребенок будет меньше простужаться и быстрее справляться с сезонными болезнями), ускорению обменных процессов и правильному развитию мышечного корсета. Также пребывание на солнце питает организм полезным витамином D.

Педиатры выделяют и другие положительные моменты игр на свежем воздухе:

• возможность выплеснуть энергию;

• развитие выносливости, ловкости и координации движений;

• правильное формирование скелета и осанки;

• профилактика ожирения.

Во что можно поиграть

Поиск сокровищ. Игра для подвижных детей, которая сочетает интеллектуальные и физические элементы. Она требует некоторой подготовки. Сложность игровых моментов следует определять с учетом возраста и количества участников. Самым маленьким можно предложить найти в окружающей среде вещи, отвечающие определенному описанию. Например, предметы по форме или цвету. Дети постарше могут разработать карту с маршрутом поисков, где на разных точках заранее спрятаны "сокровища". Игра может быть индивидуальной и командной. Выигрывает тот, кто первым справится с заданием либо найдет больше оговоренных предметов.

Меткий бросок. Для проведения игры потребуются мячи или шарики и емкости разного размера. Также можно повесить отличающиеся диаметром кольца. При желании можно варьировать высоту их размещения или удаленность от стартовой линии. Суть игры состоит в том, чтобы забрасывать мячи в емкости или кольца. Чем меньше пораженная цель, тем больше игрок получает очков. Непопадание приносит ноль. В конце игры подсчитываются заработанные очки и определяется победитель.

Боулинг. Игра развивает ловкость, требует от участников умения концентрироваться и анализировать свои действия. Для этого можно использовать специальный игровой набор или сделать кегли из пластиковых бутылок. Чтобы последние были более устойчивыми, в них можно налить немного воды. В этом случае традиционный шар заменит обычный мячик. Для игры нужно выбрать ровную полосу и обозначить место для броска и установки кеглей. Чтобы выиграть, важно не спешить, а поразить все мишени за меньшее число запусков мяча.

Уличный твистер. Игра развивает гибкость и ловкость. Это веселое и увлекательное занятие для троих или пятерых ребят. Один из них будет ведущим. Для игры потребуются специальное поле (его можно нарисовать самостоятельно) и рулетка для твистера. Ведущий крутит последнюю и говорит каждому игроку, куда ставить ногу или руку. Выигрывает тот, кому удается дольше поддерживать устойчивое положение. Упавший или не сумевший выполнить задание выбывает из игры.

Набрось кольцо. Увлекательное занятие, которое развивает ловкость и координацию. Для выполнения заданий требуется приобрести или сделать самостоятельно стойку с вертикально расположенными штырями. На них игроки должны набрасывать кольца. Чем больше попаданий, тем лучше результат. Для усложнения задачи стойки можно размещать на разном удалении от места расположения игроков. От этого будет зависеть количество заработанных баллов.

Падающая башня "Дженга". Подходит для случаев, когда дети уже набегались и устали. "Дженга" учит анализировать свои действия, просчитывать ходы и не спешить. В ней принимают участие два ребенка. Для этого потребуется специальный набор из 48 деревянных брусков. Также их можно изготовить самостоятельно. Длина каждого должна быть около 25 см. Чтобы дети случайно не поранились, все поверхности следует тщательно ошкурить. Из брусочков строят башню. Далее каждый игрок аккуратно удаляет один из них. При этом важно не развалить всю конструкцию. У кого башня упала, тот и проиграл.

Полоса препятствий. Полезное развлечение, которое способствует физическому развитию ребенка. При регулярных занятиях повышаются выносливость и ловкость. Полосу можно создать самостоятельно или купить готовый комплект. В первом случае, кроме брусков и досок, используются старые покрышки, веревочные лестницы и канаты, нудлы и другие. Если пространство позволяет, можно создать два одинаковых комплекса и проводить командные соревнования. В индивидуальных забегах удобно засекать время прохождения дистанции. У кого показатель меньше, тот и выиграл.

Перетягивание каната. Простое и веселое развлечение, которое учит командной работе, позволяет показать свою физическую форму. Соревнование лучше проводить на траве или площадке с мягким покрытием. Дети делятся на две команды. Важно, чтобы силы были приблизительно одинаковы. На канате и площадке отмечается середина. По свистку каждая команда тащит веревку в свою сторону, кому удалось перетянуть отметку на свою сторону, тот и победил.

Шалтай‑болтай. Для игры требуются ракетки для бадминтона и небольшие мячики. Каждый участник должен пронести последний от старта до финиша, не уронив. Такое развлечение позволяет улучшить ловкость, координацию движений, умение сосредоточиваться на поставленной задаче и не отвлекаться на посторонних.

Дартс с воздушными шарами. Эту игру еще называют метким глазом. Сначала нужно надуть много шариков и повесить их на вертикально закрепленной поверхности – куске фанеры. Участники должны попадать в цветные мишени дротиками для дартса. За каждую пораженную цель можно засчитывать очки и по ним определять победителя.

Игры на свежем воздухе обеспечивают всестороннее развитие ребенка. Они укрепляют физически, повышают интеллектуальные способности и помогают сделать малыша послушнее, общительнее и внимательнее. Среди разнообразия развлечений легко найти вариант по душе для одного, нескольких ребят или большой компании.