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Мир

75% цены сигарет – налоги: что рекомендует ВОЗ

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, курильщик, курильщики, электронные сигареты, электронная сигарета, вейп, вейпы, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 19:53 Фото: unsplash
Новое исследование оценило рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой налоги должны составлять не менее 75% розничной цены сигарет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxford Economics, в 2024 году этому показателю соответствовали 39 из 178 стран, представленных в базе ВОЗ. При этом большинство из них относились к странам с высоким уровнем дохода и государствам ЕС.

Авторы исследования отмечают, что доля налогов в цене сигарет зависит не только от решений властей, но и от цен производителей и продавцов, ассортимента продукции и поведения потребителей. В частности, анализ данных 174 стран показал более сильную связь между суммой налога за пачку и ее розничной ценой, чем между налоговой долей и конечной стоимостью сигарет.

Исследователи также обнаружили относительно слабую связь между долей налогов в цене сигарет и их доступностью для населения, а также распространенностью курения.

В отчете отмечается, что ВОЗ, Всемирный банк, МВФ и другие организации при разработке налоговой политики обычно учитывают стоимость и доступность сигарет, экономические последствия курения и особенности конкретных стран.

Авторы считают, что при установлении акцизов необходимо учитывать уровень доходов населения, структуру рынка, потребительское поведение, нелегальную торговлю и возможности налогового администрирования, а не применять единый показатель для всех стран.

Ранее сообщалось, что в Казахстане снизят тариф на маркировку табачных изделий.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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