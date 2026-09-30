75% цены сигарет – налоги: что рекомендует ВОЗ

Новое исследование оценило рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой налоги должны составлять не менее 75% розничной цены сигарет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxford Economics, в 2024 году этому показателю соответствовали 39 из 178 стран, представленных в базе ВОЗ. При этом большинство из них относились к странам с высоким уровнем дохода и государствам ЕС.

Авторы исследования отмечают, что доля налогов в цене сигарет зависит не только от решений властей, но и от цен производителей и продавцов, ассортимента продукции и поведения потребителей. В частности, анализ данных 174 стран показал более сильную связь между суммой налога за пачку и ее розничной ценой, чем между налоговой долей и конечной стоимостью сигарет.

Исследователи также обнаружили относительно слабую связь между долей налогов в цене сигарет и их доступностью для населения, а также распространенностью курения.

В отчете отмечается, что ВОЗ, Всемирный банк, МВФ и другие организации при разработке налоговой политики обычно учитывают стоимость и доступность сигарет, экономические последствия курения и особенности конкретных стран.

Авторы считают, что при установлении акцизов необходимо учитывать уровень доходов населения, структуру рынка, потребительское поведение, нелегальную торговлю и возможности налогового администрирования, а не применять единый показатель для всех стран.

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