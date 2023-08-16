Рецепты вкусных и простых в приготовлении лимонадов

Лимонад – любимый летний напиток многих. Он сочетает в себе отменный вкус, пользу и освежающий эффект. Полезнее всего напиток домашнего приготовления, а не покупная продукция. Zakon.kz делится подборкой рецептов лимонадов, приготовить которые самостоятельно не составит особого труда.

История появления лимонада

Лимонад – безалкогольный напиток. Классический рецепт приготовления включает воду и дольки лимона. Согласно легенде, он появился случайно благодаря виночерпию короля Людовика Великого. Спеша обслужить монарха, слуга случайно перепутал сосуды с лимонным соком и вином. Чтобы правителю не пришлось долго ждать, виночерпий добавил в емкость воду и подал ее к столу. Королю лимонад понравился, и тот вошел в моду.

Польза домашнего лимонада

Негативные отзывы касаются покупных газировок. При массовом производстве могут применяться синтетические компоненты: ароматизаторы, красители и подсластители. Домашние напитки изготавливаются из натурального сырья, что и обусловливает их полезные характеристики. Использование лимонов вместе с кожурой обеспечит напиток витаминами С, D, РР. Также в нем содержатся магний, медь, цинк, соли калия. К достоинствам его употребления относят способствование:

укреплению иммунитета. Лимонад – эффективное средство для профилактики простудных заболеваний, ломкости капиллярных сосудов;

улучшению зрения;

повышению аппетита и ускорению переваривания пищи;

эффективному утолению жажды. Употребление напитка позволяет избежать обезвоживания организма. При этом нормализуется водно-солевой баланс, стимулируется выведение токсинов. Это предотвращает образование в почках камней;

снижению вызванных жарой стрессов, улучшению настроения;

повышению работоспособности, стимулированию умственной деятельности.

Продукты и посуда для приготовления

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Фрукты. В классических рецептах для приготовления напитка используются лимоны или свежевыжатый сок. Чтобы разнообразить вкус, также можно прибавлять лайм или апельсины. Еще готовят ягодные лимонады, например из клубники. Оригинальными вкусами отличаются напитки, в которые добавляется сок огурца, щавель и другие ингредиенты.

Другие продукты. Основой для лимонада может быть очищенная или минеральная вода. В последнем случае повышается польза за счет содержащихся в жидкости дополнительных микро- и макрокомпонентов. Особую пикантность может придать газированная вода. Также в состав напитка входит сахар. При желании его можно заменить другим подсластителем, например, медом. Для украшения и обогащения вкуса в рецепты вводятся зеленые компоненты: веточки лаванды, мята, мелисса.

Посуда. Для приготовления сиропа потребуется кастрюля небольшого объема. Лучше готовить концентрированный раствор и впоследствии его разбавлять до нужной консистенции. Важно помнить, что мед не следует сильно нагревать, чтобы не потерять его ценные свойства. Готовить лимонад лучше в стеклянной таре, ведь металлическая может окисляться и влиять на вкус. Подают его в красивом кувшине или специальной посуде с краником – лимонаднице. Также следует позаботиться о стаканах, сите с мелкими ячейками или марле для процеживания сока и цитрус-прессе.

Интересные рецепты

Классический

Приготовление напитка занимает не более 15-20 минут. Причем большинство времени тратится на выдавливание сока. На шесть порций потребуется литр воды, 150-160 г сахара и три крупных лимона.

Порядок действий:

• около 200 мл воды нагреть и засыпать в жидкость сахар. Проваривать до полного растворения кристаллов. Готовый сироп остудить;

• выжать из плодов сок. Это можно сделать вручную или механическим способом. При необходимости процедить;

• смешать все компоненты и дать напитку настояться;

• перелить в кувшин или подать в стаканах. Для украшения можно использовать листья мяты либо мелиссы.

"Тархун"

Использование листьев эстрагона (на литр газированной воды их требуется около 40 г) позволяет придать лимонаду насыщенный зеленый оттенок. Трава оказывает расслабляющее и успокаивающее действие, поэтому напиток рекомендуют пить после тяжелого рабочего дня, перед сном. Также для приготовления потребуется два крупных лимона и 100 г сахара. Последний засыпать в 200 мл обычной воды и прибавить листья эстрагона. Варить около 10 минут. Далее остудить, взбить в блендере и процедить. Половинку лимона нарезать кольцами (для украшения), из остальных отжать сок. Соединить все компоненты и дать настояться около часа.

Турецкий

Напиток отличается ярким цитрусовым вкусом. Чтобы его получить, при приготовлении используется цедра. На литр воды нужно взять 100 г сахара и по одному апельсину и лайму. Пока готовится и остывает сироп, с плодов нужно получить цедру. Снимать следует только верхний слой (без белой части), иначе лимонад получится с горчинкой. Далее выдавить сок и соединить все компоненты. Дать напитку настояться в холодильнике не менее двух часов.

С вишней или другими ягодами

Использование кислых плодов позволяет снизить количество лимонного сока и получить необычный вкус. На 1,5 л воды требуется 80 г сахара и 300 г вишен. Эту смесь кипятят. Далее помещают в раствор листья мяты и 25 г измельченного корня имбиря. После остывания добавляют сок половины лимона. Пьют после настаивания и процеживания. Такой напиток можно готовить и с минеральной водой.

С апельсином

Порядок приготовления следующий:

• крупный плод помыть и обдать кипятком. Далее положить в пакет и для устранения горечи замораживать в течение 4-5 часов. Это позволит использовать апельсин с кожурой. Ему нужно дать немного оттаять и измельчить в кашицу на мясорубке или блендере;

• из 150 г сахара и 250 мл воды приготовить сироп. После остывания прибавить апельсин, сок одного лимона и еще 1,75 л воды. Дать настояться.

"Мохито"





Фото: pixabay

Вкусный напиток с освежающим мятным вкусом готовят на основе газировки. Сначала нагревают 200 мл воды и 100 г сахара. В сироп помещают мяту и дают остыть. В раствор добавляют сок одного лимона и двух лаймов, 1,5 л газированной воды. При подаче в стаканы можно положить лед и листики мяты.



Имбирный

Сначала готовят сироп из 200 мл воды и 100 г сахара. В него помещают измельченный корень (2-3 см) имбиря и листики мяты. После остывания раствор процеживают, добавляют в него еще 800 мл воды и сок двух лимонов. Пить лучше охлажденным.

Несколько полезных советов

Чтобы не испортить лимонад, сделать его вкус более ярким и интересным, опытные кулинары советуют:

часть воды немного подогреть и растворить в ней сахар. Так процесс пройдет быстрее и проще;

для сохранения максимального количества полезных компонентов фрукты или свежевыжатый сок следует смешивать с остывшим сиропом. В горячем растворе часть витаминов теряется;

чтобы уменьшить время приготовления напитка, можно использовать приготовленный заранее сироп;

если цитрусовые применяются вместе с кожурой, то не стоит их оставлять в жидкости надолго. Иначе лимонад может приобрести горьковатый привкус;

в жару напиток подается со льдом. Эффектно смотрятся кубики с замороженными внутри ягодами, ломтиками лимона или листиками мяты.

Лимонад просто и легко приготовить в домашних условиях, это сможет сделать даже неопытный в кулинарии человек. При этом можно не только наслаждаться оригинальным вкусом и получать пользу, но и не переживать о его натуральности и безопасности. Экспериментируя, пробуя новые рецепты, легко найти свой идеальный вкус.

