Три рецепта охлаждающего лимонада на июньскую жару

Когда наступают жаркие солнечные дни, освежающий лимонад может стать настоящим спасением. При этом именно летом организм как никогда нуждается в достаточном количестве жидкости. Дабы разбавить летние дни вкусными, а главное полезными напитками, Zakon.kz собрал рецепты домашних лимонадов.

Универсальный продукт для освежающих лимонадов – лимоны. Они содержат большое количество витамина C, который является мощным антиоксидантом и помогает поддерживать иммунную систему. Но помните, что употребление лимона в больших количествах может повредить зубную эмаль, поэтому всегда следует соблюдать умеренность.

Классический лимонад с лимоном и мятой

Сок 4 лимонов + 1 лимон;

100 г сахара (или по вкусу);

1 л воды (вместо воды можно использовать газированную воду);

Листья мяты;

Лед для подачи.

Пошаговая инструкция: выжмите сок из лимонов. Смешайте в большом кувшине лимонный сок и сахар по вкусу. Затем добавьте оставшуюся воду, мяту, лед и хорошо перемешайте. Добавьте листья мяты и лед. Украсьте дольками лимона или веточками мяты стаканы лимонада и подавайте.



Лимонад с огурцом и базиликом

Огурцы – 2 шт. + 1 для подачи;

Сок 4 лимонов + 0,5 для подачи;

Мята/базилик – 3-4 веточки;

100-150 г сахара (по вкусу);

Вода газированная – 1,5 л;

Лед для подачи.

Пошаговая инструкция: перемешайте в блендере нарезанные огурцы, 2-3 ветки базилика или мяты. Затем добавьте свежевыжатый сок лимона и сахар по вкусу. Влейте 2 чашки газированной воды и процедите содержимое. Получив концентрацию, добавьте туда остальные ингредиенты, ломтики лимона и огурцов и ветки базилика или мяты.

Лимонад с имбирем и медом

100 г свежего имбиря;

Сок 5 лимонов;

100 мл меда (или по вкусу);

1 л воды (вместо воды можно использовать газированную воду);

Лед для подачи.

Пошаговая инструкция: натрите имбирь на терке и смешайте его с сахаром и 250 мл воды в небольшой кастрюле. Доведите его до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне в течение 10 минут. Оставьте сироп остывать, после чего процедите его через сито. Выжмите лимонный сок и смешайте с имбирным сиропом. Затем добавьте оставшуюся воду (750 мл) и хорошо перемешайте. Добавьте листья мяты и мед по вкусу. Налейте лимонад в стаканы, украсьте дольками лимона или веточками мяты и подавайте.



Перед смешиванием ингредиентов рекомендуем замочить овощи и фрукты на полчаса в соленой воде. Фрукты можно нарезать слайсами, а ягоды на две части. После того как зальете графин водой, дайте напитку настояться 15-20 минут.

Эти рецепты легко адаптируются под ваши предпочтения, вы можете добавить больше или меньше сахара, а также попробовать добавить другие ингредиенты, такие как огурец или имбирь, для разнообразия вкуса.

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