Правила выбора солнцезащитных очков
Озоновый слой пропускает вредные ультрафиолетовые лучи, которые, среди прочего, пагубно влияют на глаза. Причем специалисты утверждают, что самое опасное время – послеобеденные и утренние часы. Не стоит забывать, что 90% ультрафиолета способно проникать через облака. Даже в пасмурную погоду летом следует обеспечивать глазам защиту.
Кому нужны солнечные очки
Качественные солнцезащитные очки оснащены линзами со специальными фильтрами. Они выполняют барьерную функцию – не допускают проникновения вредного ультрафиолета к глазам. Учитывая это, защита глаз требуется каждому человеку, включая детей (для них солнце более губительно). Но наиболее она необходима пациентам с глазными заболеваниями, людям с высокой чувствительностью глаз и водителям.
Тип защиты
При выборе модели в первую очередь следует обращать внимание на маркировку. Максимальную защиту от УФ-излучения гарантируют изделия с обозначением UV-400. Чем меньше значение, тем больше лучей способно пройти через линзу. Существует и другая маркировка: с цифрами от 0 до 4. Наибольший показатель говорит, что защита составляет не менее 95%, наименьший – до 5%.
Имеет ли значение цвет линз
В пасмурные дни подойдут прозрачные или градиентные модели со средней степенью защиты. Чтобы уберечь глаза от яркого солнца в горах или на пляже, используются зеркальные или черные линзы. Возможны и другие варианты окраски:
- коричневая – сохраняет естественные цвета и высокую степень контрастности видения, приятна для глаз;
- серо-черная – один из наиболее подходящих вариантов. Универсальна, не причиняет вред зрению и не искажает восприятие цветов окружающего пространства;
- зеленая – позволяет снижать усталость глаз и внутриглазное давление, полезна при катаракте и глаукоме. Однако это касается только темных тонов, излишне яркие способны раздражать сетчатку и искажать цветопередачу;
- желтая или оранжевая. Лучше использовать в сумерках и на рассвете, подходит для пасмурных дней;
- синяя. Выглядит стильно, но на зрение влияет не лучшим образом: обеспечивает дополнительную нагрузку на хрусталик, снижает четкость, искажает цвета.
Материалы
Для изготовления линз солнцезащитных очков используются стекло и качественный пластик. У каждого материала имеются свои особенности, которые следует учесть перед покупкой.
Стекло. В производстве применяются специальные его виды. Это традиционное решение, которое практикуется уже много лет. К его достоинствам относят долговечность и низкую склонность к образованию царапин и потертостей, хорошую пропускную способность (отлично видно при любом освещении). Благодаря высокому индексу преломления это подходящий вариант для создания солнцезащитных очков с диоптриями. В то же время стекло достаточно тяжелый материал, и с непривычки при носке могут возникать неприятные ощущения. Также всегда сохраняется вероятность разбить линзы. Хрупкость и сложность в обработке обусловливает более высокую стоимость изделий.
Пластик. Современный материал с повышенными эксплуатационными показателями. Он упругий и менее восприимчив к механическим повреждениям. В большинстве случаев при ударе и падении линза покрывается сеткой трещин. Даже рассыпавшись, пластик не образует опасных острых осколков. Также он легкий и простой в обработке. Вместе с тем со временем недорогие полимеры начинают мутнеть, терять исходную прозрачность.
Подбор оправы по форме лица
Удлиненная. Главная задача очков – гармонизировать очертания лица, придать ему объем. Большая или яркая оправа позволит выделить линию глаз. Форму можно выбрать практически любую, но нужно следить за пропорциями.
Треугольник. В таком случае акцент должен смещаться с массивного подбородка на более "легкую" верхнюю часть. Стоит выбрать очки с утолщенным сверху ободком, который выделен цветом или украшениями.
Сердце. Для гармоничного восприятия важно, чтобы низ лица был сбалансирован с верхом. Для этого подойдут очки с узкой перемычкой, маленькой закругленной оправой. Попробуйте модели "кошачий глаз", "бабочки" или "авиаторы".
Бриллиант. Чтобы акцентировать внимание на линии глаз, применяются модели очков с массивным верхним ободком. Хорошо подойдут изделия без нижнего ободка, со скругленными линиями. Причем ширина скул и оправы должны быть приблизительно одинаковы.
Квадратная. Очки должны зрительно вытягивать и делать лицо стройнее. С этой задачей справятся угловатые (прямоугольные либо квадратные) оправы. Хорошо будут смотреться круглые модели, "авиаторы" и "кошачий глаз".
Круглая. Чтобы сделать лицо визуально более стройным, применяют вытянутые и прямоугольные очки. Заостренная оправа позволит сместить акцент на виски, зрительно поднимет скулы. Для усиления эффекта можно использовать модель с широкими дужками.
Овальная. Наиболее гармоничный вариант, который позволяет носить многие модели очков. Оправа должна соответствовать или быть чуть больше ширины лица. Хорошо будут смотреться округлые и прямоугольные изделия. Чтобы акцентировать внимание на скулах, используют очки "кошачий глаз" или "бабочки".
Несколько полезных советов
- Чтобы минимизировать количество попадающих на глаза лучей, лучше предпочесть солнцезащитные очки с большими линзами. Также они должны максимально прилегать к лицу.
- При близорукости или дальнозоркости подбираются очки-хамелеоны с необходимыми диоптриями.
- Хорошо, если оправа подчеркивает внутреннюю линию скул и не касается щек. Верхняя ее часть должна повторять линию бровей.
- Мостик очков с металлической оправой должен располагаться на уровне переносицы. Роговое обрамление – плотно прилегать к переносице.