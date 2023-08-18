Правила выбора солнцезащитных очков

Солнцезащитные очки используют не только в теплое время года, но и зимой. Однако, чтобы они выполняли свои функции и гармонично смотрелись на лице, важно сделать правильный выбор. Zakon.kz делится советами по подбору этого модного аксессуара.

Озоновый слой пропускает вредные ультрафиолетовые лучи, которые, среди прочего, пагубно влияют на глаза. Причем специалисты утверждают, что самое опасное время – послеобеденные и утренние часы. Не стоит забывать, что 90% ультрафиолета способно проникать через облака. Даже в пасмурную погоду летом следует обеспечивать глазам защиту.

Кому нужны солнечные очки

Качественные солнцезащитные очки оснащены линзами со специальными фильтрами. Они выполняют барьерную функцию – не допускают проникновения вредного ультрафиолета к глазам. Учитывая это, защита глаз требуется каждому человеку, включая детей (для них солнце более губительно). Но наиболее она необходима пациентам с глазными заболеваниями, людям с высокой чувствительностью глаз и водителям.

Тип защиты

При выборе модели в первую очередь следует обращать внимание на маркировку. Максимальную защиту от УФ-излучения гарантируют изделия с обозначением UV-400. Чем меньше значение, тем больше лучей способно пройти через линзу. Существует и другая маркировка: с цифрами от 0 до 4. Наибольший показатель говорит, что защита составляет не менее 95%, наименьший – до 5%.

Имеет ли значение цвет линз

В пасмурные дни подойдут прозрачные или градиентные модели со средней степенью защиты. Чтобы уберечь глаза от яркого солнца в горах или на пляже, используются зеркальные или черные линзы. Возможны и другие варианты окраски:

коричневая – сохраняет естественные цвета и высокую степень контрастности видения, приятна для глаз;

серо-черная – один из наиболее подходящих вариантов. Универсальна, не причиняет вред зрению и не искажает восприятие цветов окружающего пространства;

зеленая – позволяет снижать усталость глаз и внутриглазное давление, полезна при катаракте и глаукоме. Однако это касается только темных тонов, излишне яркие способны раздражать сетчатку и искажать цветопередачу;

желтая или оранжевая. Лучше использовать в сумерках и на рассвете, подходит для пасмурных дней;

синяя. Выглядит стильно, но на зрение влияет не лучшим образом: обеспечивает дополнительную нагрузку на хрусталик, снижает четкость, искажает цвета.

Материалы

Для изготовления линз солнцезащитных очков используются стекло и качественный пластик. У каждого материала имеются свои особенности, которые следует учесть перед покупкой.

Стекло. В производстве применяются специальные его виды. Это традиционное решение, которое практикуется уже много лет. К его достоинствам относят долговечность и низкую склонность к образованию царапин и потертостей, хорошую пропускную способность (отлично видно при любом освещении). Благодаря высокому индексу преломления это подходящий вариант для создания солнцезащитных очков с диоптриями. В то же время стекло достаточно тяжелый материал, и с непривычки при носке могут возникать неприятные ощущения. Также всегда сохраняется вероятность разбить линзы. Хрупкость и сложность в обработке обусловливает более высокую стоимость изделий.

Пластик. Современный материал с повышенными эксплуатационными показателями. Он упругий и менее восприимчив к механическим повреждениям. В большинстве случаев при ударе и падении линза покрывается сеткой трещин. Даже рассыпавшись, пластик не образует опасных острых осколков. Также он легкий и простой в обработке. Вместе с тем со временем недорогие полимеры начинают мутнеть, терять исходную прозрачность.

Подбор оправы по форме лица

Удлиненная. Главная задача очков – гармонизировать очертания лица, придать ему объем. Большая или яркая оправа позволит выделить линию глаз. Форму можно выбрать практически любую, но нужно следить за пропорциями.

Треугольник. В таком случае акцент должен смещаться с массивного подбородка на более "легкую" верхнюю часть. Стоит выбрать очки с утолщенным сверху ободком, который выделен цветом или украшениями.

Сердце. Для гармоничного восприятия важно, чтобы низ лица был сбалансирован с верхом. Для этого подойдут очки с узкой перемычкой, маленькой закругленной оправой. Попробуйте модели "кошачий глаз", "бабочки" или "авиаторы".

Бриллиант. Чтобы акцентировать внимание на линии глаз, применяются модели очков с массивным верхним ободком. Хорошо подойдут изделия без нижнего ободка, со скругленными линиями. Причем ширина скул и оправы должны быть приблизительно одинаковы.

Квадратная. Очки должны зрительно вытягивать и делать лицо стройнее. С этой задачей справятся угловатые (прямоугольные либо квадратные) оправы. Хорошо будут смотреться круглые модели, "авиаторы" и "кошачий глаз".

Круглая. Чтобы сделать лицо визуально более стройным, применяют вытянутые и прямоугольные очки. Заостренная оправа позволит сместить акцент на виски, зрительно поднимет скулы. Для усиления эффекта можно использовать модель с широкими дужками.

Овальная. Наиболее гармоничный вариант, который позволяет носить многие модели очков. Оправа должна соответствовать или быть чуть больше ширины лица. Хорошо будут смотреться округлые и прямоугольные изделия. Чтобы акцентировать внимание на скулах, используют очки "кошачий глаз" или "бабочки".

Несколько полезных советов

Чтобы минимизировать количество попадающих на глаза лучей, лучше предпочесть солнцезащитные очки с большими линзами. Также они должны максимально прилегать к лицу.

При близорукости или дальнозоркости подбираются очки-хамелеоны с необходимыми диоптриями.

Хорошо, если оправа подчеркивает внутреннюю линию скул и не касается щек. Верхняя ее часть должна повторять линию бровей.

Мостик очков с металлической оправой должен располагаться на уровне переносицы. Роговое обрамление – плотно прилегать к переносице.