Офтальмолог рассказала, можно ли ослепнуть летом без солнцезащитных очков
Фото: pexels
Российский врач-офтальмолог Светлана Миргородская рассказала о том, насколько важно в солнечную погоду надевать солнцезащитные очки и можно ли ослепнуть от солнца без них, сообщает Zakon.kz.
В беседе с gazeta.ru врач ответила, что полностью ослепнуть без очков на солнце невозможно, но существенно ухудшить зрение можно.
"Интенсивный солнечный свет может повредить фоторецепторы и пигментный эпителий сетчатки, что приведет к выраженному снижению зрения и, к сожалению, не всегда обратимому", – рассказала Миргородская.
По ее словам, особенно опасно без защиты глаз смотреть на солнечное затмение. Так, в периоды солнечных затмений существенно увеличивается количество людей, обращающихся за помощью к офтальмологам.
"Стоит помнить, что даже неяркий солнечный свет несет определенную опасность для ваших глаз – ультрафиолет. Это невидимое электромагнитное излучение с длиной волны 100-400 нм. И существует три вида лучей", – добавила офтальмолог.
- С – коротковолновые лучи, которые не опасны, поскольку задерживаются озоновым слоем атмосферы.
- В – лучи проходят озоновый слой. Они могут вызывать ожоги конъюнктивы и роговицы, провоцировать развитие птеригиума (нарастание конъюнктивы на роговицу) и кератоконуса (конической деформации роговой оболочки глаза).
- А – лучи также проходят озоновый слой и могут оказывать воздействие на хрусталик глаза, усугубляя или провоцируя развитие катаракты, а также воздействовать на фоторецепторы сетчатки, провоцируя развитие макулярной дегенерации.
Так что использование солнцезащитных очков в солнечную погоду необходимо для сохранения здоровья ваших глаз. Выбирать очки стоит вдумчиво, обращая внимание на маркировку ультрафиолетового фильтра в очках, который должен быть на уровне UV380-400.
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