#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
508.5
580.66
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
508.5
580.66
6.44
Советы

Офтальмолог рассказала, можно ли ослепнуть летом без солнцезащитных очков

Защита от солнца, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 08:31 Фото: pexels
Российский врач-офтальмолог Светлана Миргородская рассказала о том, насколько важно в солнечную погоду надевать солнцезащитные очки и можно ли ослепнуть от солнца без них, сообщает Zakon.kz.

В беседе с gazeta.ru врач ответила, что полностью ослепнуть без очков на солнце невозможно, но существенно ухудшить зрение можно.

"Интенсивный солнечный свет может повредить фоторецепторы и пигментный эпителий сетчатки, что приведет к выраженному снижению зрения и, к сожалению, не всегда обратимому", – рассказала Миргородская.

По ее словам, особенно опасно без защиты глаз смотреть на солнечное затмение. Так, в периоды солнечных затмений существенно увеличивается количество людей, обращающихся за помощью к офтальмологам.

"Стоит помнить, что даже неяркий солнечный свет несет определенную опасность для ваших глаз – ультрафиолет. Это невидимое электромагнитное излучение с длиной волны 100-400 нм. И существует три вида лучей", – добавила офтальмолог.
  • С – коротковолновые лучи, которые не опасны, поскольку задерживаются озоновым слоем атмосферы.
  • В – лучи проходят озоновый слой. Они могут вызывать ожоги конъюнктивы и роговицы, провоцировать развитие птеригиума (нарастание конъюнктивы на роговицу) и кератоконуса (конической деформации роговой оболочки глаза).
  • А – лучи также проходят озоновый слой и могут оказывать воздействие на хрусталик глаза, усугубляя или провоцируя развитие катаракты, а также воздействовать на фоторецепторы сетчатки, провоцируя развитие макулярной дегенерации.

Так что использование солнцезащитных очков в солнечную погоду необходимо для сохранения здоровья ваших глаз. Выбирать очки стоит вдумчиво, обращая внимание на маркировку ультрафиолетового фильтра в очках, который должен быть на уровне UV380-400.

Ранее мы писали о том, что нельзя оставлять в автомобиле летом. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Астрологи назвали представителей самых одиноких знаков зодиака
Советы
08:22, Сегодня
Астрологи назвали представителей самых одиноких знаков зодиака
Астрологи назвали знаки зодиака, которые не терпят спокойствия в отношениях
Советы
05:57, Сегодня
Астрологи назвали знаки зодиака, которые не терпят спокойствия в отношениях
Что делать, если не нравятся друзья вашего ребенка
Советы
01:52, 10 июня 2025
Что делать, если не нравятся друзья вашего ребенка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: