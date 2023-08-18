Летние смузи из сезонных ягод

Витаминные коктейли можно пить на завтрак, обед и ужин, они полезны и любимы взрослыми и детьми. Zakon.kz предлагает подборку интересных рецептов летних напитков.

Чем полезен смузи

В его состав входят только натуральные компоненты. Кроме овощей и фруктов, в него добавляют зелень, орехи, хлопья и другие полезные продукты. В результате получается легко усваиваемый, насыщенный витаминами и минералами энергетический коктейль, сохраняющий все уникальные свойства исходных ингредиентов. Смузи предпочтительней свежевыжатых соков, так как содержит растительную клетчатку и другие компоненты, в случае с соком остающиеся в отжимках. Это отличная низкокалорийная и питательная альтернатива сладостям и вредным перекусам, незаменимая при похудении, детоксе, занятиях спортом.

Как готовить смузи

Обязательное условие приготовления – измельчение ингредиентов до состояния однородного, тщательно протертого пюре с помощью блендера.

Рекомендации по приготовлению

Составы напитка отличаются разнообразием. Каждый человек может придумать собственный идеальный рецепт смузи. Но существует несколько общих правил, которых лучше придерживаться:

смузи состоит из основных ингредиентов (ягоды, фрукты, овощи, зелень), жидкой основы (йогурт, кефир, зеленый чай), обогащающих натуральных добавок (орехи, семечки, протеин);

не стоит делать многокомпонентные коктейли, достаточно 3-4 основных ингредиентов и пары добавок;

взбивать следует до получения однородной массы;

фрукты и другие ингредиенты нужно выбирать свежие, качественные, тщательно вымытые;

максимально используйте сезонные плоды;

для жидкой основы подойдут кисломолочные продукты, травяной или зеленый чай, свежевыжатый сок, растительное молоко; коровье молоко не рекомендуется;

обогащающие добавки сделают напиток еще вкуснее и полезнее; это разнообразные орехи, семечки, цедра лимона, мед, имбирь, спирулина, биодобавки и прочее;

не стоит подслащивать напиток сахаром, мороженым, вареньем – это увеличит калорийность и снизит пользу коктейля; фрукты и ягоды обычно дают достаточно сладости, а если нужно подсластить, используйте мед, кленовый сироп, стевию;

чтобы загустить слишком жидкий смузи, добавьте творог или овсяные хлопья;

в жаркую погоду освежают смузи из замороженных плодов или с добавлением перемолотого льда.

Рецепты смузи

Ежевичный. 200 г ягод взбить, пюре немного разбавить водой или чаем и процедить, чтобы избавиться от мелких косточек. Затем добавить 200 мл натурального йогурта и взбить еще раз. Для вкуса можно добавить мяту.

Малиново-клубничный с апельсином. Взбить чашку малины, полторы чашки клубники, один очищенный от кожуры апельсин и 300–350 мл кокосового молока (можно заменить йогуртом или кефиром).

Виноградно-йогуртовый. Для смузи выбирают сорта без косточек. 200 г ягод нужно взбить, затем добавить 150 мл натурального йогурта и взбить еще раз. Если получившийся напиток покажется слишком жидким, добавьте творог или овсяные хлопья.

Чернично-смородиновый с дыней. Готовим овсяное молоко – стакан геркулеса смешать с литром воды, настоять 20 мин., взбить и процедить. Для смузи взбить 100 г дыни, 70 г черники и 50 г черной смородины, затем разбавить массу 100 мл овсяного молока.

Клубнично-банановый с киви и шпинатом. Коктейль можно сделать двухслойным. Для нижнего зеленого слоя взбивают очищенные банан и 3 киви с половиной чашки йогурта и чашкой шпината. При необходимости можно разбавить кокосовым молоком. Для верхнего розового слоя перетирают банан и клубнику, разбавив их кокосовым молоком.

Малиново-свекольно-яблочный с мятой. Если яблоки с кислинкой, напиток стоит подсластить ложечкой меда. Для приготовления нарезать кубиками две маленькие отваренные свеклы и яблоко, добавить к ним треть стакана малины и веточку мяты, взбить до однородного пюре. Получившуюся массу разбавить водой до нужной консистенции.

Ягодное летнее трио (клубника, малина, черника). Смешайте чашку клубники, полстакана черники и треть стакана малины, залейте чашкой свежевыжатого апельсинового сока и взбейте до однородного состояния. При желании можно добавить пикантную кислинку с помощью киви.