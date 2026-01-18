#Казахстан в сравнении
Советы

Как приготовить смузи для похудения: 7 рецептов от врача, тренера и нутрициолога

смузи, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 12:27 Фото: freepik (сгенерировано ИИ)
Смузи – вкусный и простой способ поддержать похудение и восполнить витамины. В жидком виде их можно съесть больше, а непривычные овощи, например сельдерей, становятся вкуснее в сочетании с фруктами. 7 интересных рецептов, на которые стоит обратить внимание, – на Zakon.kz.

Эксперты рассказали doctorpiter, как правильно готовить напитки для снижения веса.

Врач-терапевт Ирина Никулина

Разгрузочные дни на смузи

"Монодиеты на смузи могут быть опасны. Если пить напиток только из фруктов и молока, за 1-5 дней вы потеряете в основном воду и содержимое кишечника, а жир почти не уйдет. Дефицит калорий снижает энергию и нарушает работу ЖКТ. Чтобы смузи был полноценным приемом пищи, добавляйте орехи, семена, фрукты и зелень", – объясняет Ирина Никулина.

Советы:

Основа – растительное молоко.

Для сытости добавьте семена чиа или льна, специи (корица, имбирь, куркума с черным перцем), авокадо или миндальную пасту.

Пить один раз в день, 300-400 мл, без сахара и сиропов.

Рецепты смузи от врача

Зеленый смузи:

  • Авокадо – 1 шт.
  • Финики – 2–3 шт.
  • Шпинат – 1 горсть
  • Кинза – 3-5 веточек
  • Миндаль – 1 горсть
  • Вода – 150 мл

Совет: замочите миндаль на 8 часов, затем промойте.

Ягодный смузи:

  • Банан – 1 шт.
  • Клубника – 0,5 стакана
  • Семена льна – 1 ст. л.
  • Кешью – 1 горсть
  • Семена чиа – 1 ст. л.
  • Вода – 150 мл

Совет: замочите кешью и семена льна на 8 часов, дайте смузи постоять 10-15 минут, чтобы чиа набухли.

Нутрициолог Елена Женина

Разгрузочные дни

"Полностью заменять твердую пищу смузи не стоит – это может привести к потере мышечной массы. Один разгрузочный день или замена завтрака/ужина смузи создает безопасный дефицит калорий", – говорит Елена Женина.

Советы:

Основа – вода, несладкое миндальное или кокосовое молоко, охлажденный зеленый чай.

Белки – греческий йогурт, творог, протеин, морской коллаген.

Клетчатка – шпинат, капуста кале, авокадо, семена чиа и льна.

Антиоксиданты – спирулина, ягоды асаи, имбирь, кайенский перец.

Витамин С – киви, апельсины, клубника, лимонный сок.

Рецепты смузи от нутрициолога

Зеленая энергия с коллагеном:

  • Холодный зеленый чай – 200-300 мл
  • Шпинат или капуста кале – горсть
  • Половина зеленого яблока
  • Половина киви
  • Протеиновый коктейль – 1 мерная ложка
  • Спирулина – 1 ч. л.
  • Куркума – 1/2 ч. л.
  • Сок четверти лимона

Ягодный антиоксидант с асаи:

  • Несладкое миндальное молоко – 200 мл
  • Вода – 100 мл
  • Порошок ягод асаи или замороженное пюре – 1 ст. л.
  • Замороженная клубника – 1/2 стакана
  • Греческий йогурт – 2 ст. л.
  • Семена чиа и льна – по 1 ч. л.
  • Щепотка корицы

Фитнес-тренер и нутрициолог Екатерина Шлапак

Разгрузочные дни

"Один день в неделю или раз в две недели смузи снижает нагрузку на ЖКТ, восполняет витамины, ускоряет обмен веществ и уменьшает тягу к сладкому. Главное – не превращать это в голодовку", – отмечает Шлапак.

Советы:

Медленные углеводы и клетчатка: овсяные хлопья, отруби.

Кремовая текстура: авокадо.

Омега-3 и сытость: семена чиа, льна, конопли.

Улучшение обмена веществ: имбирь, корица, куркума, мята, петрушка.

Белок: протеин, греческий йогурт, тофу.

Рецепты смузи для мягкого детокса

Зеленый детокс-смузи:

  • Яблоко – 1 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Шпинат – горсть
  • Сок половины лимона
  • Семена чиа – 1 ч. л.
  • Вода – 200 мл

Пряный цитрусовый смузи:

  • Апельсин – 1 шт.
  • Половина банана
  • Щепотка корицы
  • Имбирь – 1/2 ч. л.
  • Кефир или йогурт – 200 мл

Ягодно-белковый смузи:

  • Замороженные ягоды – 100 г
  • Миндальное молоко – 150 мл
  • Овсяные хлопья – 1 ст. л.
  • Протеин – 1 мерная ложка (по желанию)

Когда пить смузи:

Утром на голодный желудок – максимум усвоения витаминов и минералов.

В обед – как полноценный прием пищи, если нет возможности поесть.

Вечером – легкий белково-зеленый смузи без сладких фруктов, за 2-3 часа до сна.

Ранее мы писали о том, почему спать с мокрыми волосами опасно.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
