Как приготовить смузи для похудения: 7 рецептов от врача, тренера и нутрициолога
Эксперты рассказали doctorpiter, как правильно готовить напитки для снижения веса.
Врач-терапевт Ирина Никулина
Разгрузочные дни на смузи
"Монодиеты на смузи могут быть опасны. Если пить напиток только из фруктов и молока, за 1-5 дней вы потеряете в основном воду и содержимое кишечника, а жир почти не уйдет. Дефицит калорий снижает энергию и нарушает работу ЖКТ. Чтобы смузи был полноценным приемом пищи, добавляйте орехи, семена, фрукты и зелень", – объясняет Ирина Никулина.
Советы:
Основа – растительное молоко.
Для сытости добавьте семена чиа или льна, специи (корица, имбирь, куркума с черным перцем), авокадо или миндальную пасту.
Пить один раз в день, 300-400 мл, без сахара и сиропов.
Рецепты смузи от врача
Зеленый смузи:
- Авокадо – 1 шт.
- Финики – 2–3 шт.
- Шпинат – 1 горсть
- Кинза – 3-5 веточек
- Миндаль – 1 горсть
- Вода – 150 мл
Совет: замочите миндаль на 8 часов, затем промойте.
Ягодный смузи:
- Банан – 1 шт.
- Клубника – 0,5 стакана
- Семена льна – 1 ст. л.
- Кешью – 1 горсть
- Семена чиа – 1 ст. л.
- Вода – 150 мл
Совет: замочите кешью и семена льна на 8 часов, дайте смузи постоять 10-15 минут, чтобы чиа набухли.
Нутрициолог Елена Женина
Разгрузочные дни
"Полностью заменять твердую пищу смузи не стоит – это может привести к потере мышечной массы. Один разгрузочный день или замена завтрака/ужина смузи создает безопасный дефицит калорий", – говорит Елена Женина.
Советы:
Основа – вода, несладкое миндальное или кокосовое молоко, охлажденный зеленый чай.
Белки – греческий йогурт, творог, протеин, морской коллаген.
Клетчатка – шпинат, капуста кале, авокадо, семена чиа и льна.
Антиоксиданты – спирулина, ягоды асаи, имбирь, кайенский перец.
Витамин С – киви, апельсины, клубника, лимонный сок.
Рецепты смузи от нутрициолога
Зеленая энергия с коллагеном:
- Холодный зеленый чай – 200-300 мл
- Шпинат или капуста кале – горсть
- Половина зеленого яблока
- Половина киви
- Протеиновый коктейль – 1 мерная ложка
- Спирулина – 1 ч. л.
- Куркума – 1/2 ч. л.
- Сок четверти лимона
Ягодный антиоксидант с асаи:
- Несладкое миндальное молоко – 200 мл
- Вода – 100 мл
- Порошок ягод асаи или замороженное пюре – 1 ст. л.
- Замороженная клубника – 1/2 стакана
- Греческий йогурт – 2 ст. л.
- Семена чиа и льна – по 1 ч. л.
- Щепотка корицы
Фитнес-тренер и нутрициолог Екатерина Шлапак
Разгрузочные дни
"Один день в неделю или раз в две недели смузи снижает нагрузку на ЖКТ, восполняет витамины, ускоряет обмен веществ и уменьшает тягу к сладкому. Главное – не превращать это в голодовку", – отмечает Шлапак.
Советы:
Медленные углеводы и клетчатка: овсяные хлопья, отруби.
Кремовая текстура: авокадо.
Омега-3 и сытость: семена чиа, льна, конопли.
Улучшение обмена веществ: имбирь, корица, куркума, мята, петрушка.
Белок: протеин, греческий йогурт, тофу.
Рецепты смузи для мягкого детокса
Зеленый детокс-смузи:
- Яблоко – 1 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Шпинат – горсть
- Сок половины лимона
- Семена чиа – 1 ч. л.
- Вода – 200 мл
Пряный цитрусовый смузи:
- Апельсин – 1 шт.
- Половина банана
- Щепотка корицы
- Имбирь – 1/2 ч. л.
- Кефир или йогурт – 200 мл
Ягодно-белковый смузи:
- Замороженные ягоды – 100 г
- Миндальное молоко – 150 мл
- Овсяные хлопья – 1 ст. л.
- Протеин – 1 мерная ложка (по желанию)
Когда пить смузи:
Утром на голодный желудок – максимум усвоения витаминов и минералов.
В обед – как полноценный прием пищи, если нет возможности поесть.
Вечером – легкий белково-зеленый смузи без сладких фруктов, за 2-3 часа до сна.
