Врач назвал продукты, которые медленно убивают сердце

Кардиолог Денис Соколов отнес к медленно убивающим сердце продуктам маргарин и содержащие его продукты (печенье, чипсы, пирожные), колбасу и фастфуд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Мослента", в этих продуктах много трансжиров. Эти продукты лучше полностью исключить из рациона или употреблять хотя бы не ежедневно. Печенье и пирожные, по словам доктора, лучше печь самим.

Кардиолог отметил, что мясо, молоко, масло и сыр тоже содержат много насыщенных жиров, откладывающихся в виде атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, которые могут вызвать инсульт. Также из-за употребления этих продуктов в организме накапливается висцеральный жир — на внутренних органах, в том числе и на сердце, ухудшая его работу.

Еще нагрузку на сердце оказывают быстрые углеводы, которых полно, например, в кашах быстрого приготовления и булочках. Обилие крахмала, ароматизаторов и "пустых" калорий в них увеличивает нагрузку на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. Опасны также сладости и продукты, содержащие сахар, – злоупотребление ими вызывает ожирение, снижение толерантности к глюкозе, диабет. При этом не нужно злоупотреблять и солеными продуктами.

Отказаться следует от маринадов и консервов – в сутки человеку можно употреблять не более пяти граммов или одной чайной ложки соли. Если превышать норму, могут развиться артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, инфаркты и инсульты.

По словам доктора, лучше заменить привычную белую соль на неочищенную каменную, из которой эти вещества не удалили в процесс обработки.

Ранее ученые назвали продукты, снижающие риск развития болезней сердца.