Врач назвал продукты, которые медленно убивают сердце
Как пишет "Мослента", в этих продуктах много трансжиров. Эти продукты лучше полностью исключить из рациона или употреблять хотя бы не ежедневно. Печенье и пирожные, по словам доктора, лучше печь самим.
Кардиолог отметил, что мясо, молоко, масло и сыр тоже содержат много насыщенных жиров, откладывающихся в виде атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, которые могут вызвать инсульт. Также из-за употребления этих продуктов в организме накапливается висцеральный жир — на внутренних органах, в том числе и на сердце, ухудшая его работу.
Еще нагрузку на сердце оказывают быстрые углеводы, которых полно, например, в кашах быстрого приготовления и булочках. Обилие крахмала, ароматизаторов и "пустых" калорий в них увеличивает нагрузку на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. Опасны также сладости и продукты, содержащие сахар, – злоупотребление ими вызывает ожирение, снижение толерантности к глюкозе, диабет. При этом не нужно злоупотреблять и солеными продуктами.
Отказаться следует от маринадов и консервов – в сутки человеку можно употреблять не более пяти граммов или одной чайной ложки соли. Если превышать норму, могут развиться артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, инфаркты и инсульты.
По словам доктора, лучше заменить привычную белую соль на неочищенную каменную, из которой эти вещества не удалили в процесс обработки.
Ранее ученые назвали продукты, снижающие риск развития болезней сердца.