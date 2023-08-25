Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Врач назвал продукты, которые медленно убивают сердце

Врач назвал продукты, которые медленно убивают сердце Фото: pixabay
Кардиолог Денис Соколов отнес к медленно убивающим сердце продуктам маргарин и содержащие его продукты (печенье, чипсы, пирожные), колбасу и фастфуд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Мослента", в этих продуктах много трансжиров. Эти продукты лучше полностью исключить из рациона или употреблять хотя бы не ежедневно. Печенье и пирожные, по словам доктора, лучше печь самим.

Кардиолог отметил, что мясо, молоко, масло и сыр тоже содержат много насыщенных жиров, откладывающихся в виде атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, которые могут вызвать инсульт. Также из-за употребления этих продуктов в организме накапливается висцеральный жир — на внутренних органах, в том числе и на сердце, ухудшая его работу.

Еще нагрузку на сердце оказывают быстрые углеводы, которых полно, например, в кашах быстрого приготовления и булочках. Обилие крахмала, ароматизаторов и "пустых" калорий в них увеличивает нагрузку на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. Опасны также сладости и продукты, содержащие сахар, – злоупотребление ими вызывает ожирение, снижение толерантности к глюкозе, диабет. При этом не нужно злоупотреблять и солеными продуктами.

Отказаться следует от маринадов и консервов – в сутки человеку можно употреблять не более пяти граммов или одной чайной ложки соли. Если превышать норму, могут развиться артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, инфаркты и инсульты. 

По словам доктора, лучше заменить привычную белую соль на неочищенную каменную, из которой эти вещества не удалили в процесс обработки.

Ранее ученые назвали продукты, снижающие риск развития болезней сердца.

Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Похолодание, сильные дожди и град прогнозируют в Казахстане
Похолодание, сильные дожди и град прогнозируют в Казахстане
Смерть Пригожина подтвердили
Смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердили
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления