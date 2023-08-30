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Правильный выбор: гороскоп поможет выбрать партнера

Правильный выбор: гороскоп поможет выбрать партнера Фото: pixabay
Идеального партнера стоит выбирать, исходя из собственной даты рождения, считают звезды. Как не ошибиться с выбором, расскажет Zakon.kz.

На какие качества обращать внимание, когда дело касается амурных дел? Звезды советуют заглянуть в гороскоп, чтобы не ошибиться, пишет Bazaar.

Овен

Женщина-Овен не потерпит рядом с собой того, кто не отличается стальным внутренним стержнем и мощным запасом тестостерона. Иначе как он будет завоевывать ее изо дня в день? Поэтому идеальный мужчина для таких требовательных дам – это сангвиник с воинственным характером.

Телец

Девушка-Телец с юности начинает стремиться к сытой и спокойной жизни. А значит, спутник ей нужен под стать. Правда, под мужской состоятельностью нередко скрываются лень, властолюбие и даже агрессия. С таким набором качеств тихих будней точно не видать. Поэтому любого богатого кандидата на сердце следует рассматривать отдельно от его денег.

Близнецы

Девушки знака Близнецы по своей природе жизнерадостные и деятельные натуры. И рядом с такими неплохо себя проявляют именно мужчины-энтузиасты, которые не дадут любимой заскучать. Правда, отпетых весельчаков все же лучше обходить стороной, так как всю серьезную часть отношений вам придется взвалить на себя.

Рак

Наставники и крепкие хозяйственники – вот кто нужен девушкам знака Рак. Находясь под полной опекой любимого, они начинают расцветать на глазах. Взамен партнеры могут рассчитывать на верность, уют и тотальное доверие.

Лев

Львицам нужен не просто воздыхатель, а самец, в котором уживаются охотник и романтик. А еще партнер должен быть невероятно одаренным человеком, чтобы им хотелось постоянно восхищаться.

Дева

Женщины-Девы ценят в мужчинах спокойствие, а не скуку. Но на этапе знакомства эти два понятия легко спутать. Впрочем, есть один способ понять, что случилась ошибка, – когда девушка этого знака начинает самостоятельно провоцировать конфликты, чтобы вдохнуть жизнь в эти пресные отношения.

Весы

Красавицам знака Весы стоит обращать внимание на интеллектуальные способности благоверного, а не на его внешность. Хотя сексуальное тело лишним точно не будет. Но груда мышц без смысловой нагрузки – это точно не ваша история.

Скорпион

Дамы-Скорпионы, ваш идеальный мужчина должен обладать более пробивным характером, чем у вас. Объединив усилия, вы сможете добиться больших высот. А более мягкий партнер даже не успеет рассказать вам о своих целях – вы уколите и уничтожите его своим ядом куда быстрее.

Стрелец

Девушки-Стрельцы хотят жить в бесконечном празднике. А значит, рядом с ними должен находиться легкий на подъем мужчина. Зануды рядом с такими зажигалками долго не задерживаются: их либо съедает ревность, либо их место внезапно оказывается занятым.

Козерог

Чаще всего женщины-Козероги предпочитают строить жизнь с уже состоявшимся мужчиной. И они прекрасно понимают, что до них у партнера могла быть, например, другая семья. Но это в прошлом. Главное, что будущее с таким надежным избранником будет явно светлее.

Водолей

Девушкам-Водолеям не так важен финансовый статус избранника, как его духовное наполнение. Ведь быть музой куда престижнее, чем просто супругой на содержании. Звезды же говорят чуть иначе: в идеале мужчина рядом с вами должен и быть интеллектуально развитым, и иметь твердую почву под ногами.

Рыбы

Девушкам знака Рыбы всегда хочется страсти, флирта и заигрываний на грани. Но им редко попадаются те, кто может еще и проявлять ответственное отношение к жизни. Поэтому, когда в партнере вы смогли разглядеть и то и другое, держитесь за него всеми плавниками. Поверьте, вы не пожалеете.

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