Как правильно выбрать сыр

Редкое застолье обходится без сыра. Его добавляют в разные салаты, кладут на хлеб к чаю, едят и в чистом виде. Сыры делятся по сортам, технологиям приготовления, твердости и натуральности. Как не ошибиться при выборе сыра, расскажет Zakon.kz.

Выбор сыра – процесс, который требует внимания и может стать настоящим удовольствием, если учитывать свои предпочтения и следовать советам специалистов.

Признаки качества

В первую очередь надо смотреть на этикетку. На ней должны присутствовать ссылки на ГОСТ. Отсутствие консервантов – хороший показатель.

Цвет натурального сыра отличается однородностью и равномерностью по всей поверхности. Если продукт выглядит слишком желтым, это свидетельствует о применении красителей.

Сырные дырочки должны быть примерно одинакового размера. Слипшиеся или слишком крупные отверстия – знак не первой свежести.

Хороший сыр не имеет трещин и налета, он не ломается в месте изгиба, если ломтик немного согнуть.

На что еще обратить внимание

Цена. Качественный и вкусный сыр не может стоить дешево.

Аромат. Сыр должен пахнуть молоком, но запах этот у натурального продукта ненавязчивый. Если после вдыхания вы почувствовали легкое блаженство и вам немедленно захотелось его съесть – значит, нашелся сырный клад, который вы искали.

Дегустация. По возможности попробуйте кусочек на рынке у прилавка. Скрипит на зубах – присутствует крахмал, а это нежелательно. Натуральный продукт имеет приятный сливочный вкус, и содержание соли в нем умеренное.

Как отличить натуральный сыр от сырного продукта

Натуральный сыр имеет свое "лицо", которое иногда легко узнать. Например, у сыра Маасдам есть характерные большие глазки разного размера правильной округлой формы. Отверстия выглядят красиво, но нельзя забывать, что встречаются искусственные сыры или подделки дорогих. Настоящий Маасдам отличается золотисто-желтым сияющим цветом и плотной маслянистой консистенцией. Нажмите слегка на кусок сыра через упаковку. Если след от вашего нажима не распрямляется или на его месте выступила вода, не покупайте такой продукт. Обязательно обращайте внимание на указанный срок хранения и надписи мелкими буквами на упаковке. Если написано "сырный продукт" или в числе ингредиентов значится пальмовое масло, это суррогат сыра. "Резиновая" структура – свидетельство плохого качества и наличия посторонних добавок. Капля йода на сыр поможет в исследовании состава приобретенного продукта. Если йод посинеет – значит, в сыре есть крахмал, что не допускается в натуральном продукте.

Семейства сыров

По способу производства они бывают сычужные (молоко сворачивается под действием сычужного фермента), кисломолочные (используется молочнокислая закваска) и плавленые. Обычно сыр делают из коровьего, овечьего и козьего молока или их смесей.

При изготовлении сыров могут использоваться различные технологии и приемы. Один из них – способ отжима. В зависимости от этого показатели продукта бывают следующих типов:

Свежие прессуются холодными, без подогрева, а затем созревают в рассоле. Благодаря этому относятся к наиболее полезным сырам.

Невареные прессованные изготавливаются путем измельчения сырного сгустка с последующим прессованием. Созревание происходит в специальных формах, где сыры выдерживают от месяца до года. Представителями этой категории являются Эдам и Чеддер.

Вареные прессованные производятся путем смешивания молока с сычужным ферментом. В процессе створаживания сырье подвергают нагреву, а затем прессуют и выдерживают определенное время. Наиболее известным является Пармезан.

Мягкие с коркой плесени. В процессе их изготовления в молоко вводят фермент, а после сбраживания сырный сгусток подвергается прессованию. Затем добавляют соль и обрабатывают специальными грибками, которые формируют снаружи твердую плесневую корку. Такими видами являются Каре, Камамбер, Бри.

Голубые с плесенью производят путем смешивания с закваской без прессования. Сырная масса формируется в головки и отправляется на созревание, в процессе которого внутрь добавляют споры грибка. Благодаря этому плесень образуется не только снаружи, но и внутри. Известными сырами этой категории являются Дорблю, Рокфор и Горгонзола.

Как хранить сыр

Сыр – один из самых капризных продуктов. Он недолго хранится при высокой температуре и быстро перемерзает при низкой. Кроме того, не любит температурных перепадов. В помещениях с низкой влажностью сыр сохнет, а с высокой – плесневеет.

Большинство сортов сыра хранится при температуре от нуля до шести градусов по Цельсию и при влажности порядка 80-90%. Поэтому лучшее место для сыров – отсек для фруктов в холодильнике. А вот на полочках дверцы их класть не следует.

Сыры имеют свойство впитывать запах соседних продуктов (лука, чеснока, копченостей, различных соусов и солений). Чтобы сохранить тонкий аромат, держите деликатный молочный продукт подальше от всего резко пахнущего. А еще желательно не класть разные сорта сыра рядом друг с другом, чтобы их запахи не смешивались. От проникновения нежелательных ароматов отлично защищает вакуумная упаковка.

В чем хранить сыр

Сыр в вакуумной упаковке до вскрытия особого ухода не требует. Просто положите его в подходящий отдел холодильника.

Если купили сыр на развес в пищевой пленке, он нуждается в заботе. Снимите обертку и плотно заверните кусок в фольгу или пергамент для выпечки. Завернутый сыр поместите в стеклянную или пластиковую емкость. Желательно, чтобы контейнер был примерно в два раза больше по объему, чем кусок сыра. Этот продукт живой, он любит "дышать". И даже в идеальных условиях срок годности сыра не больше семи дней.

Проще всего обращаться с плавлеными и творожными сырами, которые расфасованы в пластиковые лотки. Их упаковка специально разработана для комфортного хранения сыра.

Сколько хранится сыр в холодильнике

Все зависит и от размеров. Чем крупнее кусок сыра, тем дольше он хранится. Старайтесь не резать впрок, ведь сырная нарезка легко засыхает или портится.

Как хранить сыр в холодильнике, чтобы он не плесневел

В вакуумной упаковке сыр не заплесневеет. После вскрытия соблюдайте режим температуры и влажности. Если влаги много, положите рядом с сыром сухие макароны или несколько кусочков рафинада. Не срезайте корочку сыра. Смажьте срез растительным маслом – так исключите засыхание.

Помните, что срок хранения сыра отсчитывается не с момента покупки, а со дня производства. Все производители пищевых продуктов обязаны указывать эту дату на упаковке.

Маркировку (отметки) на сыре делают пищевыми красителями. Некоторые производители ставят штампы прямо на корочке или используют цифры из пластика. Они, конечно, несъедобные.

Специалисты утверждают, что натуральный сыр очень полезен. Он:

насыщен кальцием, предотвращает развитие кариеса и укрепляет кости;

содержит много белка и витамины группы В, А, С, Е;

поддерживает здоровое состояние кишечной микрофлоры;

стимулирует рост и восстановление клеток;

повышает иммунитет.

Сыр относится к древним продуктам питания. По некоторым данным, его начали изготавливать примерно в восьмом тысячелетии до нашей эры, когда люди впервые одомашнили коров и овец.

Эксперты отмечают, что сыр – это уникальный продукт, который занимает важное место в рационе питания. Даже маленький кусочек может напитать организм полезными веществами, порадовать вкусовые рецепторы и добавить в нашу жизнь новых гастрономических впечатлений.