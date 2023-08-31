Потерять голову: на что способна влюбленная женщина

Влюбленная по уши женщина начинает вести себя несвойственным для нее образом: полностью перестает общаться с подругами или все время повторяет слова мужчины, как догму. О мотивах таких поступков Zakon.kz рассказал психолог Александр Некрасов-Гром.

По его словам, существует феномен "зомбированной бабы". Некоторые начинают брать кредиты для возлюбленного или делают пластические операции, хотя раньше об этом не могло быть и речи. Любые попытки подруг или родственников вразумить одурманенную женщину ни к чему не приводят.

Мы живем так, как нас научили в детстве

Специалист отмечает, что такое поведение обычно связано с тем, что девочка в детстве, мечтая о любви мамы и папы, старалась быть послушной.

Благодаря этому у нее сформировался большой опыт смены своего поведения и подстройки под ожидания взрослых. В процессе взросления внутренний дефицит и голод по недополученной любви накапливался.

"Будучи взрослой женщиной, она встречает "идеального" мужчину, который, по ее мнению, способен восполнить ее внутреннюю нужду. Так она ставит его в центр своей жизни, как самый важный объект, вокруг которого, как вокруг родителей в детстве, влюбленная женщина организует свою жизнь. Главное поведение в этих отношениях – подстройка под мужчину", – говорится в публикации "АиФ".

Также психолог уточняет, что в любом человеке, которого мы выделяем, мы видим что-то свое. Рядом с другим мы проживаем себя, как бы ни было сложно в этом признаться.

Бежать или нет

Когда поведение влюбившейся женщины резко меняется, может показаться, что мужчина ее зомбировал. Но не стоит забывать о том, что и сама женщина делает свой вклад. Встречая мужчину, она неосознанно вешает на него непрожитые истории своего детства.

Жертва или Королева

Александр Некрасов-Гром предлагает представить мужчину, который первую свою жену критиковал, а вторую, наоборот, любит и восхищается ей.

Сам он объясняет это так: "Первая жена была жалкая и хотелось ее пнуть, а вторая, как королева, и ей хочется поклоняться". В первых отношениях его бы назвали абьюзером, а во вторых – зависимым. Первая женщина была зависима, неинтересна и от нее хотелось отделиться, потому что она ощущалась, как пиявка, которая высасывает жизнь. Вторая, королева, была интересной, и ее саму нужно было чем-то заинтересовать, чтобы получить возможность находиться рядом с ней.

Психолог Александр Некрасов-Гром заверяет: когда у человека есть фокус на чем-то хорошем, плохом, правильном, неправильном, счастливом, несчастливом, это говорит о том, что внутри его присутствуют нереализованные потребности и он пытается всячески их удовлетворить.

"Взрослый человек хорошо понимает свои возможности и ограничения, что возможно, а что невозможно. Он не раздает оценок не ищет всемогущего волшебника, который решит все его проблемы. Он умеет договориться внутри себя, не пытаясь компенсировать это за счет другого". Александр Некрасов-Гром

Разобравшись с самим собой, всегда становится понятнее и про другого, а отношения с окружающими становятся качественно лучше, заключает он.

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