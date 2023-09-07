Почему мужчины после развода забывают про детей

Социальный психолог Александр Шахов объяснил, почему разведенные мужчины не хотят участвовать в воспитании детей. По его словам, у мужчины не образуется связь с ребенком из-за уровня окситоцина, сообщает Zakon.kz.

Руководитель Центра психологической помощи добавил, что в культуре нет социально одобряемого образа заботливого отца.

"К примеру, в фильмах, сериалах не прослеживается образ папы, который ухаживает за своими детьми и поддерживает отношения с ними даже после развода". Александр Шахов

Кроме того, у мужчин, в отличие от женщин, нет так называемого родительского инстинкта.

Это, как сказано в публикации "Газета.ru", связано с психофизиологическими особенностями полов: если мать с ребенком связывает гормон окситоцин, то у мужчин его уровень в несколько десятков раз меньше, поэтому такой прочной химической связи с детьми не образуется.

"Если ребенок был желанным для отца и его появление было сознательным выбором, тогда у мужчины появляется эмоциональная связь с ребенком, и он будет принимать участие в его воспитании. Однако в подавляющем большинстве случаев инициатива по рождению детей исходит от матери". Александр Шахов

Еще одна причина, из-за которой отцы самоустраняются от воспитания детей после развода, кроется в социальной психологии.

Когда отец уходит из семьи, он снимает с себя ответственность за нее, и в том числе за детей. Кроме того, на эту особенность восприятия может наложиться личный опыт воспитания в неполной семье.

"Мужчины, у которых в детстве не было папы, не понимают, насколько психологически важно для детей его присутствие в их жизни. Они считают, что успешно выросли без отцовской заботы и внимания, и потому уверены, что и его дети смогут справиться без него", – заключил Шахов.

31 августа 2023 года психолог Александр Некрасов-Гром заявил, что влюбленная по уши женщина начинает вести себя несвойственным для нее образом: полностью перестает общаться с подругами или все время повторяет слова мужчины, как догму.