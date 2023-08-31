Как подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов

Теперь каждый казахстанец может добровольно установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов. Для этого необходимо подать заявку в мобильном приложении eGov mobile либо на портале eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

Подать заявку на сервис может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на 6 месяцев и по истечению срока снимается автоматически. Также можно снять эти ограничения в любое время, подав заявку, только уже на досрочное прекращение оказание услуги добровольного отказа от получения банковских займов.

"Совместно с Первым кредитным бюро запустили сервис по добровольному запрету на оформление кредитов и микрозаймов. Тут нужно понимать, что только сам гражданин подает заявку на добровольный отказ от кредитов и вернуть его тоже может самостоятельно. Этим самым мы хотим лишь помочь гражданам нашей страны оградить себя от множества мошенников, которые пытаются оформить займы незаконным путем" – отметил председатель Правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

При подаче заявки на портале Электронного правительства осуществляется проверка на наличие действующей заявки по сервису ПКБ. К примеру, если там ранее не был запрос, то необходимо подать заявку на установку запрета. При наличии запроса (по желанию) можно подать заявку на его прекращение.

Сервис добровольного отказа от получения займов доступен в мобильном приложении eGov mobile на главной странице, в разделе "Популярные услуги". Аналогичную услугу также можно получить на портале eGov.kz в разделе "Гражданам" – "Таможня и налоги" – "Экономика и финансы".

В АО "НИТ" отметили, сервис реализован в рамках разработанных поправок в законодательные акты, предусматривающие закрепление права физлица на устранение добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов и введение запрета для банков и микрофинансовых организаций на предоставление кредита физлицу, при наличии в кредитной истории заемщика информации о добровольном отказе от получения кредита.

При этом, необходимо учитывать следующее:

сервис максимально ограничивает возможность оформления кредита третьими лицами, оповещая финансовые организации о запрете гражданина на оформление займа, но полностью не гарантирует невыдачу займа;

финансовые организации, в которых у физического лица имеются неисполненные обязательства/действующий займ, при запросе информации о нем, будут получать дополнительно информацию о том, что данное физическое лицо ограничило доступ к своим данным для оформления новых займов;

решение о выдаче займа принимается кредитором самостоятельно и на свое усмотрение;

детализацию по запрошенным заявкам на кредитование пользователь может увидеть в личном кабинете на сайте Первого кредитного бюро www.1cb.kz.

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