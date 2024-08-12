Как казахстанцы могут запретить самим себе оформлять кредиты и микрозаймы

Каждый казахстанец может добровольно установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов. Об этом 12 августа 2024 года напомнили в электронном правительства страны eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

Для добровольного отказа от получения кредитов и микрозаймов казахстанцам необходимо подать заявку в eGov mobile и на портале eGov.kz.

"Подать заявку на сервис может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на шесть месяцев и по истечении срока снимается автоматически", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram электронного правительства РК.

Как отмечается, снять эти ограничения можно в любое время.

"Услугу также можно получить в приложении eGov mobile в разделе "Услуги" – "Налоги и финансы" – "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов сроком на шесть месяцев". Результат оказания услуги появится в течение 15 минут", – добавили в электронном правительстве РК.

Ранее директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал, как добровольный отказ от получения займов может уберечь от мошенников.