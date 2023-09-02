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Вопросы без ответов: зачем мужчинам борода

Вопросы без ответов: зачем мужчинам борода Фото: pixabay
2 сентября отмечают Всемирный день бороды. Ученые не дают однозначного ответа, почему самцы Homo sapiens сохранили густые волосы на лице, сообщает Zakon.kz.

Создатель теории эволюции Чарльз Дарвин предполагал, что на это повлиял половой отбор якобы доисторических женщин больше привлекали бородатые мужчины.

Одни из современных биологов с этим соглашаются, аргументируя это как предпочтениями современных женщин (которые, на самом деле, крайне разнообразны), так и исследованиями по эволюционной психологии.

Другие же не согласны с этим: по их мнению, борода помогала конкурировать с другими мужчинами, поскольку визуально увеличивала размер челюсти и придавала более агрессивный и доминирующий вид.

Еще одни ученые пытаются доказать, что наличие бороды имеет практическое влияние на жизнь. Так, в 2020 году американские исследователи смоделировали удары в челюсть с бородой и без нее, и пришли к выводу, что она защищает от ударов.

Но, конечно, нет никаких доказательств, что борода помогает в бою на практике. 

Примечательно, что в наши дни борода остается под запретом для многих работников сферы услуг и не приветствуется среди государственных служащих.

Кроме того, как говорится в материале "Газета.ru", у некоторых людей борода ассоциируется с бездомностью или отсутствием ухода за собой. 

Ранее психолог рассказал, на что способна влюбленная женщина.

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