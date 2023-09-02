Вопросы без ответов: зачем мужчинам борода
Создатель теории эволюции Чарльз Дарвин предполагал, что на это повлиял половой отбор якобы доисторических женщин больше привлекали бородатые мужчины.
Одни из современных биологов с этим соглашаются, аргументируя это как предпочтениями современных женщин (которые, на самом деле, крайне разнообразны), так и исследованиями по эволюционной психологии.
Другие же не согласны с этим: по их мнению, борода помогала конкурировать с другими мужчинами, поскольку визуально увеличивала размер челюсти и придавала более агрессивный и доминирующий вид.
Еще одни ученые пытаются доказать, что наличие бороды имеет практическое влияние на жизнь. Так, в 2020 году американские исследователи смоделировали удары в челюсть с бородой и без нее, и пришли к выводу, что она защищает от ударов.
Но, конечно, нет никаких доказательств, что борода помогает в бою на практике.
Примечательно, что в наши дни борода остается под запретом для многих работников сферы услуг и не приветствуется среди государственных служащих.
Кроме того, как говорится в материале "Газета.ru", у некоторых людей борода ассоциируется с бездомностью или отсутствием ухода за собой.
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