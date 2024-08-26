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Мужчин в Узбекистане начали штрафовать за ношение бороды

Мужчин в Узбекистане начали штрафовать за ношение бороды, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 15:08 Фото: unsplash
В Узбекистане мужчин начали штрафовать за ношение бороды, "не позволяющей идентифицировать личность", сообщает Zakon.kz.

По данным podrobno.uz, узбекистанцев в нескольких регионах страны привлекли к ответственности за ношение бороды по той же статье, по которой привлекаются женщины в полностью закрывающей лицо одежде.

31 октября 2023 года в Узбекистане приняли закон о поправках в Кодекс об административной ответственности (КоАО) "Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, за исключением случаев нахождения с закрытым лицом на основании медицинского показания или в специальном головном уборе, надеваемом для обеспечения безопасности в дорожно-транспортном движении, либо нахождения с закрытым лицом в случаях, связанных с трудовой и служебной деятельностью, или участников спортивных и культурных мероприятий во время их проведения, а также иных случаев нахождения с закрытым лицом, прямо разрешенных законодательством".

Нарушение закона влечет наложение штрафа от 10 до 15 БРВ (от 3,4 млн до 5,1 млн сумов).

"Всего в базе судебных решений имеется 789 дел с упоминанием ст. 184-4 КоАО. Первое судебное решение по этой статье... было принято 23 ноября (прошлого года. – Прим. ред.). Чаще всего такие случаи происходят в Джизакской, Самаркандской, Андижанской и Ферганской областях. В случае отказа от задержания и бритья мужчин обвиняют в хулиганстве и противодействии "законным требованиям" сотрудников ОВД... Некоторых задержанных правоохранители принуждают сбривать бороды", – пишет местное СМИ со ссылкой на Верховный суд Узбекистана.

Как отмечается, бывают случаи, когда судьи отказывают в обвинении по ст. 184-4 по причине того, что борода не мешает установить личность. Во всех остальных случаях мужчины получают штрафы.

Также сообщается, что зафиксированы случаи, когда ответчики подавали апелляционные и кассационные жалобы, указывая, что закрывали лицо из-за болезни или недомогания, после чего суды отменяли предыдущие решения.

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