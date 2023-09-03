Американские ученые назвали школьную форму вредной для детей

Ученые США из Университета штата Огайо выяснили, что школьная форма не улучшает показатели успеваемости и не способствует сплоченности в коллективе, сообщает Zakon.kz.

Результаты научного исследования опубликовал журнал Childhood Research Quarterly.

В исследовании приняли участие 6 320 школьников. Ученые сравнили поведение, успеваемость и посещаемость школьников, исходя из правил ношения школьной формы в их учебных заведениях.

Результаты показали, что в школах, где требовалась специальная форма, дети не показывали лучшую посещаемость, успеваемость и хорошее поведение.

Кроме того, дети, которые носили школьную форму, чаще заявляли о том, что не чувствуют себя частью коллектива.

Однако по словам экспертов, есть и хорошая сторона – ученики из семей с низким доходом, которые носили школьную форму, демонстрировали лучшую посещаемость по сравнению с такой же категорией школьников из учебных заведений, где школьная форма не требовалась.