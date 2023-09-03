Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Американские ученые назвали школьную форму вредной для детей

школьники Фото: Zakon.kz
Ученые США из Университета штата Огайо выяснили, что школьная форма не улучшает показатели успеваемости и не способствует сплоченности в коллективе, сообщает Zakon.kz.

Результаты научного исследования опубликовал журнал Childhood Research Quarterly.

В исследовании приняли участие 6 320 школьников. Ученые сравнили поведение, успеваемость и посещаемость школьников, исходя из правил ношения школьной формы в их учебных заведениях.

Результаты показали, что в школах, где требовалась специальная форма, дети не показывали лучшую посещаемость, успеваемость и хорошее поведение. 

Кроме того, дети, которые носили школьную форму, чаще заявляли о том, что не чувствуют себя частью коллектива.

Однако по словам экспертов, есть и хорошая сторона – ученики из семей с низким доходом, которые носили школьную форму, демонстрировали лучшую посещаемость по сравнению с такой же категорией школьников из учебных заведений, где школьная форма не требовалась.

Читайте также

Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 сентября

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Сулейменова: У казахстанцев было время подготовиться к чипированию животных
Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Токаев поручил навести порядок в антимонопольной сфере
Покончить с "карманными" товарными биржами поручил Касым-Жомарт Токаев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления