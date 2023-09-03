Американские ученые назвали школьную форму вредной для детей
Результаты научного исследования опубликовал журнал Childhood Research Quarterly.
В исследовании приняли участие 6 320 школьников. Ученые сравнили поведение, успеваемость и посещаемость школьников, исходя из правил ношения школьной формы в их учебных заведениях.
Результаты показали, что в школах, где требовалась специальная форма, дети не показывали лучшую посещаемость, успеваемость и хорошее поведение.
Кроме того, дети, которые носили школьную форму, чаще заявляли о том, что не чувствуют себя частью коллектива.
Однако по словам экспертов, есть и хорошая сторона – ученики из семей с низким доходом, которые носили школьную форму, демонстрировали лучшую посещаемость по сравнению с такой же категорией школьников из учебных заведений, где школьная форма не требовалась.
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