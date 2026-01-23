#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
503.35
590.63
6.62
Наука и технологии

Ученые обнаружили неожиданный эффект парацетамола на психику

Парацетамол, лекарство, ученые, наука , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 19:38 Фото: freepik
Ученые обнаружили, что парацетамол способен влиять не только на болевые ощущения, но и на психологические реакции человека, включая восприятие риска и уровень страха. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Огайо, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликованы в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Парацетамол остается одним из самых широко используемых обезболивающих препаратов в мире, поэтому возможные побочные эффекты, выходящие за рамки физического воздействия, привлекают особое внимание специалистов. Как пояснил нейробиолог Балдвин Вэй, препарат, вероятно, ослабляет негативные эмоции, возникающие при оценке потенциально опасных ситуаций, из-за чего люди ощущают меньший страх перед риском.

В ходе серии экспериментов, в которых приняли участие более 500 студентов, добровольцам в случайном порядке давали либо 1000 мг парацетамола – максимально допустимую разовую дозу для взрослых, либо плацебо. После этого участники выполняли компьютерное задание, связанное с оценкой риска: они надували виртуальный воздушный шар, увеличивая возможный выигрыш, но рискуя потерять все очки в случае "взрыва". Испытуемые, получившие парацетамол, в среднем выбирали более рискованную стратегию и чаще доводили шар до разрушения.

Дополнительно участникам предлагалось оценить опасность различных гипотетических ситуаций – от экстремальных видов досуга до рискованного вождения. В одном из опросов прием парацетамола сопровождался снижением субъективного ощущения риска, хотя в другом тесте этот эффект проявился слабее.

Авторы исследования отмечают, что выявленные изменения незначительны и не свидетельствуют о прямой связи между приемом препарата и опасным поведением в реальной жизни. Тем не менее результаты дополняют данные других научных работ, указывающих на способность парацетамола снижать не только физическую боль, но и эмоциональные реакции, включая тревожность и эмпатию.

По мнению ученых, один из возможных механизмов заключается в уменьшении уровня тревоги: человек продолжает осознавать риск, но эмоционально реагирует на него менее остро. Исследователи подчеркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы понять биологические причины этого эффекта и его возможные социальные последствия.

Несмотря на полученные данные, парацетамол по-прежнему входит в перечень важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Однако, как отмечают авторы, даже безрецептурные препараты могут оказывать влияние на поведение и принятие решений, что требует более внимательного научного изучения.

Ранее врачи оценили связь кофе и чая с риском рака легких.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Американские ученые назвали школьную форму вредной для детей
15:02, 03 сентября 2023
Американские ученые назвали школьную форму вредной для детей
Острая еда помогает в борьбе с лишним весом – исследование
08:43, 26 мая 2025
Острая еда помогает в борьбе с лишним весом – исследование
Ученые выявили связь между плохим психическим здоровьем и преждевременными родами
08:46, 15 августа 2023
Ученые выявили связь между плохим психическим здоровьем и преждевременными родами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: