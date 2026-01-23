Ученые обнаружили неожиданный эффект парацетамола на психику

Ученые обнаружили, что парацетамол способен влиять не только на болевые ощущения, но и на психологические реакции человека, включая восприятие риска и уровень страха. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Огайо, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликованы в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Парацетамол остается одним из самых широко используемых обезболивающих препаратов в мире, поэтому возможные побочные эффекты, выходящие за рамки физического воздействия, привлекают особое внимание специалистов. Как пояснил нейробиолог Балдвин Вэй, препарат, вероятно, ослабляет негативные эмоции, возникающие при оценке потенциально опасных ситуаций, из-за чего люди ощущают меньший страх перед риском.

В ходе серии экспериментов, в которых приняли участие более 500 студентов, добровольцам в случайном порядке давали либо 1000 мг парацетамола – максимально допустимую разовую дозу для взрослых, либо плацебо. После этого участники выполняли компьютерное задание, связанное с оценкой риска: они надували виртуальный воздушный шар, увеличивая возможный выигрыш, но рискуя потерять все очки в случае "взрыва". Испытуемые, получившие парацетамол, в среднем выбирали более рискованную стратегию и чаще доводили шар до разрушения.

Дополнительно участникам предлагалось оценить опасность различных гипотетических ситуаций – от экстремальных видов досуга до рискованного вождения. В одном из опросов прием парацетамола сопровождался снижением субъективного ощущения риска, хотя в другом тесте этот эффект проявился слабее.

Авторы исследования отмечают, что выявленные изменения незначительны и не свидетельствуют о прямой связи между приемом препарата и опасным поведением в реальной жизни. Тем не менее результаты дополняют данные других научных работ, указывающих на способность парацетамола снижать не только физическую боль, но и эмоциональные реакции, включая тревожность и эмпатию.

По мнению ученых, один из возможных механизмов заключается в уменьшении уровня тревоги: человек продолжает осознавать риск, но эмоционально реагирует на него менее остро. Исследователи подчеркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы понять биологические причины этого эффекта и его возможные социальные последствия.

Несмотря на полученные данные, парацетамол по-прежнему входит в перечень важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Однако, как отмечают авторы, даже безрецептурные препараты могут оказывать влияние на поведение и принятие решений, что требует более внимательного научного изучения.

Ранее врачи оценили связь кофе и чая с риском рака легких.

