#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Советы

Почему нельзя пить кофе натощак

кофе, советы, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 18:15 Фото: pixabay
Российский гастроэнтеролог Александра Прозорова объяснила, почему от кофе и ряда других напитков натощак стоит отказаться, сообщает Zakon.kz.

В комментарии "Лента.ру" она отметила, что утренняя привычка начинать день с чашки кофе может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Кофеин и хлорогеновые кислоты стимулируют выработку желудочного сока и повышают его кислотность, что при употреблении на голодный желудок может вызывать раздражение слизистой, тошноту, ощущение тяжести и послабление стула.

Прозорова подчеркнула, что такой риск особенно высок для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ – гастритом, язвенной болезнью, изжогой или ГЭРБ.

Кроме кофе, врач рекомендовала избегать натощак фруктовых соков, особенно цитрусовых: повышенное содержание сахаров и кислот может дополнительно влиять на кислотность желудка. Также, по ее словам, не стоит начинать утро со сладких газированных напитков.

Отдельно специалист обратила внимание на питьевые йогурты. Она пояснила, что полезные бактерии в их составе эффективно усваиваются только тогда, когда в желудке уже есть пища, а натощак могут погибать под воздействием желудочного сока. Поэтому йогурты, считает Прозорова, лучше употреблять вместе с едой или после основного приема пищи.

А ранее врач назвал бытовых "врагов" либидо. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Почему нельзя пить кофе натощак
01:52, 17 августа 2025
Почему нельзя пить кофе натощак
Нутрициолог объяснила, почему нельзя пить кофе утром натощак
01:16, 01 июня 2023
Нутрициолог объяснила, почему нельзя пить кофе утром натощак
Специалист предупредила о риске приема кофе натощак
01:53, 07 августа 2023
Специалист предупредила о риске приема кофе натощак
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: