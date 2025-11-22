Почему нельзя пить кофе натощак

Российский гастроэнтеролог Александра Прозорова объяснила, почему от кофе и ряда других напитков натощак стоит отказаться, сообщает Zakon.kz.

В комментарии "Лента.ру" она отметила, что утренняя привычка начинать день с чашки кофе может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Кофеин и хлорогеновые кислоты стимулируют выработку желудочного сока и повышают его кислотность, что при употреблении на голодный желудок может вызывать раздражение слизистой, тошноту, ощущение тяжести и послабление стула.

Прозорова подчеркнула, что такой риск особенно высок для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ – гастритом, язвенной болезнью, изжогой или ГЭРБ.

Кроме кофе, врач рекомендовала избегать натощак фруктовых соков, особенно цитрусовых: повышенное содержание сахаров и кислот может дополнительно влиять на кислотность желудка. Также, по ее словам, не стоит начинать утро со сладких газированных напитков.

Отдельно специалист обратила внимание на питьевые йогурты. Она пояснила, что полезные бактерии в их составе эффективно усваиваются только тогда, когда в желудке уже есть пища, а натощак могут погибать под воздействием желудочного сока. Поэтому йогурты, считает Прозорова, лучше употреблять вместе с едой или после основного приема пищи.

А ранее врач назвал бытовых "врагов" либидо.

