Эндокринолог заявила об опасности тренировок с дополнительным весом для женщин

Врач Зухра Павлова заявила, что женщинам противопоказано поднимать тяжести, а для упражнений нужно использовать вес своего тела, сообщает Zakon.kz.

Об опасности тренировок с дополнительным весом для женщин в своем Telegram-канале предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она заявила, что женщинам противопоказано поднимать тяжести из-за уязвимого тазового дна.

По ее словам, тазовое дно может легко получить провисание, что вызовет недержание. Поэтому в качестве отягощения эксперт рекомендует использовать только вес собственного тела или же гантели небольшого веса – до килограмма.

"Можно начать отжиматься от стены, затем постепенно спуститься до подоконника, потом на полусогнутом колене и так далее. Ну или гантели должны быть совсем небольшими – до килограмма.Силовые тренировки вкупе с соответствующим питанием, должно быть много белка, позволяют наращивать мышцы. Чем больше мышц, тем больше человек стрессоустойчив", – говорит врач.

Ранее эндокринолог Павлова назвала оптимальным 2,5 часа занятий спортом в неделю. Лишний вес: чем опасен и как правильно от него избавиться, читайте в материале.