Названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке
Впрочем, эксперты не перестают предупреждать: некоторые продукты под воздействием микроволн не только теряют свои полезные свойства, но и могут стать опасными для здоровья.
Специалисты советуют определенные продукты разогревать традиционными способами или вовсе избегать этого процесса.
Грибы
Через сутки после приготовления грибы становятся потенциально опасными. В них могут начать развиваться микроорганизмы, которые сложно уничтожить при использовании микроволновки. Белки, содержащиеся в грибах, разрушаются при повторном нагреве, что делает их не только менее полезными, но и вредными для организма. Для безопасности рекомендуется разогревать грибы до температуры 70-90°С в духовке или на плите.
Морковь
Морковь славится высоким содержанием витаминов и минералов, однако в микроволновке она может утратить свои ценные свойства. Более того, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", при нагреве морковь начинает дымиться, что свидетельствует о разрушении микроэлементов и выделении потенциально вредных веществ.
Мясо
Курица, свинина и говядина – популярные источники белка. Однако микроволновая печь изменяет структуру протеинов в этих продуктах, способствуя выделению канцерогенов. Кроме того, размораживание мяса в микроволновке приводит к неравномерному распределению тепла, создавая условия для размножения бактерий в охлажденных зонах.
Рис
Вареный рис, оставленный на некоторое время при комнатной температуре, становится благоприятной средой для развития бактерий, выделяющих устойчивые к нагреву токсичные споры. Даже повторный нагрев в микроволновке не способен полностью обезопасить такой продукт. Диетологи советуют сразу после приготовления хранить рис в холодильнике и разогревать его на сковороде или в пароварке.
Свежая зелень
Шпинат, петрушка и другая зелень под воздействием микроволн теряют свою пользу. Более того, нитраты, содержащиеся в зелени, могут превращаться в токсичные соединения, что повышает риск отравления. Чтобы сохранить здоровье, лучше добавлять свежую зелень в готовые блюда без нагрева.
Свекла
Свекла, как и другие овощи, богатые нитратами, становится опасной при нагреве в микроволновке. Подобно зелени, она теряет большинство своих витаминов и микроэлементов, что сводит ее пользу к минимуму.
Яйца
Куриные и перепелиные яйца категорически нельзя нагревать в микроволновке. Сырые яйца могут взорваться из-за давления, а вареные или жареные меняют структуру белка, что делает их небезопасными. Эксперты рекомендуют употреблять яйца сразу после приготовления.
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