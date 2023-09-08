Как не заразиться инфекцией в офисе от заболевшего коллеги

Российский врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок дал пять советов, как защититься от инфекции в офисе, если один из сотрудников заболел, сообщает Zakon.kz.

Врач порекомендовал в первую очередь отправить такого работника на удаленку, если есть такая возможность. Таким образом работодатель позаботится о заболевшем и о других людях в офисе, которые могут заразиться, пишет Рамблер.

Если больной все же пришел на работу, ему необходимо надеть маску, также использовать это средство индивидуальной защиты следует и всем остальным в помещении.

"Маска реально снижает риск заражения: и от гриппа, и от риновируса, и от аденовируса, и от парагриппа. Если человек в маске, доза заражения вирусом уменьшается", – сказал он.

Также врач порекомендовал проводить дезинфекцию воздуха, использовать рециркуляры. Кроме того, очень важно проветривать помещение. Если окна всегда закрыты, это может увеличивать риск заражения от заболевшего коллеги.

"Возникает повышенный концентрат аэрозоля, а если попадает кто-то с вирусной инфекцией, то все заражаются", – объяснил Болибок.

Специалист также отметил, что если это коронавирус, то заражение происходит моментально. Если между сотрудниками в офисе меньше пяти метров дистанция, то "считай, все заразились", предупредил иммунолог.

Также Болибок напомнил о важности мытья рук, лица – это тоже поможет предотвратить инфицирование.

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