Представителям разных знаков зодиака присущи разные черты характера, это очевидно. Однако астрологи проложили параллели между привычками хищников и особенностями знаков гороскопа. Какая вы хищница по знаку зодиака, расскажет Zakon.kz.

Почему одних называют львицами и пантерами, а других – акулами и змеями? Астрологи знают ответ: все зависит от даты рождения и знака зодиака. Bazaar представил "хищный" гороскоп. Давайте разбираться.

Овен – Енот

Милые с виду пушистики способны разодрать в клочья тех, кто позарится на их покой и стабильность. Что удивительно, им совершенно не важно, каких размеров противник стоит перед ними. Поэтому их лучше не провоцировать.

Телец – Медведица

Все зависит от того, в каких условиях живет медведица. Если ее любят, подкармливают медом и дают как следует выспаться, то такая женщина превращается в мягкого и добродушного мишку. Но если на горизонте возникли соперница или завистник, желающие нанести вред семье, то пощады, как говорится, ждать не стоит.

Близнецы – Барханная кошка

Кошка, которая гуляет сама по себе. И редко кому удается научиться предсказывать настроение такой леди. Ведь пока партнер ей интересен, она будет мурлыкать ему на ухо ночи напролет. Но как только страсть начнет ослабевать, она тут же начнет активно вырываться из рук.

Рак – Львица

Да, хищница по знаку зодиака может не иметь ничего общего с определяющим созвездием. Эти женщины, например, не терпят возле себя слабаков и лентяев. Им нужен настоящий самец, которого желают все в округе, но владеть им и получать его защиту должна только она. Впрочем, остаться одной они тоже не боятся. Если Лев загуляет, то они спокойно смогут поднять дом, вырастить детей и стать независимой особой.

Лев – Домашняя кошка

Такие женщины обожают, когда к ним относятся как к богиням: хвалят, почитают, угождают и не тревожат. Кстати, обижать их крайне не рекомендуется. Ведь они не просто устроят скандал и захлопнут за собой дверь, а будут медленно и мучительно изводить своего врага.

Дева – Волчица

С этой хищницей никогда не пропадешь. Ведь она способна найти выход из самой сложной ситуации. Увы, но очень часто люди пользуются этим, не отдавая ничего взамен. Однако волчица никогда не мстит, а делает выводы, что с шакалами ей все же не по пути.

Весы – Панда

Женщины этого знака зодиака так редко нападают на людей и не отвечают агрессией на агрессию, что их сложно назвать хищницами. Но внутреннего зверя в них все же будить не стоит. Во-первых, зачем намеренно обижать черно-белого любителя бамбука. А во-вторых, он ведь и вправду может устроить темную, вспомнив свою медвежью ДНК.

Скорпион – Тигрица

Главный трофей для тигрицы – это мужское сердце, отданное ей без боя. Впрочем, сражаться с такой дамой бесполезно. Ведь она не только привлекательна и породиста, но и невероятно умна. Да, такие женщины способны одним словом сделать из своего партнера либо короля, либо муравья.

Стрелец – Касатка

Эта хищница по знаку зодиака Стрелец отличается своей способностью строить стратегически верные планы. Поэтому она крайне редко ошибается с выбором мужчины. Но даже если партнер ее подвел, она за считанные секунды найдет способ не просто уйти, а сделать это красиво.

Козерог – Собака

Помогать, поддерживать и жертвовать – качества, которые отличают этих женщин от остальных. Она никогда не укусит ближнего без предупредительного рыка, даже если ситуация накалена до предела. Ведь верность когда-то сделанному выбору в лице партнера или друзей для нее священна.

Водолей – Хорек

Только мужчине покажется, что ему удалось приручить столь яркую женщину с необычными интересами, как она вдруг начнет брыкаться и устраивать шоу. То убежит, то подпрыгнет, то забьется в угол, то укусит – никогда не знаешь, каким будет ее следующий шаг. Да, жизнь с такими хищницами часто напоминает пороховую бочку.

Рыбы – Лисица

Женщины-лисицы до последнего будут отпираться, что Бог наградил их хитростью и коварством, уверяя, что они являются исключением. И этот ход всегда срабатывает! А когда бдительность партнера притупляется, в ход идет главное оружие хищницы – обаяние.

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