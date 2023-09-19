Топ-10 путешествий, которые стоит совершить в жизни

Путешествия – отличная возможность побывать в интересных точках мира, познакомиться с обычаями и культурой местных жителей, изучить достопримечательности и привезти сувениры. Zakon.kz подобрал направления, которые могут стать вашими следующими желаемыми локациями для отдыха.

Среди разнообразия предложений легко подобрать вариант по душе. Одних привлекают уникальность и оригинальность, а для других важны красота и умиротворение. Предлагаем изучить следующие интересные маршруты.

Интересные места для посещения

Норвегия

Страна с суровым северным характером, в которой всегда есть место романтике и чуду. Многие жители Норвегии уверены, что тролли существуют, а в обыденности есть место для сказки. Это отражается на их менталитете, культуре и характере.

В первую очередь страна славится своими природными богатствами. Туристам предлагаются трекинги по эксклюзивным и завораживающим местам: тропе Бессеген, горе Галхёпигген, леднику Фолгефонна и другим маршрутам.

Интересными для осмотра местами являются фьорды. Их удобно рассматривать с парома. Самые красивые: Гейрангер-фьорд, Согне-фьорд (самый большой) и Люсе-фьорд.

Значимыми персонажами в истории страны стали викинги. Память о них сохраняется местными музеями. Также при посещении Норвегии стоит посетить самый высокий в Европе водопад Виннуфоссен и боргуннскую ставкирку – древнюю каркасную церковь. Не обойдите вниманием мыс Нордкап, который считают самой с северной континентальной точкой и парк скульптур Вигеланда.

Япония

Самобытная страна, культура и традиции которой отличаются от привычных для нас. На небольшой площади гармонично сочетаются современность и прошлое, небоскребы и традиционные постройки, инновации и вековые жизненные устои. Весной сюда едут любоваться на нежное цветение сакур, а осенью – ловить красные кленовые листья.

Главный символ страны – Фудзияма. Желающие могут совершить восхождение на священную гору. Другие популярные достопримечательности:

храм Фусими-Инари в г. Киото. Местные жители считают, что его посещение приносит удачу и процветание;

бамбуковый лес Сагано. Это одна из визитных карточек префектуры Киото;

район Асакуса Токио, позволяет насладиться атмосферой старого города;

Химедзи, или Замок Белой Цапли. Это старейший замок Японии.

Индия

Страна колоритов и древней истории. Каждый путешественник сможет открыть свои грани огромной страны в Южной Азии. Для одних туристов это шумные мегаполисы с многочисленными улицами, где можно понаблюдать за ежедневным жизненным ритмом. Другие приезжают сюда, чтобы познать духовные практики.

Пользуются популярностью путешествия по местам силы. Туры включают посещение ледника Гомукх, из которого вытекает священная река Ганг, и Ришикеша, мекки буддизма и йоги. В августе-сентябре интересно будет посетить Долину Цветов, где зацветает большое количество растений. Однако главная достопримечательность страны – Тадж-Махал. В этом же городе находится Красный форт.

Франция

Страна, куда стремятся романтики и ценители исторических достопримечательностей. Главный ее город – Париж – мечта многих влюбленных. Он славится Эйфелевой башней, собором Парижской Богоматери, Лувром, королевскими дворцами. Семьи с детьми в список обязательных объектов для посещения включают Диснейленд.

Однако не только столица привлекает путешественников. Лазурный Берег – идеальное место для летнего отдыха с прекрасными видами и теплым морем, но цены здесь соответствующие. Любители горнолыжного спорта предпочитают отдых в Шамони Монблан. Каркассон – старинный город-крепость, который отличается богатой историей и внушительными размерами. Аббатство Мон-Сен-Мишель привлекает не только старинной архитектурой и самобытностью, но и большими приливами-отливами. Ценителям тонких вин стоит отправиться в поездку по Шампани и Бургундии, Долине Луары.

Италия

Еще одна романтичная европейская страна, которая не требует особого представления. Италия в первую очередь ассоциируется с величественным Римом и каналами Венеции. Однако имеются здесь и другие интересные места:

Помпеи. Историю погребенного под лавой Везувия города наверняка слышал каждый. Благодаря стараниям археологов сейчас можно прогуляться по его улочкам и представить жизнь до трагичного момента;

Пиза. Славится своей падающей башней. Также здесь находятся старейший в Европе университет и базилика XI века Сан-Пьеро-а-Градо;

Милан. Он считается столицей современной моды и местом с уникальной архитектурой. Особого внимания туристов заслуживает Миланский кафедральный собор;

Флоренция. Город, известный еще со времен Возрождения;

Ватикан. Это мини-государство в государстве.

Мальдивы

Отличное место для ценителей покоя, романтиков и влюбленных. Главные его плюсы – песчаные пляжи, теплые воды и первоклассный сервис. Можно выбрать проживание в уютном бунгало среди тропической зелени или на воде. Достопримечательностями Мальдивы небогаты. Большинство из них сосредоточено в столице страны – Мале. Также туристам предлагаются погружения с аквалангом или маской, полеты на гидросамолете, посещение необитаемых островов, кормление скатов или акул. Если повезет, то можно полюбоваться свечением биолюминесцентного фитопланктона, которое преображает побережье. Наиболее ярко этот эффект проявляется на острове Вааду.

Новая Зеландия

Несмотря на небольшие размеры, это островное государство способно удивлять. Яркой его природной достопримечательностью является Уаи-О-Тапу. В долине сосредоточено много гидротермальных источников, и над ней витает запах серы. Прогуливаясь по маршруту, можно увидеть водоем "Палитра художника" с разноцветной водой, озеро "Бассейн с шампанским", горячий гейзер "Леди Нокс" и др. На юго-западе острова находится самый известный фьорд – Милфорд-Саунд. Тех, кто не боится исследовать пещеры, в Новой Зеландии может заинтересовать "Грот светлячков", своды которого светятся маленькими "звездочками". Данный эффект создают светлячки Arachnocampa Luminosa, встречающиеся только здесь. Все, кто знаком с оскароносной трилогией "Властелин колец", не прочь посетить Хоббитон – ту самую деревню, где находился домик Бильбо и Фродо Бэггинсов. Ее создали специально для съемок фильма, а сейчас она является местной достопримечательностью.

Вьетнам

С каждым годом страна становится все более популярным туристическим направлением. Она порадует песчаными пляжами, необычными пещерами и горными пейзажами, рисовыми полями, историческими достопримечательностями. Бухта Халонг включена в семерку природных чудес света. Ее красотами лучше любоваться с воды. Также во Вьетнаме находится главная святыня Малайзии – храм Шри Махамариамман. Его строительство велось почти сто лет. Эффектные фото получатся на Золотом мосту в Дананге. Его опорами служат руки Бога. Романтикам и влюбленным стоит посетить Город Любви, Далат. Особый его объект – водопад Понгур, который состоит из 7 уровней. Кроме красот природы и архитектурных творений особого внимания заслуживает местная кухня, которая включает блюда из морепродуктов, экзотических фруктов и овощей, мяса и др.

Испания

В этой уникальной стране собраны практически все туристические достоинства: солнце и пляжи, богатая история и оригинальная архитектура, самобытная культура и вкусная кухня. Многие влюбляются в нее с первой поездки и стараются вернуться еще. Молодежь привлекает отдых на Ибице, где жизнь не затихает практически ни на минуту.

При этом многие города представляют собой музеи под открытым небом, где можно наслаждаться старинной архитектурой. Прогуливаясь по улочкам, легко представить рыцаря на коне или жгучую красавицу в экипаже. Многие ценности разных времен выставлены в музейных экспозициях. Ценителям тонких вин стоит посетить страну виноградников Ла-Риоха.

Греция

Страна со знаменитым прошлым. Легенды об олимпийских богах и великих героях наверняка известны всем. Поездка в Грецию позволяет мифам ожить, воплотиться в памятниках архитектуры. Не менее богато наделена страна и природными объектами. К наиболее посещаемым достопримечательностям относят:

Афинский акрополь. Комплекс включает Парфенон, одеоны и храмы;

старинный город Ханья. Расположен на северном побережье Крита. Главная его достопримечательность – гавань с египетским маяком, крытыми доками и другими туробъектами;

старый город Родос. Он позволяет погрузиться в атмосферу рыцарства;

Афон. Важнейшая православная святыня страны;

озеро Мелиссани. Оно находится на о. Кефалония в пещере. Проходящие через отверстие в своде солнечные лучи создают эффектные пейзажи;

Санторини. Привлекает своей архитектурой: белые дома с синими крышами являются отличным фоном для памятных фотографий.

Путешествия – это отличный способ познавать мир и отвлечься от ежедневных проблем. По всему земному шару находится множество мест, которые могут поразить своими природными или рукотворными красотами. Изучайте теорию, выбирайте наиболее интересные варианты, собирайте чемодан, и в путь – наслаждаться красотой и самобытностью отдельных уголков планеты.