Медики рассказали к каким патологиям приводит сидячий образ жизни
Как пишет "Москва 24" сидячий образ жизни приводит не только к проблемам с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой системой и ЖКТ, а также может вызвать гормональные изменения, ожирение, депрессию и даже деменцию.
Как выяснилось, риск деменции значительно возрастает среди пожилых, которые более десяти часов в день были малоподвижны.
Ноздрачев уточнил, что вредным для здоровья считается, если человек в день проводит более пяти часов в сидячем положении.
"Организм привыкает к этому положению, мышцы и кости адаптируются к тому, что надо сидеть, а не ходить, из-за чего происходит глобальная перестройка организма", — пояснил врач.
Медик рассказал, что у человека при таком образе жизни нарушается кровоснабжение шеи и головы, возникают гипертония и варикозная болезнь.
Для предотвращения негативных последствий специалист призвал уделять больше времени физической активности, например, делать зарядку или пробежку по утрам, перерывы на работе и упражнения для шеи.
"Также нужно не забывать правильно сидеть. Согнутая спина, полулежащее положение на кресле или стуле – это очень плохо. Нужно стараться сидеть прямо на седалищных буграх, положив под поясницу подушку или плед", – подчеркнул Ноздрачев.
Плюс, если человек работает за монитором, важно, чтобы он был на уровне глаз, а стол – не слишком низким, заключил врач.
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