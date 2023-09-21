Медики рассказали к каким патологиям приводит сидячий образ жизни

Российский врач-терапевт Антон Ноздрачев рассказал, чем еще опасно малоподвижное состояние, сообщает Zakon.kz

Как пишет "Москва 24" сидячий образ жизни приводит не только к проблемам с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой системой и ЖКТ, а также может вызвать гормональные изменения, ожирение, депрессию и даже деменцию.

Как выяснилось, риск деменции значительно возрастает среди пожилых, которые более десяти часов в день были малоподвижны.

Ноздрачев уточнил, что вредным для здоровья считается, если человек в день проводит более пяти часов в сидячем положении.

"Организм привыкает к этому положению, мышцы и кости адаптируются к тому, что надо сидеть, а не ходить, из-за чего происходит глобальная перестройка организма", — пояснил врач.

Медик рассказал, что у человека при таком образе жизни нарушается кровоснабжение шеи и головы, возникают гипертония и варикозная болезнь.



Для предотвращения негативных последствий специалист призвал уделять больше времени физической активности, например, делать зарядку или пробежку по утрам, перерывы на работе и упражнения для шеи.

"Также нужно не забывать правильно сидеть. Согнутая спина, полулежащее положение на кресле или стуле – это очень плохо. Нужно стараться сидеть прямо на седалищных буграх, положив под поясницу подушку или плед", – подчеркнул Ноздрачев.



Плюс, если человек работает за монитором, важно, чтобы он был на уровне глаз, а стол – не слишком низким, заключил врач.

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