Вместо яичницы: рецепты вкусных и полезных завтраков

Завтрак – один из важных приемов пищи в течение дня. Он помогает зарядить организм энергией и поднять настроение на целый день. Zakon.kz делится идеями вкусных и полезных завтраков, которые не отнимут много времени.

Утренний прием пищи задает тон на весь день. Именно поэтому важно уделять внимание тому, что вы едите на завтрак.



Вкусный, полезный завтрак должен включать в себя продукты, богатые клетчаткой, белками и жирами. Блюда, приготовленные из таких ингредиентов помогут вам чувствовать себя сытыми дольше и не переедать в течение дня.

Омлет со шпинатом и помидорами

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

шпинат – 20 гр.

помидоры – 1 шт.

оливковое масло – 0,5 ч.л.

соль и перец по вкусу

Фото: freepik

Рецепт такого вкусного и полезного завтрака очень простой. Необходимо взбить яйца, нарезать шпинат и все смешать. Затем нарезать помидоры на кружочки и разложить на сковороду, смазанную оливковым маслом. Получившейся смесью залить помидоры, посолить и поперчить. Выпекать на слабом огне под крышкой.



Овсяно-банановые панкейки

Такой завтрак особенно придется по вкусу детям. Панкейки можно подавать с любыми сиропами, ягодами и фруктами.

Ингредиенты:

овсяная мука – 200 гр.

молоко 2,5% – 100 мл.

бананы – 1 шт.

яйца – 1 шт.

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Фото: freepik

Взбиваем в блендере яйцо и добавляем немного соли. Кладем бананы, порезанные кусочками, измельчаем. Добавляем молоко, овсяную муку, разрыхлитель, взбиваем в блендере. Жарим без масла на небольшом огне по 2 минуты с каждой стороны.



Для подачи смешиваем в блендере 150 гр творога, 3 столовые ложки сметаны и 2 чайные ложки меда. А затем каждый панкейк промазываем творожным кремом и складываем стопочкой.

Гранола с орехами и бананом

Гранола очень быстро завоевала популярность не только среди людей, ведущих здоровый образ жизни, но также среди настоящих гурманов. Такой легкий, вкусный и полезный завтрак, целью которого было сэкономить время по утрам, молниеносно перешел в разряд рецептов правильного питания и полезных перекусов.

Мы делимся рецептом домашней гранолы.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 100 гр.

грецкие орехи – 20 гр.

мед – 2 ст.л.

банан – 1 шт.

арахисовая паста по вкусу

ягоды по вкусу

йогурт или молоко на усмотрение

Фото: freepik

Орехи необходимо крупно нарубить, а бананы тонко нарезать. Смешать овсяные хлопья, орехи и бананы, добавить к смеси арахисовую пасту и мед.



Противень застелить пергаментной бумагой, выложить получившуюся смесь и распределить по поверхности, а затем поставить в заранее разогретую до 160 градусов духовку. Выпекать до тех пор, пока смесь высушится и приобретет золотистый цвет, периодически перемешивая.

Готовую гранолу подавать с молоком или йогуртом, также по желанию можно украсить ягодами.

Тост с авокадо, семгой и яйцом пашот

Ингредиенты:

цельнозерновой хлеб

яйца – 1 шт.

авокадо – 1 шт.

семга слабосоленая или любая другая красная рыба

уксус – 1 ч.л.

соль, перец по вкусу



Фото: pexels

Авокадо необходимо разрезать и очистить от кожуры. Получившуюся мякоть нарезать пластинками, такими же ломтиками нарезать рыбу.



Хлеб можно обжарить до небольшой корочки на сухой сковороде, а затем сверху выложить авокадо и рыбу.

Как сделать яйцо пашот: вскипятите воду и добавьте в нее соль и уксус (1 ч.л.). Затем аккуратно разбейте яйцо в небольшую миску, чтобы желток остался цел, интенсивно перемешайте воду в кастрюле для получения воронки и влейте в нее яйцо. Оно должно принять форму аккуратного мешочка. Варить нужно примерно 2 минуту, белок должен схватится, а желток остаться жидким. Получившееся яйцо выложить поверх тоста, а затем надрезать.

Смузи

В отличие от легких летних смузи осенью организму требуется больше энергии. Для того, чтобы смузи получился более сытным и мог заменить завтрак, в него можно добавить бананы, орехи и овсянку. В качестве облегченной базы используйте низкокалорийные йогурты, творог, соевое молоко, замороженные ягоды и фрукты.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – полстакана

миндальное молоко – 150 мл

банан – 1 шт.

мед – 1 ст. ложка

красная смородина по вкусу

Фото: freepik

Добавьте овсяные хлопья в кастрюлю с кипятком и варите их на медленном огне в течение 5 минут. Когда каша остынет, добавьте ее в блендер вместе со смородиной, бананом, миндальным молоком и медом. Тщательно перемешайте и наслаждайтесь полезным завтраком.



Приятного аппетита!