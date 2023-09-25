Вместо яичницы: рецепты вкусных и полезных завтраков
Утренний прием пищи задает тон на весь день. Именно поэтому важно уделять внимание тому, что вы едите на завтрак.
Вкусный, полезный завтрак должен включать в себя продукты, богатые клетчаткой, белками и жирами. Блюда, приготовленные из таких ингредиентов помогут вам чувствовать себя сытыми дольше и не переедать в течение дня.
Омлет со шпинатом и помидорами
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- шпинат – 20 гр.
- помидоры – 1 шт.
- оливковое масло – 0,5 ч.л.
- соль и перец по вкусу
Фото: freepik
Рецепт такого вкусного и полезного завтрака очень простой. Необходимо взбить яйца, нарезать шпинат и все смешать. Затем нарезать помидоры на кружочки и разложить на сковороду, смазанную оливковым маслом. Получившейся смесью залить помидоры, посолить и поперчить. Выпекать на слабом огне под крышкой.
Овсяно-банановые панкейки
Такой завтрак особенно придется по вкусу детям. Панкейки можно подавать с любыми сиропами, ягодами и фруктами.
Ингредиенты:
- овсяная мука – 200 гр.
- молоко 2,5% – 100 мл.
- бананы – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
Фото: freepik
Взбиваем в блендере яйцо и добавляем немного соли. Кладем бананы, порезанные кусочками, измельчаем. Добавляем молоко, овсяную муку, разрыхлитель, взбиваем в блендере. Жарим без масла на небольшом огне по 2 минуты с каждой стороны.
Для подачи смешиваем в блендере 150 гр творога, 3 столовые ложки сметаны и 2 чайные ложки меда. А затем каждый панкейк промазываем творожным кремом и складываем стопочкой.
Гранола с орехами и бананом
Гранола очень быстро завоевала популярность не только среди людей, ведущих здоровый образ жизни, но также среди настоящих гурманов. Такой легкий, вкусный и полезный завтрак, целью которого было сэкономить время по утрам, молниеносно перешел в разряд рецептов правильного питания и полезных перекусов.
Мы делимся рецептом домашней гранолы.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 100 гр.
- грецкие орехи – 20 гр.
- мед – 2 ст.л.
- банан – 1 шт.
- арахисовая паста по вкусу
- ягоды по вкусу
- йогурт или молоко на усмотрение
Фото: freepik
Орехи необходимо крупно нарубить, а бананы тонко нарезать. Смешать овсяные хлопья, орехи и бананы, добавить к смеси арахисовую пасту и мед.
Противень застелить пергаментной бумагой, выложить получившуюся смесь и распределить по поверхности, а затем поставить в заранее разогретую до 160 градусов духовку. Выпекать до тех пор, пока смесь высушится и приобретет золотистый цвет, периодически перемешивая.
Готовую гранолу подавать с молоком или йогуртом, также по желанию можно украсить ягодами.
Тост с авокадо, семгой и яйцом пашот
Ингредиенты:
- цельнозерновой хлеб
- яйца – 1 шт.
- авокадо – 1 шт.
- семга слабосоленая или любая другая красная рыба
- уксус – 1 ч.л.
- соль, перец по вкусу
Фото: pexels
Авокадо необходимо разрезать и очистить от кожуры. Получившуюся мякоть нарезать пластинками, такими же ломтиками нарезать рыбу.
Хлеб можно обжарить до небольшой корочки на сухой сковороде, а затем сверху выложить авокадо и рыбу.
Как сделать яйцо пашот: вскипятите воду и добавьте в нее соль и уксус (1 ч.л.). Затем аккуратно разбейте яйцо в небольшую миску, чтобы желток остался цел, интенсивно перемешайте воду в кастрюле для получения воронки и влейте в нее яйцо. Оно должно принять форму аккуратного мешочка. Варить нужно примерно 2 минуту, белок должен схватится, а желток остаться жидким. Получившееся яйцо выложить поверх тоста, а затем надрезать.
Смузи
В отличие от легких летних смузи осенью организму требуется больше энергии. Для того, чтобы смузи получился более сытным и мог заменить завтрак, в него можно добавить бананы, орехи и овсянку. В качестве облегченной базы используйте низкокалорийные йогурты, творог, соевое молоко, замороженные ягоды и фрукты.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – полстакана
- миндальное молоко – 150 мл
- банан – 1 шт.
- мед – 1 ст. ложка
- красная смородина по вкусу
Фото: freepik
Добавьте овсяные хлопья в кастрюлю с кипятком и варите их на медленном огне в течение 5 минут. Когда каша остынет, добавьте ее в блендер вместе со смородиной, бананом, миндальным молоком и медом. Тщательно перемешайте и наслаждайтесь полезным завтраком.
Приятного аппетита!