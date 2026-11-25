Время первого приема пищи может влиять не только на уровень энергии в течение дня, но и на обмен веществ, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Мерве Джейлан в беседе с изданием Health рассказала, когда лучше завтракать, чтобы поддерживать нормальную работу организма.

По мнению специалиста, оптимально принимать пищу в течение одного-двух часов после пробуждения. Такой режим помогает восполнить запасы энергии и поддерживать работу внутренних биологических часов, которые, в частности, регулируют обмен веществ.

Еще один аргумент в пользу раннего завтрака – особенности усвоения глюкозы.

"Исследование с участием более семи тысяч человек показало, что поздний завтрак связан с более высоким уровнем сахара в крови и инсулинорезистентностью", – отметила эксперт.

При этом Джейлан подчеркнула, что универсального времени для завтрака нет. Оно может меняться в зависимости от режима сна, индивидуальных особенностей и состояния здоровья.

Диетолог также отметила, что разовый пропуск утреннего приема пищи не нанесет вреда. Однако регулярный отказ от завтрака может быть связан с повышенным риском ожирения, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

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