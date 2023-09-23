Живая и мертвая еда: какие продукты сокращают жизнь

C помощью питания человек может не только вылечить некоторые болезни, но и продлить молодость организма, а значит, и жизнь. От какой пищи для этого лучше отказаться, а какие продукты включить в рацион, рассказала дерматовенеролог Ирина Сегут.

Чай с плюшками, бутерброды с колбасой или соленые огурчики могут состарить вас на пару-тройку лет. Дело в том, что продукты не только обеспечивают наш организм энергией и строительными веществами в виде белков, жиров, углеводов и витаминов, но и способны закислять либо ощелачивать его.



Основным фактором старения является именно закисление, то есть переизбыток кислот в организме. Их скопление в межклеточном пространстве сильно снижает функциональность клеток. При чрезмерном закислении они либо снижают качество работы, либо вообще погибают. Именно дисфункция клеток приводит к старению организма.

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"Также в процессе закисления нарушается работа митохондрий – органелл клеток. Они являются природными аккумуляторами энергии для человека. При закислении они начинают переходить на экономный путь метаболизма. В результате энергии вырабатывается меньше, страдают процессы очищения и межклеточное пространство засоряется", – рассказывает Ирина Сегут.

Избежать этого и замедлить старение поможет ощелачивание. Это действия, которые направлены на поддержание pH-равновесия внутренней среды организма. Они основаны на использовании методов, которые способствуют увеличению уровня щелочности. В норме pH баланс колеблется от 7,35 до 7,45. Продукты также имеют либо кислотную, либо щелочную среду, соответственно, употребляя ту или иную пищу, мы либо омолаживаем организм, либо старим его.

Сосиску съел – на год постарел

Первым в списке продуктов, ускоряющих старение, стоит переработанное мясо, то есть сосиски, колбасы, сардельки и так далее. Они провоцируют рост воспалительных реакций и являются причиной обезвоживания. Также данные изделия повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, могут вызвать диабет и колоректальный рак.

Сахар, который также входит в большинство колбасных изделий, разрушает волокна коллагена, отвечающего за эластичность кожи и тканей. Переизбыток сладкого продукта вызывает гликирование белков в организме. Это приводит к появлению токсинов, которые делают сосуды хрупкими, а кожу – морщинистой.

"Далее в рейтинг продуктов, приближающих старость, можно поставить маргарин. Он состоит из большого количества трансжиров. Из-за них кожа становится уязвимой к воздействию ультрафиолета и теряет свои защитные свойства, в результате чего могут появиться пигментные пятна", – говорит специалист.

Затем в списке следует фастфуд. О его вреде не знает только ленивый, но отказываются не все. Эта пища заключает в себе множество крахмала и тех же самых жиров. Натуральные компоненты заменяются красителями, загустителями и ароматизаторами. У людей, которые регулярно употребляют фастфуд, клетки организма постепенно теряют способность к обновлению, что приводит к быстрому старению.

"Чрезмерное употребление алкоголя также ускоряет процесс старения. Он способствует снижению когнитивных функций и ухудшает психическое здоровье. По данным ученых, у любителей спиртного болезнь Альцгеймера развивается почти на пять лет раньше, чем у тех, кто его не употребляет", – отмечает Ирина Сегут.

Следующую строчку рейтинга антиполезных продуктов занимают консервы. Содержащиеся в них сахара, жиры и каменная соль вызывают разрушение клеточных структур. Вдобавок в рыбных консервах могут находиться гельминты, в грибных – тяжелые металлы, а мясные содержат много патогенных микроорганизмов и токсинов.

"Ускоряет старение и обычная пищевая соль. Исследования американских ученых показали, что люди, которые ежедневно употребляют более пяти граммов данного продукта, выглядят намного старше своего возраста. Это определено тем, что у них нарушается обмен веществ, процесс пищеварения и водный баланс", – рассказывает Сегут.

Провоцируют преждевременное старение мучные и хлебобулочные изделия из белой муки. Попадая в организм, она превращается в глюкозу, переизбыток которой очень плохо влияет на состояние кожи.

"Отбирает молодость и жареная еда. Это связано с тем, что продукты, приготовленные на масле, привносят в организм канцерогенные вещества. Они, как и сахар, разрушают коллагеновые и эластиновые волокна. В результате кожа становится дряблой, серой и покрывается морщинами", – говорит врач.

Отрицательно на вашу внешность и длительность жизни влияют и очищенные, так называемые рафинированные крупы. Они в основном содержат лишь простейшие углеводы, которые организм перерабатывает в глюкозу. А как было сказано выше, переизбыток данного моносахарида ускоряет процесс старения.

"Вы будете удивлены, но к преждевременному старению может привести даже употребление пастеризованного молока. Так что лучше приобретать натуральную продукцию местных производителей, необработанную и с нормальным процентом жирности. Такая молочка точно принесет пользу и продлит молодость", – поясняет специалист.

Питание, движение, омоложение

Вызвать закисление организма могут не только продукты, но и нерегулярный сон, стрессы и пассивный образ жизни. Именно поэтому очень важно уделять внимание не только правильному питанию, но и физическим нагрузкам. Для этого необязательно истязать себя в спортзале, можно делать какие-то простые упражнения дома.

Например, заняться йогой или тибетской гимнастикой. Именно она является одним из секретов молодости и долголетия тибетских монахов. Каждый день они выполняют специальные упражнения, которые стимулируют обмен веществ, придают телу и духу бодрость, омолаживают организм и снимают стресс.

Основным правилом питания тибетских монахов является раздельная еда. Они никогда не смешивают белки и углеводы и сначала едят то, что переваривается быстрее. Еще одна из тайн продления молодости тибетских монахов заключается в применении трав. Они в большом количестве употребляют их в пищу и используют в маслах и растираниях.

К слову, религиозные тексты свидетельствуют о поразительном долголетии древних святых. Самыми знаменитыми из них в иудейской, христианской и исламской традициях считаются библейские допотопные праотцы. Если верить Писанию, Ной прожил 930 лет, Мафусаил – 969, а его внук Ламех – 777 лет. Впрочем, современные исследователи списывают эти цифры на ошибки, вкравшиеся в священные тексты из-за многочисленных переписываний и переводов.

Более скромной (но более реалистичной) цифрой своего возраста обозначился в истории американский долгожитель Сильвестр Маги, известный в Америке как "последний раб" и "последний ветеран Гражданской войны". По его утверждениям, он родился в 29 мая 1841 года на плантации в Северной Каролине. Маги не умел ни читать, ни писать, однако в подробностях рассказывал о годах, проведенных в рабстве и о событиях войны. Умер Сильвестр 15 октября 1971 года в возрасте 130 лет.

Были свои долгожители и среди христианских священнослужителей. Киевский чудотворец, преподобный Иона (Мирошниченко), родился в 1802 году, а скончался в 1902 прожив ровно 100 лет. Почти до последних дней Иона Киевский хранил бодрость духа и проявлял невероятную энергию. Вероятно, одно из причин такого долголетие было строгое соблюдение постов и умеренное питание. За обилие чудес, происходящих по его молитвам в 1995 году, великий старец был причислен к лику святых.

К слову, Казахстан тоже не обделен долгожителями. Согласно данным, на 2022 год в республике проживало 487 человек в возрасте 100 лет и старше. На тот момент самому пожилому жителю страны был 121 год, он проживал в Туркестанской области. Среди самых пожилых казахстанцев – 120-летний шымкентец и 119-летний житель Жамбылской области.

Молодильные арбузы и базилик, дарящий бессмертие

Итак, чтобы быть в прекрасной форме, иметь свежий, цветущий внешний вид и жить долго и счастливо, необходимо вести физически активный образ жизни и питаться простой и правильной пищей, которая не закисляет организм, а ощелачивает.

Самыми полезными щелочными продуктами являются: огурцы, морковь, свекла, кабачки, грибы, сельдерей, дыня и арбуз. Очень хороши в этом плане листовая зелень, базилик, спаржа, стручковая фасоль, брокколи, цветная и морская капуста, а также лук.

"Отличным омолаживающим эффектом обладает оливковое масло. Оно содержит витамины: А, Е, К, D, В, С. Более того, оливковое масло укрепляет костную и мышечную ткань, очищает организм от шлаков, токсинов и свободных радикалов. Является отличным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний", – рассказывает дерматовенеролог Ирина Сегут.

Также полезны для ощелачивания организма все ягоды, особенно клубника, крыжовник и облепиха. Из фруктов в процессе омоложения и долголетия вам помогут: грейпфрут, лимон, лайм, сливы, курага и инжир.

"Свойством ощелачивать организм обладает и столь не любимый многими чеснок. Уже давно научно доказано, что он обладает не только лечебными свойствами, но и омолаживающими. В головке чеснока содержится порядка 400 различных питательных веществ, которые идут на пользу человеческому организму", – отмечает специалист.

Суперщелочными являются также коренья, например, репа, пастернак, батат. Их можно добавлять в супы, делать салаты, пюре. Допускается в рационе хлеб из проросшей пшеницы, но в умеренных количествах. Полезны будут для омоложения чай каркадэ и прочие травяные напитки.

Без фанатизма

Контроль pH – предмет сугубо субъективный. Несмотря на все сказанное выше, не стоит фанатично набрасываться на щелочные продукты и полностью исключать из рациона кислотные. Тем более что некоторые полезные для организма продукты, такие, как, например, грецкие орехи, голубика, мидии, чернослив, считаются активно кислотными.

Некоторые нутрициологи и вовсе активно пропагандируют окисляющие диеты, в основе которых лежит употребление кислотных продуктов в больших объемах. И хотя у таких способов много противников, некоторые все же применяют их. Однако и в закислении, и в ощелачивании стоит придерживаться золотой середины и не впадать в крайности.

"Воодушевившись идеей, что ощелачивание приводит к бессмертию, а окисление загоняет в гроб, можно невольно навредить организму. Лучше соблюдать баланс и продумать такой рацион, в котором будут присутствовать и кислотные и щелочные продукты. Главное, чтобы они были полезными и помогали вам чувствовать себя молодым", – резюмирует Ирина Сегут.

Автор: Наталья Овчинникова