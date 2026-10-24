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Советы

Какие продукты помогают при тревоге и депрессии, рассказала биохимик

прием пищи, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 16:56 Фото: magnific
Биохимик рассказала, как питание связано с тревожностью и депрессией, какие продукты стоит включить в рацион и каких пищевых привычек лучше избегать, сообщает Zakon.kz.

Правильно подобранный рацион может помочь снизить выраженность тревожных и депрессивных симптомов. Биохимик Анна Дивинская рассказала для портала "Доктор Питер", какие продукты стоит включить в меню и от каких пищевых привычек лучше отказаться.

По словам специалиста, питание влияет на работу нервной системы через несколько механизмов: выработку нейромедиаторов, уровень глюкозы в крови и состояние кишечной микробиоты. Недостаток определенных питательных веществ, резкие колебания сахара и хроническое воспаление могут негативно отражаться на эмоциональном состоянии.

Дивинская сослалась на австралийское исследование SMILES, опубликованное в 2017 году. В течение 12 недель одна группа пациентов с депрессией придерживалась модифицированной средиземноморской диеты, включавшей овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, рыбу, орехи и оливковое масло. Другая группа получала социальную поддержку без рекомендаций по питанию.

По итогам исследования ремиссии достигли 32% участников первой группы против 8% во второй. Результаты показали, что изменение рациона может быть полезным дополнением к лечению депрессии.

На основании имеющихся исследований биохимик выделила пять основных правил питания:

Добавлять белок в каждый прием пищи. Рыба, яйца, птица, бобовые и кисломолочные продукты содержат аминокислоты, необходимые для синтеза нейромедиаторов, в том числе серотонина и дофамина.

Отдавать предпочтение сложным углеводам. Цельнозерновые крупы, овощи и бобовые помогают поддерживать более стабильный уровень глюкозы в крови. Это особенно важно для людей, у которых резкое снижение сахара сопровождается тревожностью и раздражительностью.

Есть жирную рыбу два-три раза в неделю. Лосось, скумбрия и сельдь содержат омега-3 жирные кислоты. Исследования показывают, что препараты с преобладанием эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) могут уменьшать выраженность депрессивных симптомов. Однако необходимость приема добавок и их дозировку следует обсуждать с врачом.

Употреблять ферментированные продукты и клетчатку. Кефир, натуральный йогурт, квашеная капуста, овощи и цельные злаки поддерживают разнообразие кишечной микробиоты, которая участвует в регуляции процессов, связанных с работой нервной системы.

Ограничивать сахар и ультрапереработанные продукты. Рацион с большим количеством сладостей и промышленно переработанной пищи в наблюдательных исследованиях связан с повышенным риском депрессивных симптомов и неблагоприятными показателями здоровья.

При этом специалист предостерегла от жестких диет, голодания и полного исключения отдельных групп продуктов. Дефицит калорий и питательных веществ способен усиливать стресс, раздражительность и тревожность.

Дивинская подчеркнула, что даже сбалансированное питание не заменяет психотерапию и медикаментозное лечение. При выраженных симптомах депрессии или тревожного расстройства необходимо обращаться за профессиональной помощью.

Ранее ученые раскрыли идеальную схему быстрого похудения.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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