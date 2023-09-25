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Как отличить фальшивые деньги: казахстанцам напомнили о нюансах

Как отличить фальшивые деньги: казахстанцам напомнили о нюансах Фото: Zakon.kz
В Агентстве РК по финансовому мониторингу граждан предупредили об участившихся фактах выявления сбыта поддельных купюр. В связи с этим казахстанцам рассказали, как отличить поддельную купюру от оригинала, напомнив о некоторых нюансах, сообщает Zakon.kz.

"Просим Вас быть внимательными при оплате товаров или услуг наличными средствами, а также проверять подлинность банкноты при обмене", – говорится в обращении АФМ к казахстанцам, опубликованном в Telegram-канале агентства 25 сентября 2023 года.

О том, на что нужно обратить внимание при проверке банкноты, рассказал заместитель руководителя Криминалистического управления АФМ РК Мансур Омарбеков. Он поделился советами, как визуально, без помощи специальных средств, различить поддельные денежные средства от оригинальных.

Проведите визуальный осмотр

"Посмотрите на рисунки, цвет, номинал изображения банкноты, размер банкноты и рельеф печати", – перечислил специалист.

Как отличить фальшивые деньги: казахстанцам напомнили о нюансах

Фото: скриншот видео

То есть, как отметил Мансур Омарбеков, визуально краски в оригинальных купюрах будут намного насыщеннее, ярче, а на поддельных – несколько тускнее.

Проверьте на просвет

По словам эксперта, вторым методом является проверка денежных купюр на просвет.

Как отличить фальшивые деньги: казахстанцам напомнили о нюансах

Фото: скриншот видео

"То есть на просвет мы смотрим на водяные знаки. В казахстанских тенге – это голова барса, цифровое изображение банкноты. На 2000-ных и 5000-ных купюрах – это ныряющая нить. То есть когда мы смотрим на просвет она должна составлять одно целое", – пояснил Мансур Омарбеков.

Проверьте на ощупь

Вместе с тем специалист отметил, что бумага, из которой изготовлены казахстанские тенге, имеет специфический хруст при переламывании.

Как отличить фальшивые деньги: казахстанцам напомнили о нюансах

Фото: скриншот видео

"Имеется метка для людей со слабым зрением", – заключил Мансур Омарбеков.

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Фальшивые доллары сбывали в Мангистауской области

Ранее сообщалось, что АФМ разоблачило деятельность фальшивомонетчиков, которые сбывали поддельные доллары в Мангистауской области. По подозрению в распространении фальшивых денег задержали мужчину, который продавал поддельные купюры по 50 долларов. Подозреваемого взяли с поличным во время контрольной закупки. Подробнее можете узнать по ссылке выше.

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