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Законодательство РК

В АФМ обратились к казахстанцам по поводу иностранной валюты

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 09:13 Фото: Zakon.kz
Агентство по финансовому мониторингу РК 18 июня 2024 года предупредило казахстанцев об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в преддверии сезона отпусков нужно быть бдительными при обмене валют, особенно за рубежом.

"Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования, не разменивайте купюры незнакомым лицам и не покупайте валюту у "менял", даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу. Рекомендуется, совершая покупки на рынке, быть внимательным, а получая деньги из банкомата, сохранять чеки", – обратились в АФМ.

Казахстанцев и субъектов финансового мониторинга (банки, обменные пункты, ломбарды и др.), чья деятельность связана с оборотом наличности, просят в случае обнаружения фальшивых банкнот незамедлительно обратиться в АФМ или территориальные департаменты. 

Согласно статданным, с начала 2024 года в Казахстане зарегистрировано 13 фактов фальшивомонетничества (в 2023 году – 45 уголовных дел, в 2022 году – 44 уголовных дела).

"Только за 2023 год и истекший период 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято 1763 фальшивых банкноты, из них в национальной валюте 384 штуки на сумму 1 378 200 тенге, в долларах США 1342 штуки на 120 050 долларов США, в евро 35 штук на 17 500 евро, в российских рублях – две штуки на сумму 10 тыс. рублей. Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 55 млн тенге", – отметили в АФМ.

Там добавили, что изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Нацбанка либо иностранной валюты наказывается лишением свободы сроком от пяти до 12 лет (в зависимости от тяжести) с конфискацией имущества. 


О том, как распознать фальшивые купюры, мы рассказывали в феврале 2024 года. Почитать можно здесь

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