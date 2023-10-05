секреты успеха от предпринимателей

Предпринимательская деятельность – один из способов получать стабильный доход. Однако для этого недостаточно одного желания, важны знания и целеустремленность.

Zakon.kz делится полезными лайфхаками и секретами успешных бизнесменов, которые пригодятся не только новичкам, но и тем, кто уже давно развивает свое дело.

Общие тенденции

Бедные считают основной причиной успеха других – связи, люди со средним достатком – образование, а богатые – упорный труд. Безусловно, это важные составляющие развития любого бизнеса. Но, помимо этих факторов, есть и другие, которые многие оставляют без должного внимания и незаслуженно недооценивают. Умение рисковать, вера в продукт, забота о покупателе и позитив – все это важно в любом бизнесе, независимо от его специфики.

Стоит отметить, что все успешные люди начинали с малого и сталкивались с огромным количеством трудностей. Но личностные качества помогали всегда быстро, а главное, эффективно реагировать. Все передовые компании стараются быть как можно ближе к своим клиентам. Они одержимы стремлением гарантировать качество, надежность и высокий уровень сервиса. Действиями успешных бизнесменов движут не новейшие технологии и попытки снизить издержки, а последовательный ориентир на клиента.

Советы Ричарда Брэнсона

Ричард Брэнсон – британский предприниматель, глава Virgin Group. Его корпорация состоит из более чем 400 компаний различного профиля по всему миру.

Фото: flickr/Marco Verch

Несколько секретов успешного бизнеса от успешного предпринимателя:



наслаждаться делом, а не гнаться за прибылью;

стремиться создать что-то новое и уникальное;

быть единым с командой, замечать и оценивать по достоинству любые достигнутые цели и выполненные задачи;

не действовать в одиночку, а искать единомышленников.

Ричард Брэнсон бросил среднюю школу за несколько лет до ее окончания. 40 лет он посвятил изучению законов построения настоящих империй через множество проб и ошибок. Сегодняшний доход бизнесмена составляет более миллиарда долларов ежегодно.



История успеха Брайана Трейси

Брайан Трейси – успешный канадский бизнесмен, спикер и преподаватель. Первый опыт работы в продажах он получил в небольшой инвестиционной компании. По началу профессия агента не подавала больших надежд, но он упорно работал над собой, прокачивал необходимые навыки. В свободное от работы время он много читал и вкладывал заработанные деньги в образование.

Карьерный рост привел Брайана Трейси на пост вице-президента крупной торговой компании. Бизнесмен выявил свою формулу успеха: успех зависит от того, сколько перспективных идей удалось воплотить в жизнь. Чтобы добиться поставленных целей, нужно действовать, уделять время саморазвитию, а не просто мечтать о "золотых горах", довольствуясь малым, мирясь со своим незавидным положением.

Фото: briantracy.com

Брайан Трейси работал в рекламном агентстве, банке и крупных компаниях. Как и все бизнесмены, он сталкивался с многочисленными вопросами и трудностями. Но сейчас у него собственная компания, специализирующаяся на выпуске книг по психологии бизнеса. Также Брайан Трейси занимает почетное место в топ-10 самых успешных лекторов в области предпринимательства.

Достижения Стива Джобса

Стивен Пол Джобс – американский изобретатель и предприниматель, один из основателей всемирно известной корпорации Apple. Он вошел в историю как человек, совершивший настоящую революцию в настольных компьютерах, придумав ПК с графическим интерфейсом. Его идеи качественно изменили и рынок музыки, мобильных гаджетов.

Талантливый бизнесмен поделился своими секретами, которые помогли ему добиться такого завидного успеха:

Искренние эмоции. В умении продавать и вдохновлять свою команду на действия очень важны эмоции, вера в продвигаемый продукт, воодушевленность. Визитная карточка Джобса – сильные, мотивирующие презентации.

Скорость принятия решений. Он никогда не затягивал с принятием решений. Между собственной интуицией и статистическими данными маркетинговых исследований Стив Джобс всегда руководствовался первым.

Предельная честность. Чтобы успешно решать проблемы, важно называть вещи своими именами, а главное, не бояться этого делать. Честность временами может даже доходить до грубости – в этом нет ничего предосудительного.

Усердная работа. Только упорством можно добиться уважения окружающих, завоевать желаемый авторитет.

Фото: wikimedia

Дорога к цели любыми путями. Решительность, рискованность, активность, настойчивость – все эти качества помогли Стиву добиться успеха. В ситуациях, когда действовать было по объективным причинам попросту невозможно, бизнесмен терпеливо выжидал.



Непреклонность. Стив Джобс не обольщался успехом, даже находясь на пике популярности и богатства, он продолжал усердно работать. Он был уверен, что нужно действовать, пока дела компании идут в гору, и не прогадал.

Отказ от рамок. Гениальные решения невозможно принять в условных границах сознания, в зоне комфорта. Недопустимо рассуждать по шаблону, важно качественно преобразовывать привычное мышление.

Успехи ведущих предпринимателей могут стать примером для начинающих бизнесменов. Реальные истории позволяют убедиться в том, что нет ничего невозможного. Начиная с малого, можно добиться хороших доходов, всемирной популярности – основать с нуля целую корпорацию. Главное – мыслить позитивно, верить в себя и команду, и идти к намеченной цели, несмотря ни на что.