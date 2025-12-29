Врач перечислил опасные "народные" способы борьбы с похмельем

Нарколог Андрей Тюрин предупредил, что распространенные способы борьбы с похмельем могут не облегчить состояние, а наоборот, продлить страдания и нанести вред здоровью, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в беседе с "Лентой.ру".



По словам специалиста, одной из самых распространенных ошибок является попытка "опохмелиться" алкоголем. Употребление пива или крепких напитков лишь усиливает интоксикацию организма и может привести к запойному состоянию.

"Попытки опохмелиться пивом или более крепкими спиртными напитками только усугубят интоксикацию организма. Таким способом вы не поправите здоровье, а наоборот, продлите страдания. Кроме того, это идеальный путь к запойному состоянию", – предупредил врач.

Также нарколог не рекомендует принимать обезболивающие и другие медикаменты без острой необходимости. Он отметил, что в состоянии похмелья печень и без того работает с повышенной нагрузкой, а лекарства лишь усиливают давление на орган, который занят нейтрализацией последствий употребления алкоголя.

Еще одним вредным способом борьбы с похмельем Тюрин назвал плотный прием пищи. Жирные и острые блюда, такие как холодец, рассол или наваристые супы, могут спровоцировать обострение гастрита или панкреатита.

Кроме того, врач предупредил об опасности посещения бани и приема контрастного душа при похмелье. По его словам, резкие перепады температуры способны вызвать спазм сосудов, скачки артериального давления и в тяжелых случаях привести к сердечному приступу.

Специалист подчеркнул, что при похмелье организму необходим щадящий режим, а не экстремальные методы восстановления.

