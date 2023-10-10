Кардиолог рассказал, какие привычки сохранят сердце здоровым

Врач-кардиолог Владимир Протасов рассказал как при помощи полезных привычек предотвратить сердечные болезни, сообщает Zakon.kz

По информации "АиФ", патологии можно предотвратить при помощи полезных привычек. Прежде всего Протасов советует поменьше использовать соль. При этом он призвал не забывать, что много соли содержится в соевом соусе, бульонных кубиках, беконе и хлебе. Также следует сократить количество сахара в рационе. Имеется в виду сахар в обработанных продуктах.



Для поддержания здоровой работы сердца кардиолог рекомендует есть богатые калием продукты такие, как фасоль, орехи, горох, капусту, шпинат, бананы и финики.

Медик также перечислил продукты, полезные для регуляции давления и сердечного ритма. Это шпинат, бобовые, орехи, семяна и цельнозерновые продукты.

В заключение, Протасов отметил важность отказа от курения и алкоголя, а также физической активности для здоровья сердца.

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