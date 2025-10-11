#АЭС в Казахстане
Кардиолог рассказала, как сохранить здоровье сердца при сидячей работе

проблемы с сердцем из-за сидячей работы, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 09:51 Фото: freepik
Кардиолог Наталья Гаврилюк объяснила, какие простые действия помогут снизить риски проблем с сердцем, сообщает Zakon.kz.

Многие офисные сотрудники проводят большую часть дня за компьютером, практически не вставая с кресла. Даже если человек регулярно ходит в спортзал, малоподвижный образ жизни все равно может навредить здоровью. Гаврилюк в беседе с KP.RU рассказала:

"Нетренировочная активность – это совокупность любой физической активности помимо специальных упражнений. Например, перемещение по дому, смена позы, ходьба на короткие дистанции. Вставать на работе нужно каждые 30-60 минут", – объяснила врач.

Даже короткая активность, буквально на одну минуту, уже дает эффект. Пройтись по офису, сделать несколько махов ногами, потянуться или отжаться от стола – все это помогает "разбудить" организм и улучшает кровообращение.

"А еще можно работать стоя, сейчас есть специальные стоячие столы для офисов. Если стоять хотя бы 30 минут в день, это тоже улучшает физическое состояние", – добавила Гаврилюк.

Кардиолог также рекомендовала не забывать о регулярных прогулках на свежем воздухе и легкой зарядке. Все это в комплексе способствует профилактике заболеваний сердца и сосудов, снижает уровень стресса и повышает общий тонус.

Ранее мы сообщали, что ученые выявили скрытую угрозу дефицита кальция.

Асель Аукешева
