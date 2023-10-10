Лучшие сериалы осени для уютного вечера

Осень – это не только самая яркая пора, о которой воспевают поэты, но и то время, когда можно остаться дома, приготовить горячий напиток, закутаться в теплый плед и посмотреть интересный сериал. Zakon.kz предлагаем подборку для таких случаев.

Топ ожидаемых продолжений

Фото: кадры из сериала

"Колесо времени"



Второй сезон фантастическо-приключенческого сериала выходит с начала сентября. Он продолжает историю о волшебном мире, где есть магия. История разворачивается вокруг трех ребят, один из которых может стать спасителем или погибелью мира, и загадочной леди Морейн, входящей в таинственную древнюю организацию "Айз Седай". Женщину сопровождают харизматичный слуга Лан и пожилой менестрель Том Меррилин. Этой необычной компании нужно преодолеть запланированный маршрут, опередив недоброжелателей.

"Половое воспитание"

Первые серии 4-го сезона можно начать смотреть уже с конца сентября. Сериал рассказывает истории подростков в реальной жизни. Предыдущий сезон развивался вокруг отношений Отиса и Руби, Мэйва и Айзека, Эрика и Адама. В новых сериях страсти продолжаются. Зрителей ждут ссоры, выяснения отношений, интересные повороты. Возможно, в четвертом сезоне можно будет узнать, кто отец новорожденного сына матери Отиса.

"Утреннее шоу"

Продолжение (3-й сезон) этого драматического шоу, которое создано по книге журналиста Брайана Стелтера, можно начать смотреть уже с середины сентября. Оно продолжает раскрывать особенности современных реалий труда тех, кого американцы первыми видят в телевизоре после пробуждения. В сериале снимаются Стив Карелла, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

"Люпен"

3-я часть увлекательной истории должна выйти в начале октября. Она продолжает рассказ об Ассане Диопе, который вдохновляется приключениями известного вора Люпена. Он так же удачлив и отлично планирует свои действия, главная цель которых – наказать представителей богатой семьи, подставивших его отца. В легком и увлекательном сериале гармонично сочетаются элементы боевика, комедии, романтики и драмы. Это отличный вариант для осенних вечеров. Он не позволит поддаться хандре и поднимет настроение.

"Локи"

Иногда даже Богу приходится отвечать за свои действия. А хитрому и изворотливому Локи точно есть что предъявить. Во втором сезоне, который должен выйти в начале октября, будет показан поиск Сильвии – вариации бога Хаоса. При этом не стоит забывать о бесконечной погоне Мэбиуса. Неожиданные повороты и яркие моменты зрителям гарантированы!

Детективные сериалы и боевики

Фото: кадры из сериалов

"Покерфейс"



Сериал снят в редком поджанре howcatchem. Зритель изначально знает, в чем суть преступления и кто убийца, а перипетии сюжета развиваются при попытках главного героя доказать вину злодея. "Покерфейс" рассказывает историю Чарли (Наташа Лионн), которая обладает уникальным даром – способностью распознавать ложь. Она точно знает, говорит ли человек правду. Свою особенность она активно использует при игре в покер, но ее раскрывает владелец крупного казино в Неваде Стерлинг Фрост (Рон Перлман). Ситуация становится еще хуже, когда погибает подруга Чарли. Что же ждет девушку дальше?

"Замкнутый круг"

Новый детективный сериал получил многочисленные положительные отзывы критиков. Действия происходят в Нью-Йорке в наши дни. Они развиваются вокруг расследования халтурно исполненного похищения. Следствие вытягивает на свет секреты людей из разных социальных слоев и культурных сред. Судьбы на первый взгляд не связанных между собой персонажей оказываются тесно переплетенными между собой. Чтобы преодолеть неприятности и препятствия, они должны объединить усилия. Смогут ли такие разные личности эффективно взаимодействовать? Интрига сохраняется.

"Алиенист"

Увлекательный сериал (2 сезона) в жанре психологического триллера приглашает окунуться в реалии Нью-Йорка 1896 года. Город потрясает серия бесчеловечных убийств. Жертвами становятся беззащитные дети, которые живут в трущобах. Причем каждое последующее преступление становится все более изощренным и жестоким. Складывается впечатление, что совершается непонятный кровавый ритуал. Найти убийцу должна необычная команда, в которую вошли комиссар полиции (будущий президент) Теодор Рузвельт, первая женщина-полицейский Сара Говард, психолог-алиенист Ласло Крайцлер и газетчик Джон Скайлер Мур.

"Одни из нас"

Сериал создан по сюжету вышедшей в 2013 году видеоигры. Весь мир поражен страшной пандемией, которую вызвал мутировавший гриб кордицепс. Он вызывает у человека полный контроль над разумом и телом. Большинство людей погибло. Чтобы противодействовать заражению, нелюдимому контрабандисту Джоэлу необходимо провезти через всю страну девочку Элли, у которой иммунитет к заразе. Для мужчины ситуацию осложняет вызывающее поведение подростка.

"Укрытие"

Фото: кадр из сериала Укрытие

Еще одна новинка 2023 года. Ее наверняка оценят любители фантастических боевиков. Действия развиваются в постапокалиптическом будущем. В огромном бункере, который растянулся на сто сорок четыре этажа, живет сообщество численностью 10 000 человек. Каждый его член должен выполнять свои обязанности и устоявшиеся правила. Причем главный из заветов – не пытаться покинуть укрытие.



Легкие, комичные и романтические сериалы для осенних вечеров

"Цепляясь за лед"

10-серийная драма рассказывает историю фигуристки-одиночницы Кэт Бэйкер, которую сыграла Кая Скоделарио. Серьезная травма поставила крест на ее спортивной карьере, но ледовая арена тянет и манит. Вернуться на каток можно в паре с талантливым, но своенравным партнером (Эван Родерик). Однако не все так просто и радужно. Это решение может привести к раскрытию тщательно скрываемых секретов.

"Хитрости"

Это один из самых заметных ситкомов 2021 года. Главная героиня сериала – стареющая легенда стендапа Дэбора Венс. Ее шутки утрачивают популярность, она не востребована у молодого поколения. Чтобы вернуть былую известность, ей в помощь присылают 25-летнюю Аву. Столкновение поколений, раскрытие разных сторон жизни творческих людей, юмор делают сериал ярким и интересным. В нем гармонично сплетаются комедийные и драматические элементы.

"Лето Саммер"

Яркая, романтичная история о любви школьницы Саммер и бывшего автогонщика Алессандро. Действия сериала от Netflix разворачиваются в наши дни в тихом курортном городке. Зрителей ждут страсти, шумный жизнерадостный быт итальянской семьи, прекрасные виды. Эта история отлично подойдет для дождливого осеннего вечера и наверняка наполнит вас нежностью и романтикой.

Фото: кадры из сериалов

"Лунная девочка и ДиноДьявол"



Мультфильм, который оценят не только дети, но с удовольствием посмотрят и многие взрослые. Он рассказывает о девочке-вундеркинде Лунелле. Ее любимое занятие – зависать в своей подземной лаборатории. Разнообразные эксперименты не всегда заканчиваются успешно. Именно в результате одного из них и появился в Нью-Йорке огромный динозавр. Выглядит он устрашающе, но готов завести новых друзей. Чем же закончится история девочки и монстра?

"Магия и мускулы"

Любителям аниме тоже будет чем заняться осенними вечерами. Их ждет 12-серийное повествование о Мэше Бёрндэде, который не обладает ни каплей магии в мире, где это обыденность. Ему бы не жить, если бы не его недюжинная физическая сила. Смогут ли мускулы заменить заклинания?

Чтобы не захандрить в осеннюю слякотную пору, стоит найти себе интересное занятие. Именно таким может стать просмотр увлекательных сериалов. Ведущие мировые киностудии предлагают их в большом ассортименте. Можно выбрать что-то новое или продолжить просмотр уже понравившегося фильма. Читайте анонсы и ищите интересные варианты именно для себя или всей семьи.

