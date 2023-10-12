Как дождь влияет на настроение и психологическое состояние

"У природы нет плохой погоды" – утверждение известное, но довольно спорное, поскольку от того, сияет солнышко или идет дождь, зависят не только наши планы, настроение, но и здоровье. Zakon.kz рассказывает, почему и как дождливая погода влияет на человека.

Есть заслуживающие доверия результаты научных исследований, доказывающие влияние погоды на здоровье, настроение и даже умственную деятельность человека.



Здоровье

К примеру, снижение атмосферного давления может вызвать проблемы с самочувствием даже у здоровых людей – головную боль, проблемы с дыханием. Особенно остро это сказывается на гипотониках, когда и без того низкое артериальное давление еще больше падает из-за снижения атмосферного. Появляется сильное головокружение, слабость, покалывание в кончиках пальцев.

Снижение уровня серотонина также приводит к хандре и апатии. Большинство людей реагирует на недостаток серотонина тягой к сладостям, то есть к не слишком полезным простым углеводам. Как следствие – лишний вес.

Настроение

Степень влияния дождя на настроение человека зависит от личности. Люди с сильным характером не реагируют на слякотную атмосферу, более того они способны найти в ней особую привлекательность.

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Но для психологически неустойчивых натур, склонных к тревожности и депрессиям, дождь может стать дополнительным стрессовым фактором. У таких людей повышается тревожность и раздражительность, из-за чего они способны провоцировать конфликты.



Умственная деятельность

Для людей творческих профессий дождь способен стать источником вдохновения, во время дождя писали изумительные стихи и картины, сочиняли музыкальные шедевры. И это не случайность. В Мельбурнском университете проводились специальные исследования, доказавшие, что солнечные дни делают людей более открытыми и доброжелательными, зато в дождливую погоду мышление становится четче и яснее.

В Университете Нового Южного Уэльса изучали взаимосвязь погоды и памяти. В итоге выяснилось, что в дождливую погоду люди более внимательны и менее забывчивы примерно в три раза. То есть дождь в большинстве случаев улучшает умственную деятельность, делает ее более рациональной и плодотворной.

Факторы, влияющие на восприятие дождя

Это зависит как от личных особенностей человека, так и от погоды. Естественно, что теплый "грибной" дождик, прошедший средь летнего дня, будет воспринят совсем по-другому, чем затяжная унылая морось или проливной дождь с ураганным ветром.

Непродолжительный дождик в летний зной приносит приятную передышку от жары, поднимая настроение. Монотонно моросящий затяжной дождь, как правило, действует успокаивающе. Негромкий стук капель по подоконнику помогает уснуть, а непродолжительная прогулка в такую погоду восстанавливает внутреннее равновесие. Но в этом случае все зависит от состояния человека, если он раздражен, то затянувшаяся морось может усилить раздражительность или привести к хандре.

А стучащий в окна ливень с порывистым сильным ветром вызовет чувство тревоги даже у людей с сильной психикой.

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Метеозависимость



Термин "метеозависимость" знаком практически всем. Это понятие не признано медицинским сообществом официально, но большинство практикующих врачей не отрицает влияние погоды на здоровье. Особенно остро на погодные факторы реагируют люди старшего возраста, уже имеющие какие-либо заболевания.

В дождливую погоду повышается влажность, снижается атмосферное давление, понижается уровень кислорода в воздухе. Это может спровоцировать приступ бронхиальной астмы, проблемы с артериальным давлением, нарушение сердечного ритма, обострение заболеваний суставов, ухудшение кожных заболеваний.

Темперамент человека

Дождь влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье. Будет это влияние со знаком "плюс" или "минус" – зависит от человека и его нервной системы. Для одного пробежка под зонтом станет веселой разминкой, а у другого и без того раздраженного проблемами, промокшая обувь вызовет истерику.

Имеет значение и природный темперамент. Уравновешенные флегматики и сангвиники не позволят испортить себе настроение дождю. Они запасутся зонтом и дождевиком, а промокшую обувь спокойно сменят на сухую пару.

Фото: freepik

Энергичный холерик может вспылить из-за лужи, но быстро решит проблему. А вот для меланхолика лужи, мокрый зонтик, серое небо – это веские причины, чтобы впасть в уныние.



Как улучшить настроение в дождливую погоду

Осенняя хандра – явление распространенное. Холодные дожди, означающие прощание с солнечным летом, могут расстроить даже оптимистов. Но есть способы поднять себе настроение, чтобы хандра сменилась умением радоваться любой погоде. Для начала приобретите зонт яркого цвета. Небесно-голубой, солнечно-желтый, ярко-зеленый – веселый зонтик будет поднимать настроение при каждом взгляде на него.

Физические нагрузки

Польза спортивных занятий для физического здоровья давно известна и доказана. Но спорт не менее полезен для психического равновесия. Во время тренировки поднимается уровень эндорфинов, появляется ощущение бодрости, радости, легкости. Даже небольшая прогулка помогает улучшить настроение, а регулярные тренировки способны полностью излечить от хандры и позволят оценить прелесть дождливой погоды.

Яркое освещение

Важнейшее условие хорошего настроения – достаточное количество солнечного света. Неслучайно психотерапевты выделяют особый вид лечения – терапию светом. Даже в дождливый день нужно выходить на улицу, ведь и невидимые солнечные лучи способны регулировать циркадные ритмы и улучшать настроение.

А восполнить нехватку солнца в ненастную погоду помогут специальные светильники для светотерапии. Их использование устраняет беспокойство организма, вызванное недостаточным освещением. Достаточно включать светильник на 10-30 минут в день, чтобы восполнить дефицит света в дождливый день.

Бытовой комфорт

В ненастье особенно важно позаботиться о своем удобстве, это поможет компенсировать дискомфортные погодные факторы. Укутайтесь в уютный плед, посидите в обнимку с домашним любимцем, займитесь интересным хобби, посмотрите захватывающий сериал. Эффективно действует ароматерапия.

Комфортную обстановку можно создать и на рабочем месте. Например, солнечный летний пейзаж на рабочем столе отвлечет от серой мороси за окном. Поможет забавная кружка с вкусным чаем, аромадиффузор с любимым запахом и другие приятные мелочи.

Мы не можем изменить погоду, но можем изменить свое отношение к ней. Научитесь заботиться о себе, и дождь станет для вас не поводом для хандры, а источником вдохновения, новых впечатлений и образов.