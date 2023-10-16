Как правильно мыть руки

Ежегодно в середине октября во всем мире отмечается Всемирный день чистых рук (Global Handwashing Day) сообщает Zakon.kz.

Когда человек чихает или кашляет, прикрывая рот ладонью, а затем касается дверной ручки или поручня в общественном транспорте, вирусы и бактерии остаются на его руке. Это само по себе не представляет опасности. Однако проблема заключается в том, что мы неосознанно прикасаемся к лицу, в среднем 23 раза в час, что означает сотни прикосновений в течение дня.



С каждым таким контактом человек подвергает себя риску занести в организм инфекцию через слизистые рта, носа и глаз. Регулярное мытье рук существенно снижает этот риск.

"Антисептики, салфетки, гели и другие дезинфицирующие средства, содержащие спирт, могут пригодиться, но ничто не сравнится с обычным мылом. Сочетание мыла и воды остается одним из самых сильных оружий против инфекционных заболеваний. Поэтому ВОЗ рекомендует использовать антисептик только как альтернативу мылу, если помыть руки невозможно". Министерство здравоохранения РК

Главное — правильно мыть руки

Делать это рекомендуется не менее 20 секунд. Внимание следует обратить на тыльную часть ладоней, а также кожу между пальцами. И не забывайте о ногтях – под ними постоянно скапливается грязь, остатки пищи и прочих веществ, которые создают идеальные условия для размножения патологических микроорганизмов.



Руки нужно мыть перед приготовлением пищи и перед тем, как накрывать на стол. Перед едой, а также когда пришли с улицы или вынесли мусор. Обязательно нужно мыть руки после посещения уборной, перед и после обработки раны, после игр с домашними питомцами и т.д. Это позволит снизить уровень диарейных заболеваний более чем на 40 процентов, а респираторных инфекций — почти на 25 процентов.

Всемирный день чистых рук был утвержден в 2008 году Генеральной Ассамблеей ООН совместно с Детским фондом ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения.



"Этот день призван повысить уровень осведомленности населения о влиянии мытья рук на здоровье. Всемирный день чистых рук посвящен основам личной гигиены. Его главная цель – сделать мытье рук привычным действием как дома, так и вне его", – рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев объяснил, чем может болеть человек, если у него внезапно начали холодеть руки.