Шоколад с историей: почему 7 июля сладкоежки отмечают особый праздник

Всемирный день шоколада (World Chocolate Day) ежегодно отмечают 7 июля. В 2026 году этот день выпадет на вторник, сообщает Zakon.kz.

История Дня шоколада

Шоколад – продукт, который делают из какао-бобов. Появившись в Европе лишь в XVI веке, за несколько столетий шоколад стал популярным десертом. По распространенной версии, День шоколада отмечают 7 июля, потому что в эту дату в 1550 году шоколад появился в Европе.

Также известно, что первое упоминание Всемирного дня шоколада 7 июля появилось в 2008 году в книге для маркетологов с перечислением странных и необычных праздников The 2009 Weird & Wacky Holiday Marketing Guide. Поскольку издание пользовалось популярностью, значимость праздника возросла.

Как отмечают День шоколада

Во Всемирный день шоколада, как гласит публикация РБК Life, многие покупают шоколад для себя или в подарок близким. Производители и продавцы лакомства стараются сделать акцию или устроить розыгрыш.

Интересные факты

Какао (шоколадное дерево) культивировали более 3000 лет назад в Америке. Майя готовили из плодов дерева церемониальный напиток и считали шоколад пищей богов. Какао-бобы из-за их ценности также использовали в качестве валюты.

Испания – первая европейская страна, где появился шоколад. Какао-бобы в качестве трофея в страну привез мореплаватель Христофор Колумб после четвертого путешествия в Америку в 1502 году. По наиболее распространенной версии, шоколад (напиток) появился в Испании в 1544 году, когда представители народа майя привезли дары к испанскому двору. Первая зарегистрированная партия какао-бобов прибыла в страну только в 1585 году.

– первая европейская страна, где появился шоколад. Какао-бобы в качестве трофея в страну привез мореплаватель Христофор Колумб после четвертого путешествия в Америку в 1502 году. По наиболее распространенной версии, шоколад (напиток) появился в Испании в 1544 году, когда представители народа майя привезли дары к испанскому двору. Первая зарегистрированная партия какао-бобов прибыла в страну только в 1585 году. Напиток из какао-бобов к середине XVII века стал популярен в Европе, однако долгие годы он был доступен только очень богатым людям. Например, в Лондоне и Амстердаме шоколад подавали в специальных местах, которые впоследствии стали закрытыми частными клубами.

В американских колониях производство шоколада началось в 1765 году в Дорчестере (штат Массачусетс).

В 1828 году голландец Конрад Йоханнес ван Хаутен запатентовал процесс получения какао-масла и какао-порошка из какао-бобов. Его изобретение стало причиной резкого увеличения потребления шоколада. Лакомство перестало быть продуктом только для богатых людей.

В горьком шоколаде (70-85% какао) содержится много железа, магния, меди и марганца. При дозированном употреблении он может снизить уровень общего холестерина, кровяное давление и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Без вреда для здоровья взрослому человеку можно съедать не более 50 г темного шоколада. Поскольку это калорийный продукт, содержащий сахар и алкалоиды, которые обладают возбуждающим действием, его лучше есть в первой половине дня.

В белом шоколаде нет какао-порошка. Десерт делают из какао-масла с добавлением молочных продуктов, сахара и ароматизаторов. Из-за этого некоторые считают, что его нельзя называть шоколадом.

В какао содержится теобромин – вещество, которое очень токсично для собак. Именно поэтому питомцам нельзя давать шоколад, конфеты и другие лакомства с добавлением какао.

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Также мы рассказывали, что Иван Купала – один из самых известных народных праздников. Ежегодно его отмечают 7 июля. В 2026 году праздник приходится на вторник. При этом главные праздничные гулянья и купальские обряды по традиции проходят в ночь с 6 на 7 июля.