#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Шоколад с историей: почему 7 июля сладкоежки отмечают особый праздник

шоколад, десерт, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 13:22 Фото: pixabay
Всемирный день шоколада (World Chocolate Day) ежегодно отмечают 7 июля. В 2026 году этот день выпадет на вторник, сообщает Zakon.kz.

История Дня шоколада

Шоколад – продукт, который делают из какао-бобов. Появившись в Европе лишь в XVI веке, за несколько столетий шоколад стал популярным десертом. По распространенной версии, День шоколада отмечают 7 июля, потому что в эту дату в 1550 году шоколад появился в Европе.

Также известно, что первое упоминание Всемирного дня шоколада 7 июля появилось в 2008 году в книге для маркетологов с перечислением странных и необычных праздников The 2009 Weird & Wacky Holiday Marketing Guide. Поскольку издание пользовалось популярностью, значимость праздника возросла.

Как отмечают День шоколада

Во Всемирный день шоколада, как гласит публикация РБК Life, многие покупают шоколад для себя или в подарок близким. Производители и продавцы лакомства стараются сделать акцию или устроить розыгрыш.

Интересные факты

  • Какао (шоколадное дерево) культивировали более 3000 лет назад в Америке. Майя готовили из плодов дерева церемониальный напиток и считали шоколад пищей богов. Какао-бобы из-за их ценности также использовали в качестве валюты.
  • Испания – первая европейская страна, где появился шоколад. Какао-бобы в качестве трофея в страну привез мореплаватель Христофор Колумб после четвертого путешествия в Америку в 1502 году. По наиболее распространенной версии, шоколад (напиток) появился в Испании в 1544 году, когда представители народа майя привезли дары к испанскому двору. Первая зарегистрированная партия какао-бобов прибыла в страну только в 1585 году.
  • Напиток из какао-бобов к середине XVII века стал популярен в Европе, однако долгие годы он был доступен только очень богатым людям. Например, в Лондоне и Амстердаме шоколад подавали в специальных местах, которые впоследствии стали закрытыми частными клубами.
  • В американских колониях производство шоколада началось в 1765 году в Дорчестере (штат Массачусетс).
  • В 1828 году голландец Конрад Йоханнес ван Хаутен запатентовал процесс получения какао-масла и какао-порошка из какао-бобов. Его изобретение стало причиной резкого увеличения потребления шоколада. Лакомство перестало быть продуктом только для богатых людей.
  • В горьком шоколаде (70-85% какао) содержится много железа, магния, меди и марганца. При дозированном употреблении он может снизить уровень общего холестерина, кровяное давление и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.
  • Без вреда для здоровья взрослому человеку можно съедать не более 50 г темного шоколада. Поскольку это калорийный продукт, содержащий сахар и алкалоиды, которые обладают возбуждающим действием, его лучше есть в первой половине дня.
  • В белом шоколаде нет какао-порошка. Десерт делают из какао-масла с добавлением молочных продуктов, сахара и ароматизаторов. Из-за этого некоторые считают, что его нельзя называть шоколадом.
  • В какао содержится теобромин – вещество, которое очень токсично для собак. Именно поэтому питомцам нельзя давать шоколад, конфеты и другие лакомства с добавлением какао.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 13:22
6 июля можно целоваться без повода: мир отмечает День поцелуя

Также мы рассказывали, что Иван Купала – один из самых известных народных праздников. Ежегодно его отмечают 7 июля. В 2026 году праздник приходится на вторник. При этом главные праздничные гулянья и купальские обряды по традиции проходят в ночь с 6 на 7 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
14:01, Сегодня
Новая правовая система позволяет Токаеву баллотироваться на выборах
пара, закат
15:14, 06 июля 2026
6 июля можно целоваться без повода: мир отмечает День поцелуя
река, цветы
09:22, 06 июля 2026
7 июля – Иван Купала: почему ищут цветок папоротника и прыгают через костер
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сакен Бибосынов
14:26, Сегодня
"Федерация решит": Сакен Бибосынов о своём участии на Азиатских играх в Японии
&quot;Это не его вина&quot;: наставник Бельгии об оскандалившемся форварде сборной США Балогуне
14:02, Сегодня
"Это не его вина": тренер Бельгии Гарсия об оскандалившемся игроке сборной США Балогуне
&quot;Меня сейчас стошнит!&quot;: Маттеус об отмене ФИФА дисквалификации игрока сборной США Балогуна
13:46, Сегодня
"Меня сейчас стошнит!": Маттеус об отмене ФИФА дисквалификации игрока сборной США Балогуна
Сакен Бибосынов
13:23, Сегодня
Сакен Бибосынов высказался о будущем в профи-боксе после отмены титульного боя
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: